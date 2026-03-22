Niké Liga: egy gól kevés volt a Komárom pontszerzéséhez
Az első fél órában a komáromi játékosok voltak aktívabbak, ennek ellenére a mérkőzésen – 457 néző előtt – a hazaiak szerezték meg a vezetést. Roman Potocny a tizenhatoson kívülről lőtt, a furcsa ívet leíró labda pedig meglepte Gyurákovics Eriket, aki addig munka nélkül volt.
A szünet után is a lilák voltak fölényben, jött is a lehetőség, de a gól a másik oldalon esett: Daniel Smejkal beadását Lukas Leginus fejelte a kapuba. A vendégek mentek előre, de
Kiss Filip révén csak szépíteni tudtak.
„A gólokon kívül mindenben jobbak voltunk, mint a hazaiak. A foci azonban nem műkorcsolya. A pontos találatok száma dönt, nem a lövéseké, a mezőnyfölényé vagy a szögleteké. A srácoknak nincs mit felrónom. Végighajtották a meccset, de gond volt a befejezésekkel. A pálya utolsó harmadában hiányzott a megfelelő összpontosítás” – nyilatkozta Radványi Miklós, a KFC mestere.
NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, ALSÓHÁZ
3. FORDULÓ
Szakolca–Komárom 2–1
KFC: Szűcs Patrik az 59. perctől játszott