Niké Liga: egy gól kevés volt a Komárom pontszerzéséhez

Az első fél órában a komáromi játékosok voltak aktívabbak, ennek ellenére a mérkőzésen – 457 néző előtt – a hazaiak szerezték meg a vezetést. Roman Potocny a tizenhatoson kívülről lőtt, a furcsa ívet leíró labda pedig meglepte Gyurákovics Eriket, aki addig munka nélkül volt.

A szünet után is a lilák voltak fölényben, jött is a lehetőség, de a gól a másik oldalon esett: Daniel Smejkal beadását Lukas Leginus fejelte a kapuba. A vendégek mentek előre, de

Fotó: Komáromi FC

Kiss Filip révén csak szépíteni tudtak.

„A gólokon kívül mindenben jobbak voltunk, mint a hazaiak. A foci azonban nem műkorcsolya. A pontos találatok száma dönt, nem a lövéseké, a mezőnyfölényé vagy a szögleteké. A srácoknak nincs mit felrónom. Végighajtották a meccset, de gond volt a befejezésekkel. A pálya utolsó harmadában hiányzott a megfelelő összpontosítás” – nyilatkozta Radványi Miklós, a KFC mestere.

NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ

3. FORDULÓ

Szakolca–Komárom 2–1

KFC: Szűcs Patrik az 59. perctől játszott