Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: DAC-döntetlen az OFK Beograd ellen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2026.01.21. 18:02
null
Fotó: DAC
Címkék
DAC Dunaszerdahely felkészülési mérkőzés
A Dunaszerdahely labdarúgócsapata a második edzőmérkőzésén 1–1-es döntetlent játszott Törökországban a szerb OFK Bepgrad ellen.

 

Hétfőn kezdődött a DAC tíznapos törökországi összetartása, az első előkészületi mérkőzésen a szerb élvonal 9. helyén telelő belgrádi OFK volt az ellenfele.

A nem a legjobb minőségű pályán, borult időben pörgős találkozót játszott a két csapat. Az első félidőben inkább a dunaszerdahelyiek, míg a fordulás után a szerbek voltak veszélyesebbek.

A vezetést a sárga-kékek szerezték meg. A 29. percben Matej Trusa megindult két védő között, akik szabálytalankodtak vele, és a megítélt büntetőt Ammar Ramadan magabiztosan értékesítette.

A szünetben teljes sorcserét hajtott vége a DAC. A belgrádiaknak több lehetőségük is volt az egyenlítésre, amely végül a 76. percben össze is jött nekik. Nemanja Milunovics, aki egy perccel korábban szállt játékba, egy lecsorgó labdát kapásból a bal alsó sarokba küldött.

Legközelebb, szombaton az ötszörös bosnyák bajnok FK Sarajevo ellen lép pályára a DAC.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
DAC–OFK Beograd 1–1 (1–0) 
Góllövők: Ramadan (30. – 11-esből), ill. Milunovics (76.)
A Dunaszerdahelyben Redzic Damir az első, míg Tuboly Máté a második félidőt játszotta végig.

 

 

DAC Dunaszerdahely felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

Felkészülés: nyert az NB II-es Békéscsaba, amely két új játékost is bejelentett

Labdarúgó NB II
30 perce

Felkészülés: a Honvéd és a Csákvár is kikapott Törökországban

Labdarúgó NB II
Tegnap, 19:42

Felkészülés: a Loki meggyőző játékkal verte meg a Maribort

Labdarúgó NB I
2026.01.19. 17:10

NB II-es felkészülés: a Csákvár ikszelt kirgiz ellenfelével, a Szentlőrinc horvát riválistól kapott ki

Labdarúgó NB II
2026.01.17. 23:09

Vida Máté: Ez egy olyan helyszín, ahová az ember akár ingyen is visszajönne

Minden más foci
2026.01.17. 17:32

Felkészülés: ötöt rúgott a DAC a Karcagnak – videó

Minden más foci
2026.01.16. 18:43

NS-infó: a DAC konkrét ajánlatokat kapott Redzic Damirért

Légiósok
2026.01.16. 13:48

Felkészülés: az utolsó percben egyenlített a Ferencváros a Midtjylland ellen

Labdarúgó NB I
2026.01.15. 16:04
Ezek is érdekelhetik