Dudás Hunor: Budapestet a nemzetközi futballvilág központjává tesszük

– Már negyedik alkalommal rendezik meg a Football Forum Hungaryt, a ferencvárosi Groupama Aréna után most először a Puskás Aréna lesz a helyszín. Melyek voltak az elmúlt három fórum legfontosabb tapasztalatai?

– Amikor útjára indítottuk ezt a kezdeményezést, a fő célunk olyan hazai platform megteremtése volt, amely képes a nemzetközi futballvilág meghatározó szereplőit és szakembereit Magyarországra vonzani – mondta lapunknak Dudás Hunor, a Football Forum Hungaryt szervező The Path Sports Management ügyvezetője és a rendezvény főszervezője. – Az eredeti víziónk az volt, hogy olyan szakmai találkozási pontot hozunk létre, ahol a kelet és a nyugat futballkultúrája és üzleti világa minden értelemben találkozhat. Az elmúlt évek során a rendezvény dinamikus növekedésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy tavaly már a résztvevők mintegy nyolcvan százaléka külföldről érkezett, ötvenöt különböző országból. A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy mindössze három év alatt sikerült olyan nemzetközi szinten is elismert központot kialakítanunk Budapesten, ahová a szakemberek örömmel térnek vissza, hogy megosszák egymással a tudásukat, új üzleti kapcsolatokat építsenek és közösen formálják a labdarúgás jövőjét.

– Miben lesz más az idei, mint a korábbi három?

– Az idén a korábbi tapasztalatokra építve finomhangoltuk a programot, hogy még nagyobb értéket teremtsünk a résztvevők számára. A legjelentősebb innovációnk a dedikált workshopok bevezetése. Négy tematikus, háromórás panelt alakítottunk ki, amelyek lehetőséget nyújtanak a nagyobb szakmai elmélyülésre: külön workshopot szentelünk a sportigazgatóknak, az edzőknek, a női labdarúgás fejlődésének, valamint a sportmarketing területén dolgozó szakembereknek. Ezek az interaktív szekciók a gyakorlati tudásmegosztást és a konkrét esettanulmányok feldolgozását helyezik előtérbe.

– Melyek az idei fő témák?

– A program összeállításakor a célcsoport-specifikus megközelítést alkalmazzuk, biztosítva, hogy a futballipar minden szegmensének képviselője megtalálja a számára legrelevánsabb és leginnovatívabb tartalmakat. Kiemelt figyelmet fordítunk például a játékosmegfigyelésre; ennek keretében olyan sikertörténeteket mutatunk be, mint a norvég Bodö/Glimté, amelyet a klubvezetőség a másodosztályból az európai elit közelébe vezetett. Az idei konferencia egyik fókuszpontja a mesterséges intelligencia labdarúgásra gyakorolt forradalmi hatása. Míg korábban a technológiai fejlődés tágabb kontextusában vizsgáltuk ezt a területet, az AI robbanásszerű fejlődése megköveteli, hogy külön kerekasztal-beszélgetések és workshopok keretében elemezzük: milyen konkrét előnyöket és új dimenziókat nyithat meg az AI a sportág számára. Emellett, ahogy említettem, idén kiemelt figyelmet kapnak az edzők, az utánpótlás-nevelés és a női foci is külön workshop formájában. Természetesen a program átfogóan foglalkozik a modern futball minden kulcsterületével, beleértve a sportigazgatói modelleket, az átigazolási piac dinamikáját, az utánpótlás-fejlesztést, a média- és marketinginnovációkat, valamint olyan globális események hatásait, mint a budapesti Bajnokok Ligája-döntő vagy a közelgő amerikai világbajnokság.

– A jelenlegi, pattanásig feszült világpolitikai helyzetben összehozható nyugat és kelet egy békés konferenciára Budapestre?

– A sport – és különösen a labdarúgás – olyan univerzális nyelv, amely képes hidakat építeni és összekötni az embereket, függetlenül a geopolitikai feszültségektől. A futball üzleti és szakmai világában a tudásmegosztás és az együttműködés áll a középpontban. Büszkék vagyunk arra, hogy a rendezvényünkön a világ minden tájáról – Indiától Afrikán át a Közel-Keletig – érkeznek résztvevők és előadók, és a jelenlegi helyzet ellenére sem tapasztalunk lemondásokat. Küldetésünk, hogy Budapestet a nemzetközi futballvilág egyik legfontosabb találkozási pontjává tegyük, ahol katalizátorként működhetünk a kapcsolatépítés, az üzletfejlesztés és a tudástranszfer terén. Célunk, hogy a hazai és régiós szakembereknek ne kelljen külföldre utazniuk a legújabb nemzetközi trendek és bevált gyakorlatok megismeréséhez; mi hozzuk el nekik a világot. Ez a megközelítés különösen fontos a határon túli magyar szakembereknek is. A Football Forum Hungary azonban több mint egy hagyományos konferencia. Tisztában vagyunk azzal, hogy a mai felgyorsult világban a szakemberek ideje az egyik legértékesebb erőforrás. Ezért a magas szintű szakmai programok mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az élményalapú networkingre és egy összetartó, családias közösség építésére. Ez az egyedi atmoszféra az, ami miatt a nemzetközi futballtársadalom évről évre visszatér Magyarországra, és ami a rendezvényünk folyamatos bővülését és sikerét garantálja.