Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: egy gól kevés volt a Komárom pontszerzéséhez

DUDUCZ TIBOR
2026.03.22. 22:59
Fotó: Komáromi FC
Címkék
Komárom Szakolca Niké Liga
A Szakolca a Niké Liga rájátszásának 3. fordulójában, a bennmaradásért zajló csoportban 2–1-re legyőzte a Komáromot. A lilák a kilencedik helyen állnak.

Az első fél órában a komáromi játékosok voltak aktívabbak, ennek ellenére a mérkőzésen – 457 néző előtt – a hazaiak szerezték meg a vezetést. Roman Potocny a tizenhatoson kívülről lőtt, a furcsa ívet leíró labda pedig meglepte Gyurákovics Eriket, aki addig munka nélkül volt.

A szünet után is a lilák voltak fölényben, jött is a lehetőség, de a gól a másik oldalon esett: Daniel Smejkal beadását Lukas Leginus fejelte a kapuba. A vendégek mentek előre, de 

Fotó: Komáromi FC

Kiss Filip révén csak szépíteni tudtak.

„A gólokon kívül mindenben jobbak voltunk, mint a hazaiak. A foci azonban nem műkorcsolya. A pontos találatok száma dönt, nem a lövéseké, a mezőnyfölényé vagy a szögleteké. A srácoknak nincs mit felrónom. Végighajtották a meccset, de gond volt a befejezésekkel. A pálya utolsó harmadában hiányzott a megfelelő összpontosítás” – nyilatkozta Radványi Miklós, a KFC mestere.

NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ
3. FORDULÓ
Szakolca–Komárom 2–1
KFC: Szűcs Patrik az 59. perctől játszott

 

Legfrissebb hírek

A betegséghullám visszavetette a DAC-ot, Szánthó Regő gólpasszával száguld a Zsolna

Minden más foci
12 órája

Folytatódik a remek kassai sorozat

Minden más foci
2026.03.21. 21:20

Tovább tart a Zsolna remek formája, a DAC-ot is legyőzte

Minden más foci
2026.03.21. 17:20

Niké Liga: kassai és komáromi döntetlen

Minden más foci
2026.03.14. 19:21

Niké Liga: elhalasztják a Nagyszombat–DAC összecsapást

Minden más foci
2026.03.13. 14:45

Világi Oszkár a B-középből szurkolta ki a DAC győzelmét

Minden más foci
2026.03.09. 14:28

Niké Liga: 106 nap után győzött ismét a Komárom

Minden más foci
2026.03.08. 18:54

Niké Liga: győzelemmel kezdte a rájátszást az FC Kassa

Minden más foci
2026.03.07. 20:17
Ezek is érdekelhetik