Nemzeti Sportrádió

CIES: Szoboszlai a világ harminchetedik legértékesebb labdarúgója

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.07. 13:40
A CIES szerint Szoboszlai Dominik a 37. legértékesebb labdarúgó a világon (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal Erling Haaland CIES Kylian Mbappé Szoboszlai Dominik CIES Football Observatory
Szoboszlai Dominik jelenleg a világ 37. legértékesebb játékosa – többek között ez is kiderül a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb kutatásából, amelyben a szervezet a labdarúgók piaci értékét vizsgálta. A magyar válogatott csapatkapitányának 90.5 millió euró a becsült értéke, a listát 343.1 millióval Lamine Yamal vezeti Erling Haaland és Kylian Mbappé előtt.

Közzétette a világ labdarúgóinak piaci értékével kapcsolatos legfrissebb kutatását a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES). Az intézet labdarúgással foglalkozó részlege, a Football Observatory statisztikai modellje alapján összeállított százas listán a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik 90.5 milliós becsült értékével a 37. helyet foglalja el – a 90.8 milliós német Jamal Musiala (FC Bayern) és a 90.3 millióra taksált Vinícius Júnior (Real Madrid) közé ékelődve – a brazil tavaly ilyenkor még harmadik volt, Szoboszlai harminchatodik.

A listát 343.1 millió euróval az FC Barcelona spanyol tinizsenije, Lamine Yamal vezeti, őt követi 255.1-del a norvég Erling Haaland (Manchester City) és 201.3-del a francia Kylan Mbappé (Real Madrid). Érdekesség, hogy a tavaly januári éllovas angol Jude Bellingham (Real Madrid) értéke az elmúlt évben csaknem 100 milliót esett, de így is odafért a 4. pozícióba.

Az öt legnagyobb európai bajnokságon (angol, francia, német, olasz spanyol) kívül játszó labdarúgók közül a Palmeiras brazil csatárát, Vitor Roquét értékelik legtöbbre 85.2 millió euróval, utána 75.7 millióval a spanyol Samu Aghehowa (FC Porto), illetve 70.1 millióval a portugál Geovany Quenda (Sporting CP) következik.

 

Lamine Yamal Erling Haaland CIES Kylian Mbappé Szoboszlai Dominik CIES Football Observatory
Legfrissebb hírek

„Nem mi játszunk a bajnokkal, hanem ők” – Szoboszlai Dominik az Arsenal-meccs előtt

Légiósok
1 órája

Aranycipő: Igor Thiago már az élmezőnyben, nagy a verseny Haaland, Kane és Mbappé között

Minden más foci
Tegnap, 13:08

IFFHS: Mbappé a legeredményesebb, Varga Barnabás 14. a 2025-ös világranglistán

Minden más foci
Tegnap, 12:49

Ha Szoboszlai Dominik újra felpörgeti a ritmust...

Labdarúgás
Tegnap, 9:16

A Fulham a PL-idény egyik legszebb góljával egyenlített a 97. percben a Liverpool ellen

Angol labdarúgás
2026.01.04. 18:16

IFFHS: Kylian Mbappé 39 bajnoki góllal 2025 legjobbja

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 15:15

Kylian Mbappé kihagy egy bajnokit, hogy felépüljön a Spanyol Szuperkupa elődöntőjére

Spanyol labdarúgás
2026.01.03. 17:36

Liverpool: nehéz évkezdés, még nehezebb folytatás

Angol labdarúgás
2026.01.03. 12:54
Ezek is érdekelhetik