Felkészülés: DAC-döntetlen az OFK Beograd ellen

Hétfőn kezdődött a DAC tíznapos törökországi összetartása, az első előkészületi mérkőzésen a szerb élvonal 9. helyén telelő belgrádi OFK volt az ellenfele.

A nem a legjobb minőségű pályán, borult időben pörgős találkozót játszott a két csapat. Az első félidőben inkább a dunaszerdahelyiek, míg a fordulás után a szerbek voltak veszélyesebbek.

A vezetést a sárga-kékek szerezték meg. A 29. percben Matej Trusa megindult két védő között, akik szabálytalankodtak vele, és a megítélt büntetőt Ammar Ramadan magabiztosan értékesítette.

A szünetben teljes sorcserét hajtott vége a DAC. A belgrádiaknak több lehetőségük is volt az egyenlítésre, amely végül a 76. percben össze is jött nekik. Nemanja Milunovics, aki egy perccel korábban szállt játékba, egy lecsorgó labdát kapásból a bal alsó sarokba küldött.

Legközelebb, szombaton az ötszörös bosnyák bajnok FK Sarajevo ellen lép pályára a DAC.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

DAC–OFK Beograd 1–1 (1–0)

Góllövők: Ramadan (30. – 11-esből), ill. Milunovics (76.)

A Dunaszerdahelyben Redzic Damir az első, míg Tuboly Máté a második félidőt játszotta végig.