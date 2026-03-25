Cristiano Ronaldo fia a Real Madridnál edz, közel a szerződtetés?

Újabb figyelemre méltó fejlemény a Real Madrid háza táján: Cristiano Ronaldo Jr. jelenleg a fővárosiak U16-os csapatával edz, és jó eséllyel a közeljövőben az akadémia, azaz a La Fábrica játékosa lehet.



A 15 éves támadó jelenleg az Al-Naszr utánpótlásában szerepel, ahová azután került, hogy édesapja, Cristiano Ronaldo 2022 decemberében a szaúdi klubhoz igazolt. Korábban megfordult a Juventus és a Manchester United akadémiáján is.

A fiatal csatár már a portugál korosztályos válogatottban is bemutatkozott: 2025 májusában az U15-ös csapatban debütált Japán ellen, majd később az U17-esek között is pályára lépett.

Enzo Alvessel a 2018-as Bajnokok Ligája-döntő után (Fotó: Getty Images)

A Real Madridnál nem lenne egyedül „legendagyerekként”: az egykori klubikon, Marcelo fia, Enzo Alves már most is az akadémia egyik ígérete.

Amennyiben Ronaldo Jr. valóban aláír a madridiakhoz, komoly elvárások nehezednek majd rá, hiszen édesapja kilenc év alatt klublegendává vált. Cristiano Ronaldo 2009 és 2018 között erősítette a Realt, ez idő alatt többek között két bajnoki címet és négy Bajnokok Ligáját nyert, miközben 438 tétmérkőzésen 450 gólt szerzett, amivel a klub történetének legeredményesebb játékosa lett.