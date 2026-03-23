Keddi sportműsor: zárul az alpesi sízők szezonja

MÁRCIUS 24., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

9.15: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPAVERSENY, LILLEHAMMER

9.15: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

10.30: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

12.15: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

13.30: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

JÉGKORONG

Svájci bajnokság, rájátszás

Negyeddöntő, 3. mérkőzés

20.00: Davos–Zug (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.20: Katalán körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 4.00: Phoenix Suns–Denver Nuggets (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1043 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Miami

16.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, női egyes, negyeddöntő

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szabó Szilvia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lezajlott a Vivicittá, a vonalban a főszervező, Kocsis Árpád

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Mátét hívjuk

9.00: Minden, ami kézilabda – Ballai Attila jelentkezik. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott első 500 mérkőzése

12.00: Bajnokok – Sors Tamás, műsorvezető: Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Hajdu János korábbi szövetségi kapitányt kérdezzük a hétvégi, magyar érdekeltségű női kézilabda BL- és Európa-liga-meccsekről

15.30: Interjúk a vízilabda-szövetség világkupa kapcsán rendezett sajtótájékoztatójáról

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Deák Zsigmond, Gergelics József

17.00: Felidézzük az 1959-es Real Madrid–Reims labdarúgó BEK-döntőt

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 4. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Vendégünk a fedett pályás atlétikai világbajnokságon 5. helyen végző ötpróbázó, Szűcs Szabina és a szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza

19.00: Ez történt a labdarúgó-válogatott telki sajtótájékoztatóján. Interjúk a Sports4All/All4Sports konferenciáról

19.30: Megszólalnak a női röplabda Magyar Kupa négyes döntőjének főszereplői

20.00: Beszámolunk a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés sajtónyilvános eseményéről

20.30: Összeállítás a Magyar Vízilabda-szövetség sajtótájékoztatójáról

21.00: Bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokság H-csoportját

21.30: A Sporthely stábja Akasztón járt

22.30: Sportvilág