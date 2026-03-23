Aranycipő: Harry Kane növelte előnyét az élen, hárman az ötödik helyen

M. B.M. B.
2026.03.23. 15:08
Joaquín Panichelli Aranycipő ESM Deniz Undav Harry Kane Luis Suárez
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A vezető hármasból – Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland – csak az angol center gyarapította pontjai számát az Union Berlin ellen lőtt góljával, így már 62 ponttal áll az élen.

A legjobb tízből Deniz Undav kettő, míg Luis Suárez egy gólt szerzett a hétvégén, így ők Vedat Muriqival közösen állnak az ötödik helyen. Duplázott a hétvégén Joaquín Panichelli is – a Strasbourg argentin csatára ezzel feljött a kilencedik helyre.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 23.)
1. Harry Kane (Bayern München) 31 x 2 = 62 pont
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38 pont
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36 pont
Luis Javier Suárez (Sporting CP) 24 x 1.5 = 36 pont
Deniz Undav (VfB Stuttgart) 18 x 2 = 36 pont
8. Ueda Ajasze (Feyenoord) 22 x 1.5 = 33 pont
9. Joaquín Panichelli (Strasbourg) 16 x 2 = 32 pont
10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 x 1.5 = 31.5 pont
Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1,5 = 31.5 pont

Az előző állás itt.

 

 

Legfrissebb hírek

„Ez az egyik kedvencem a karrierem során” – Harry Kane az ötvenedik BL-góljáról

Bajnokok Ligája
2026.03.19. 14:41

Aranycipő: nincs változás az első háromban, Igor Thiago ismét egyedül a negyedik

Minden más foci
2026.03.17. 09:59

Koszovói labdarúgó volt a hét nyertese az Aranycipő-versenyben

Minden más foci
2026.03.10. 09:40

Harry Kane nélkül középszerű csapat a Bayern München?

Német labdarúgás
2026.03.05. 17:20

Harry Kane megsérült, de Vincent Kompany nyugodt maradt

Német labdarúgás
2026.03.05. 12:08

Duplázott a német klasszikuson, kezd elhúzni Harry Kane az Aranycipő-versenyben

Minden más foci
2026.03.03. 09:46

Aranycipő: Harry Kane meglépett Kylian Mbappétól

Minden más foci
2026.02.24. 09:30

Dupla Tízes: ki a világ legjobb csatára jelenleg?

Minden más foci
2026.02.13. 16:34
Ezek is érdekelhetik