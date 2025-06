Mbappé 50. válogatottbeli gólját szerezte, a franciák a németek legyőzésével bronzérmesek az NL-ben

A portugáloktól hazai pályán 2–1-es vereséget szenvedő németeknek egy nappal több idejük volt kiheverni a fiaskót, mint a kilenc gólt hozó mérkőzésen Spanyolországtól 5–4-re alulmaradó franciáknak. Ez pedig a pályán is meglátszott, ugyanis a mérkőzés elején a hazaiak jóval aktívabbak voltak, s több helyzetet dolgoztak ki – igaz, a legnagyobb lehetőség a franciák előtt adódott, amikor Marc-André ter Stegennek kellett kitolnia Rayan Cherki próbálkozását.

Fél óra játék után aztán úgy tűnt, góllá érik a németek fölénye, Karim Adeyemi ugyanis remek kiugratás után elesett Mike Maignan és Lucas Hernandez mellett a tizenhatoson belül, de percekig tartó videózás után a játékvezető úgy ítélte meg, a német támadó feldobta magát (amiért sárga lappal büntette Adeyemit). Nem sokkal később Florian Wirtz jutott el kapufáig, majd még a szünet előtt Nick Woltemade kísérleténél is nagyot kellett védenie Maignannak.

Hiába voltak inkább a németeknek lehetőségei, a játékrész rendes játékidejének utolsó pillanataiban Ter Stegen nem tudta védeni Kylian Mbappé enyhén balról leadott lövését, akinek 90. válogatott mérkőzésén ez volt az 50. találata a francia válogatottban, s már csak egy gólra van az örökranglistán Thierry Henrytól és hétre a rekorder Olivier Giroud-tól.

A fordulás után már hatékonyabban játszottak a németek, akik szűk tíz perc elteltével, Deniz Undav révén ugyan egyenlítettek is, de a VAR vizsgálata szerint Niclas Füllkrug szabálytalankodott Adrien Rabiot-val szemben, ezért nem adták meg a gólt.

Ez megfogta a hazaiakat, a franciák rövid idő alatt két nagy helyzetig is eljutottak, de Rayan Cherki és Marcus Thuram lövése is elkerülte a kaput, ráadásul a vendég lehetőségek után még egy kisebb tömegjelenet is kialakult a pályán. A második félidőben hátralévő részében már a franciák álltak közelebb az újabb gólhoz, s nagyszerű Mbappé-kiugrás után a csatár rendkívül önzetlen módon szolgálta ki a túloldalon üresen érkező és a labdát az üres kapuba pofozó Michael Olise-t, aki beállította a 0–2-es végeredményt.

A franciák a 2020–2021-es kiírás megnyerése után másodszor szereztek érmet a Nemzetek Ligájában, ahol a németek még nem tudtak dobogóra állni.

NEMZETEK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ

BRONZMÉRKŐZÉS

Németország–Franciaország 0–2 (0–1)

Stuttgart, MHP Aréna. Vezette: Kruzliak (szlovák)

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Kimmich, R. Koch, Tah, Raum (Mittelstädt, 65.) – P. Gross (Kehrer, 73.), Goretzka (Bischof, 65.) – Adeyemi (Gnabry, 79.), Woltemade (Undav, a szünetben), Wirtz – Füllkrug. Szövetség kapitány: Julian Nagelsmann

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Gusto, Badé, L. Hernandez, Digne – Tchouaméni (M. Koné, 69.), Rabiot – Kolo Muani (D. Doué, 69.), Cherki (Olise, 69.), M. Thuram (Guendouzi, 91.) – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: K. Mbappé (45.), Olise (84.)

DÖNTŐ

21.00, München: Portugália–Spanyolország