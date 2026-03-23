Aranycipő: Harry Kane növelte előnyét az élen, hárman az ötödik helyen

A legjobb tízből Deniz Undav kettő, míg Luis Suárez egy gólt szerzett a hétvégén, így ők Vedat Muriqival közösen állnak az ötödik helyen. Duplázott a hétvégén Joaquín Panichelli is – a Strasbourg argentin csatára ezzel feljött a kilencedik helyre.

ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (március 23.)

1. Harry Kane (Bayern München) 31 x 2 = 62 pont

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont

3. Erling Haaland (Manchester City) 22 x 2 = 44 pont

4. Igor Thiago (Brentford) 19 x 2 = 38 pont

5. Vedat Muriqi (Mallorca) 18 x 2 = 36 pont

Luis Javier Suárez (Sporting CP) 24 x 1.5 = 36 pont

Deniz Undav (VfB Stuttgart) 18 x 2 = 36 pont

8. Ueda Ajasze (Feyenoord) 22 x 1.5 = 33 pont

9. Joaquín Panichelli (Strasbourg) 16 x 2 = 32 pont

10. Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 x 1.5 = 31.5 pont

Vangelisz Pavlidisz (Benfica) 21 x 1,5 = 31.5 pont

