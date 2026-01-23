Szombati sportműsor: rajtol az NB I tavaszi szezonja, Bournemouth–Liverpool a PL-ben

JANUÁR 24., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

19. FORDULÓ

12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

19.45: Puskás Akadémia FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ

13.30: West Ham United–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

16.00: Fulham–Brighton & Hove Albion

16.00: Manchester City–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

18.30: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

29. FORDULÓ

13.30: Millwall–Charlton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

19. FORDULÓ

17.00: Rennes–Lorient

19.00: Le Havre–Monaco

21.05: Olympique Marseille–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

15.30: Bayern München–Augsburg (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–Hoffenheim

15.30: Heidenheim–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Werder Bremen

15.30: Mainz–Wolfsburg

18.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

19. FORDULÓ

13.00: Karlsruhe–Hertha (Tv: Arena4)

20.30: Magdeburg–Dynamo Dresden (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

22. FORDULÓ

15.00: Como–Torino

18.00: Fiorentina–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Lecce–Lazio (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

21. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

19. FORDULÓ

18.00: Karagümrük–Galatasaray (Tv: Sport2)

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, csoportkör, 1. forduló

D-csoport (Ljubljana)

14.30: Olaszország–Portugália

17.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Indoor Tour, Gold-sorozat

18.15: New Balance Indoor Grand Prix, Boston (Tv: M4 Sport, 22.00)

Fedett pályás nyílt verseny, Nyíregyháza

10.00: gyalogló magyar bajnokság

19.00: női 5000 m gyaloglás

19.35: férfi 5000 m gyaloglás

BIRKÓZÁS

Válogatóverseny, Budapest

10.30: kötött- és szabadfogás, női szakág

GOLF

PGA TOUR

22.00: The American Express, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pustertal Wölfe (olasz)

18.30: FTC-Telekom–Olimpija Ljubljana (szlovén)

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros világkupa-sorozat, Maasmechelen

13.40: női verseny (Vas Blanka, Bruchner Regina) (Tv: M4 Sport+)

15.10: férfiverseny (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)

15.30: Franciaország–Portugália

18.00: Spanyolország–Dánia (Tv: M4 Sport+)

20.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ, B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Krim Mercator Ljubljana (szlovén), Érd (Tv: Sport1, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Brest Bretagne (francia)–Odense Handbold (dán)

18.00: HC Podravka (horvát)–CSM Bucuresti (román)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Larvik HK (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.00: Chambray Touraine (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)

D-CSOPORT

16.00: Viborg HK (dán)–Corona Brasov (romániai) (Tv: Sport2)

NŐI NB I

18.00: Vasas SC–Moyra-Budaörs

18.00: Kozármisleny KA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Szombathelyi KKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

16.00: DEAC–Zalakerámia ZTE KK (Tv: M4 Sport+)

18.00: SZTE-Szedeák–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: MVM-OSE Lions–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC

18.00: Atomerőmű SE–Egis Körmend

NŐI NB I

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Uni Győr

18.00: Vasas Akadémia–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

18.00: VBW CEKK Cegléd–ELTE BEAC Újbuda

19.00: TFSE–NKA Universitas Pécs

NBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Philadelphia 76ers–New York Knicks (Tv: Sport2)

23.30: Minnesota Timberwolves–Golden State Warriors (Tv: Sport2)

KÜZDŐSPORT

ONE Fight Night 39

3.00: Rambolek–Abdulla Dajakajev, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda

18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

11.00: világkupa, férfi lesiklás, Kitzbühel (Tv: Eurosport2)

13.30: világkupa, női óriás-műlesiklás, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport2)

18.00: világkupa, női óriás-műlesiklás, 1. futam, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport1)

19.00: világkupa, női óriás-műlesiklás, 2. futam, Spindleruv Mlyn (Tv: Eurosport1)

Sílövészet

15.00: világkupa, vegyes váltó, Nové Mesto (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.00: sírepülő-világbajnokság, Oberstdorf (Tv: Eurosport1)

Szabad stílusú sí

14.00: világkupa, síkrossz, Veysonnaz (Tv: Eurosport2)

TENISZ

Australian Open, Melbourne

1.00: férfi egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; női egyes, 3. forduló, páros, 2. forduló; vegyes páros, 2. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

ATP 100-as challengertorna, Oeiras

13.30: elődöntő, Piros Zsombor–Daniil Glinka (észt)

VÍVÁS

Párbajtőr Grand Prix-verseny, Doha

7.00: férfi egyéni verseny, selejtező

Kardvilágkupa­-verseny, Salt Lake City

17.00: női egyéni verseny, 64-es tábla

18.30: férfi egyéni verseny, 64-es tábla

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Cristiano Ronaldo legnagyobb szurkolója Etiópiában járt, ahol még csak 2018 van. Ronaldo még Madridban?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

12.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő Wukovics László

15.00: Közvetítés a Kisvárda–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Ferencváros–Ljubljana női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

17.30: Közvetítés a Magyarország–Lengyelország futsal Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő

19.45: Közvetítés a Puskás Akadémia–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával