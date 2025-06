A Nemzetek Ligája győztesét fogadjuk szeptemberben – Portugália nyerte a döntőt

NEMZETEK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, NÉMETORSZÁG

Döntő

Portugália–Spanyolország 2–2 (1–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 5–3

München, Allianz Aréna, 65 852 néző. Vezette: Schäfer (svájci)

Portugália: Diogo Costa – Joao Neves (N. Semedo, a szünetben), Dias, Inácio (Veiga, 74.), Nuno Mendes – Bernardo Silva (R. Leao, 74.), Vitinha, Bruno Fernandes – Conceicao (Rúben Neves, a szünetben), C. Ronaldo (Goncalo Ramos, 88.), Neto (Diogo Jota, 105.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Spanyolország: Unai Simón – Mingueza (Porro, 93.), Le Normand, Huijsen, Cucurella – Pedri (Isco, 75.), Zubimendi, Fabián (Merino, 75.) – Yamal (Pino, 106.), Oyarzabal (Morata, 111.), Nico Williams (Baena, 93.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Nuno Mendes (26.), C. Ronaldo (61.), ill. Zubimendi (21.), Oyarzabal (45.)

Bronzmérkőzés

Németország–Franciaország 0–2 (0–1)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Nemzetek Ligája negyedik fináléjában két korábbi győztes, az első kiírást megnyerő Portugália és a másodikon döntőző, a legutóbbit pedig megnyerő Spanyolország Münchenben csapott össze. A spanyolok jó emlékekkel térhettek vissza Németországba, hiszen tavaly itt nyerték meg az Európa-bajnokságot, ugyanakkor Luis de la Fuente csapatának eggyel kevesebb napja volt pihenni a franciák elleni 5–4-es siker után, mint a németeket az elődöntőben 2–1-re felülmúló portugáloknak.

A mérkőzés ugyan nem kezdődött nagy iramban, de a helyzetekre nem kellett sokat várni, ugyanis az ötödik percben a PSG-vel friss Bajnokok Ligája-győztes középpályás, Joao Neves vette célba Unai Simón kapuját, ennek ellenére a játékrész első negyedében a spanyoloknak volt több helyzetük, s a 23. percben Martín Zubimendi révén a vezetést is megszerezték.

A portugálok viszont hamar egyenlítettek, hiszen öt perccel később a balhátvéd, Nuno Mendes tört a 16-oson belülre és ballal vágta a labdát a bal alsóba.

Ezután megnyugodtak a kedélyek, a kapuk sokáig nem forogtak igazán nagy veszélyben, aztán a szünet előtti pillanatokban Pedri fantasztikus kiugratása után Mikel Oyarzabal révén ismét a spanyoloknál volt az előny.

Egy kis stat: a Real Sociedad csatára az első spanyol labdarúgó, aki három nagy torna döntőjében is eredményes volt, hiszen 2021-es NL-döntőben és a tavalyi Eb-finálé során is betalált.

A fordulás után jól jöttek ki a portugálok, s bár a második játékrész eleje nem hozott annyi helyzetet, mint az első, a portugálok rövid idő alatt kétszer is betaláltak. A 49. percben Bruno Fernandes gólját les miatt ugyan érvénytelenítették, de egy óra játék után Cristiano Ronaldo egy bal oldali beadásra érkezve így is egyenlíteni tudott – megszerezve profi pályafutása 938. gólját.

Ezután viszont a spanyolok is felpörögtek és irányították a mérkőzést, még ha ez sokáig nem is nyilvánult meg nagy gólszerzési lehetőségekben – aztán az utolsó tíz percben a Pedrit váltó Isco távoli próbálkozását Diogo Costa kitolta a léc alól, így nem született meg a győztes találat a rendes játékidőben, ráadásul annak végén a portugálok sérülés miatt Cristiano Ronaldót is elveszítették.

A kétszer 15 perces hosszabbítást a kettőt cserélő spanyolok kezdhették valamivel frissebben, ehhez képest Nuno Mendes újabb ígéretes megindulásánál a portugálok próbáltak tizenegyest kiharcolni, ehelyett viszont elszabadultak az indulatok a felek között. Ez az eset pedig felpaprikázta a csapatokat, akik a ráadás első felének végén egyaránt eljutottak egy-egy lövésig/helyzetig, de a gól tovább váratott magára, az utolsó 15 perc pedig kaput eltaláló lövés nélkül folyt le, így jöhetett a tizenegyespárbaj.

A szétlövés első három körében egyik rúgó sem hibázott (a kapusoknak nem sok esélyük volt), aztán Nuno Mendes bevágta a portugálok negyedik tizenegyesét, ellenben a 111. percben becserélt Álvaro Morata rontott. Az ötödik körben Rúben Neves értékesítette a sajátját, így Portugália másodszor diadalmaskodott a Nemzetek Ligájában. 2–2 – 11-esekkel 5–3

Ez pedig azt is jelenti, hogy a magyar válogatott szeptemberben az első hazai vb-selejtezőjén a Nemzetek Ligája aktuális győztesét fogadja, hiszen Cristiano Ronaldóék ellen játszanak a mieink szeptember 9-én, a Puskás Arénában (a sorozatot három nappal korábban Írországban kezdjük).