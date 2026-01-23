Szombati sportműsor: rajtol az NB I tavaszi szezonja, Bournemouth–Liverpool a PL-ben
JANUÁR 24., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
19. FORDULÓ
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion
16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
29. FORDULÓ
13.30: Millwall–Charlton (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
19. FORDULÓ
17.00: Rennes–Lorient
19.00: Le Havre–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
15.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim
15.30: Heidenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Werder Bremen
15.30: Mainz–Wolfsburg
18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
19. FORDULÓ
13.00: Karlsruhe–Hertha (Tv: Arena4)
20.30: Magdeburg–Dynamo Dresden (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
22. FORDULÓ
15.00: Como–Torino
18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
21. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
19. FORDULÓ
18.00: Karagümrük–Galatasaray (Tv: Sport2)
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló
D-csoport (Ljubljana)
14.30: Olaszország–Portugália
17.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Indoor Tour, Gold-sorozat
18.15: New Balance Indoor Grand Prix, Boston (Tv: M4 Sport, 22.00)
Fedett pályás nyílt verseny, Nyíregyháza
10.00: gyalogló magyar bajnokság
19.00: női 5000 m gyaloglás
19.35: férfi 5000 m gyaloglás
BIRKÓZÁS
Válogatóverseny, Budapest
10.30: kötött- és szabadfogás, női szakág
GOLF
PGA TOUR
22.00: The American Express, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)
18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)
KERÉKPÁR
Terepkerékpáros világkupa-sorozat, Maasmechelen
13.40: női verseny (Vas Blanka, Bruchner Regina) (Tv: M4 Sport+)
15.10: férfiverseny (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Franciaország–Portugália
18.00: Spanyolország–Dánia (Tv: M4 Sport+)
20.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ, B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Odense Handbold (dán)
18.00: HC Podravka (horvát)–CSM Bucuresti (román)
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Larvik HK (norvég) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.00: Chambray Touraine (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)
D-CSOPORT
16.00: Viborg HK (dán)–Corona Brasov (romániai) (Tv: Sport2)
NŐI NB I
18.00: Vasas SC–Moyra-Budaörs
18.00: Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Szombathelyi KKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
16.00: DEAC–Zalakerámia ZTE KK (Tv: M4 Sport+)
18.00: SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC
18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend
NŐI NB I
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Uni Győr
18.00: Vasas Akadémia–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
18.00: VBW CEKK Cegléd–ELTE BEAC Újbuda
19.00: TFSE–NKA Universitas Pécs
NBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Philadelphia 76ers–New York Knicks (Tv: Sport2)
23.30: Minnesota Timberwolves–Golden State Warriors (Tv: Sport2)
KÜZDŐSPORT
ONE Fight Night 39
3.00: Rambolek–Abdulla Dajakajev, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda
18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
11.00: világkupa, férfi lesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)
13.30: világkupa, női óriás-műlesiklás, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport2)
18.00: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport1)
19.00: világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport1)
Sílövészet
15.00: világkupa, vegyes váltó, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.00: sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf (Tv: Eurosport1)
Szabad stílusú sí
14.00: világkupa, síkrossz, Veysonnaz (Tv: Eurosport2)
TENISZ
Australian Open, Melbourne
1.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
ATP 100-as challengertorna, Oeiras
13.30: elődöntő, Piros Zsombor–Daniil Glinka (észt)
VÍVÁS
Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha
7.00: férfi egyéni verseny, selejtező
Kardvilágkupa-verseny, Salt Lake City
17.00: női egyéni verseny, 64-es tábla
18.30: férfi egyéni verseny, 64-es tábla
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Cristiano Ronaldo legnagyobb szurkolója Etiópiában járt, ahol még csak 2018 van. Ronaldo még Madridban?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
12.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő Wukovics László
15.00: Közvetítés a Kisvárda–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés a Ferencváros–Ljubljana női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
17.30: Közvetítés a Magyarország–Lengyelország futsal Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő
19.45: Közvetítés a Puskás Akadémia–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával