„A sztár most a csapat, az egész közösség” – még mindig a PSG és Donnarumma szakításáról

„Arra törekszünk, hogy csapatot építsünk, ez pedig azt is jelenti, hogy a klub fontosabb minden tagjánál. Ez változott a PSG-nél. Donnarumma távozását több tényező is befolyásolta. Olyan fizetési igénnyel állt elő, amely a korábbi párizsi értékrendhez igazodott, nem pedig a jelenlegihez…” – mondta Luís Campos a 2013-ban visszavonult válogatott párizsi labdarúgó, Jérome Rothen műsorában („Rothen s'enflamme”).

Az elmúlt idénybeli Bajnokok Ligája-győzelem nagy párizsi tanulsága, hogy kifizetődő olyan bérpolitikát folytatni, amelyik erősíti a csapatszellemet, az összetartozás érzését – ez a Neymarral, Lionel Messivel fémjelzett szárkultusz időszakában másképp volt.

„A sztár most a csapat, az egész közösség – folytatta Campos. – A kereseted attól függ, hogyan és mennyit teljesítesz. A bérpolitikánk pedig mindenkire vonatkozik. A klub stabilitását nem kezdheti ki egyetlen labdarúgó sem azzal, hogy más elbírálásra tart igényt. Az ilyesmitől megvédjük a PSG-t. Ez a politika mindenki számára egyértelművé teszi, hogy az edző nem a múltbeli érdemek és a játékosok státusza alapján jelöli ki a csapatot. Nem zárjuk ki, hogy sztárt igazolunk, de csak akkor, ha hajlandó alkalmazkodni a párizsi szabályokhoz. Ezzel a politikával tudjuk segíteni Luis Enrique futballfilozófiájának érvényesülését.”

Campos szavaiból az következik, hogy a Párizsban négy idényt lehúzó Donnarumma nem kívánt alkalmazkodni ehhez a „politikához”, és ezt a hozzáállását nem „überelte” az sem, hogy az Európa-bajnok olasz kapusnak oroszlánrésze volt a BL-diadalban.

„Gigio volt az első, akivel leültünk tárgyalni a szerződéshosszabbításról, de gyorsan felfogtuk, hogy nehéz menet lesz. Fel kellett készülnünk arra az esetre, ha nem jutnánk közös nevezőre. Edzőnk pedig azt mondta, hogy ebből a szituációból akár még előnyösen is kijöhetünk, és erősebbé tehetjük a csapatot – folytatta a futballigazgató, arra célozván, hogy a párizsiak új kapusa, Lucas Chevalier lábbal sokkal jobban bánik a labdával, mint Donnarumma, ezáltal jobban passzol a Luis Enrique-féle játékstílushoz. – S ha a PSG-t »franciábbá« tudjuk tenni, megtesszük. Ebben nincs újdonság. Ha egy jó játékos illik a gépezetünkbe, megér egy próbát.”

A Bajnokok Ligája e héten kezdődő ligaszakasza alkalmat ad arra, hogy eldöntsük, a szakítással a PSG járt-e jobban, vagy a Manchester Cityben új életszakaszt kezdő Donnarumma.

A párizsiak szerdán az Atalanta ellen kezdenek hazai pályán, a City csütörtökön szintén otthon rajtol egy olasz csapat, a Napoli ellen – PSG–City meccs legfeljebb a tavaszi kieséses szakaszban jöhet össze.