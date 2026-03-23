Keddi sportműsor: zárul az alpesi sízők szezonja
MÁRCIUS 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
9.15: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója (Telki)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPAVERSENY, LILLEHAMMER
9.15: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
10.30: női műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)
12.15: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
13.30: női műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)
JÉGKORONG
Svájci bajnokság, rájátszás
Negyeddöntő, 3. mérkőzés
20.00: Davos–Zug (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
15.20: Katalán körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Szerda, 4.00: Phoenix Suns–Denver Nuggets (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1043 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Miami
16.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, női egyes, negyeddöntő
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Szabó Szilvia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Lezajlott a Vivicittá, a vonalban a főszervező, Kocsis Árpád
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Mátét hívjuk
9.00: Minden, ami kézilabda – Ballai Attila jelentkezik. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott első 500 mérkőzése
12.00: Bajnokok – Sors Tamás, műsorvezető: Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Hajdu János korábbi szövetségi kapitányt kérdezzük a hétvégi, magyar érdekeltségű női kézilabda BL- és Európa-liga-meccsekről
15.30: Interjúk a vízilabda-szövetség világkupa kapcsán rendezett sajtótájékoztatójáról
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Deák Zsigmond, Gergelics József
17.00: Felidézzük az 1959-es Real Madrid–Reims labdarúgó BEK-döntőt
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 4. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Vendégünk a fedett pályás atlétikai világbajnokságon 5. helyen végző ötpróbázó, Szűcs Szabina és a szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza
19.00: Ez történt a labdarúgó-válogatott telki sajtótájékoztatóján. Interjúk a Sports4All/All4Sports konferenciáról
19.30: Megszólalnak a női röplabda Magyar Kupa négyes döntőjének főszereplői
20.00: Beszámolunk a férfi és női kézilabda Szuperkupa-mérkőzés sajtónyilvános eseményéről
20.30: Összeállítás a Magyar Vízilabda-szövetség sajtótájékoztatójáról
21.00: Bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokság H-csoportját
21.30: A Sporthely stábja Akasztón járt
22.30: Sportvilág