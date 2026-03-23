Aranycipő: Harry Kane növelte előnyét az élen, hárman az ötödik helyen
A legjobb tízből Deniz Undav kettő, míg Luis Suárez egy gólt szerzett a hétvégén, így ők Vedat Muriqival közösen állnak az ötödik helyen. Duplázott a hétvégén Joaquín Panichelli is – a Strasbourg argentin csatára ezzel feljött a kilencedik helyre.
ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (március 23.)
1. Harry Kane (Bayern München) 31 x 2 = 62 pont
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont
3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44 pont
4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38 pont
5. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36 pont
Luis Javier Suárez (Sporting CP) 24 x 1.5 = 36 pont
Deniz Undav (VfB Stuttgart) 18 x 2 = 36 pont
8. Ueda Ajasze (Feyenoord) 22 x 1.5 = 33 pont
9. Joaquín Panichelli (Strasbourg) 16 x 2 = 32 pont
10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 x 1.5 = 31.5 pont
Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1,5 = 31.5 pont