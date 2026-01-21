Felkészülés: DAC-döntetlen az OFK Beograd ellen
Hétfőn kezdődött a DAC tíznapos törökországi összetartása, az első előkészületi mérkőzésen a szerb élvonal 9. helyén telelő belgrádi OFK volt az ellenfele.
A nem a legjobb minőségű pályán, borult időben pörgős találkozót játszott a két csapat. Az első félidőben inkább a dunaszerdahelyiek, míg a fordulás után a szerbek voltak veszélyesebbek.
A vezetést a sárga-kékek szerezték meg. A 29. percben Matej Trusa megindult két védő között, akik szabálytalankodtak vele, és a megítélt büntetőt Ammar Ramadan magabiztosan értékesítette.
A szünetben teljes sorcserét hajtott vége a DAC. A belgrádiaknak több lehetőségük is volt az egyenlítésre, amely végül a 76. percben össze is jött nekik. Nemanja Milunovics, aki egy perccel korábban szállt játékba, egy lecsorgó labdát kapásból a bal alsó sarokba küldött.
Legközelebb, szombaton az ötszörös bosnyák bajnok FK Sarajevo ellen lép pályára a DAC.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
DAC–OFK Beograd 1–1 (1–0)
Góllövők: Ramadan (30. – 11-esből), ill. Milunovics (76.)
A Dunaszerdahelyben Redzic Damir az első, míg Tuboly Máté a második félidőt játszotta végig.