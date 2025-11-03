Heti program: pályán az FTC az El-ben, BL, Brazil Nagydíj
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
12. FORDULÓ
20.00: Vasas–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
20.45: Sunderland–Everton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Genoa
ROMÁN SUPERLIGA
15. FORDULÓ
15.30: Farul Constanta–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)
FUTSAL
NB I
18.30: Kecskemét–Haladás
18.45: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu
19.00: Nyírbátor–PTE-PEAC
20.45: Újpest–DEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
13.00: páros, csoportkör, 2. forduló
15.00: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)
17.00: Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)
ATP 250-es torna, Athén
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Metz
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
NOVEMBER 4., KEDD
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése, Telki
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)
21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál) (Tv: Sport2)
21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)
21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ
B-csoport
18.00: Sopron Basket–Schio (olasz) (Tv: M4 Sport)
KÉZLABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. forduló, nyolcaddöntő
18.00: Komló–PLER Budapest
18.00: NEKA–Csurgó
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
NOVEMBER 5., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)
21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)
21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)
21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)
21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
NŐK
Deutschland Cup, 1. forduló
16.00: Szlovákia–Magyarország
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ
C-csoport
19.00: DVTK HUNTHERM–Olympiakosz Pireusz (görög) (Tv: M4 Sport)
NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ
D-csoport
18.00: TARR KSC Szekszárd–Sepsi SIC
C-csoport
20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ
H-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zaragoza (spanyol)
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
18.00: Kecskemét–DEAC
18.00: NKA Univ. Pécs–Sopron
18.00: Szeged–Zalaegerszeg
18.00: Szolnok–Alba Fehérvár
19.00: Bp. Honvéd–Körmend
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. forduló, nyolcaddöntő
18.00: Balatonfüred–Győr
18.00: FTC–Tatabánya (Tv: M4 Sport, 21.30: felvételről)
RÖPLABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
2. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Olympiakosz Pireusz (görög)-Vasas Óbuda, Athén
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)
18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)
18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)
18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)
18.45: Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport1)
21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)
21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)
21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)
21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)
18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)
18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)
18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)
18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)
18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)
18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)
21.00: Crystal Palace (angol)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)
21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
21.00: Skëndija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (izlandi)
21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)
21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach-sprint világbajnokság, Antalya
JÉGKORONG
FÉRFIAK
Nemzetek Európai Kupája, 1. forduló, Épinal
16.00: Magyarország-Norvégia
20.45: Franciaország-Dánia
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
NOVEMBER 7., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NÉMET BUNDESLIGA
10. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Wolfsburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
20.45: Pisa–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach-sprint világbajnokság, Antalya
FORMULA–1
BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO
15.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
19.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
NŐK
Deutschland Cup, 2. forduló
14.45: Magyarország–Franciaország
FÉRFIAK
Nemzetek Európai Kupája 2. forduló, Épinal
16.00: Dánia–Magyarország
20.45: Franciaország–Norvégia
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: MBH-Békéscsaba–TFSE
18.00: KHG KNRC–Szent Benedek RA
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
ÚSZÁS
Rövidpályás országos bajnokság, Debrecen
17.00: döntők (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
Dunaújváros–Alimosz (görög)
NOVEMBER 8., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) - élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
13.30: Tottenham Hotspur–Manchester United (Tv: Match4)
16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: West Ham United–Burnley (Tv: Arena4, 21.30: felvételről)
18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Rennes
17.00: Marseille–Brest
19.00: Le Havre–Nantes
21.05: Monaco–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim
15.30: Hamburg–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)
18.30: Borussia Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
15.00: Como–Cagliari
15.00: Lecce–Hellas Verona
18.00: Juventus–Torino (Tv: Arena4)
20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
14. FORDULÓ
15.30: Ruzomberok–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!
15.30: Trencin–FC Kosice
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach-sprint világbajnokság, Antalya
FORMULA–1
BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO
15:00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NŐK
Deutschland Cup, 3. forduló
14.45: Németország–Magyarország
FÉRFIAK
Nemzetek Európa Kupája, 3. forduló, Épinal
20.30: Franciaország–Magyarország
KERÉKPÁR
CYCLOCROSS, EURÓPA-BAJNOKSÁG, Middelkerke, Belgium
13.00: Férfi U23-as verseny (Takács Zsombor, Vas Barnabás)
15.00: Női felnőtt verseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-csoport
16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-csoport
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. forduló, 1. mérkőzés
14.00: MOL Esztergom-Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
16.45: Szeged –Veszprém (Tv: M4 Sport)
18.00: Balatonfüred–Csurgó
18.00: PLER–Ferencvárosi TC
18.00: Gyöngyös–NEKA
18.00: Szigetszentmiklós–Komló
20.30: Tatabánya–Győr
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
17.00: Atomerőmű–Kecskemét
18.00: Kaposvár–Oroszlány
18.00: DEAC–NKA Univ. Pécs
18.00: Falco–Szeged
18.00: Körmend–Alba Fehérvár
18.00: Sopron–Szolnok
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–UTE
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
17.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
Olympiakosz Pireusz (görög)–UVSE Helia-D
C-csoport
Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
D-csoport
One Eger–SIS Roma (olasz)
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-csoport
BVSC-Manna ABC–Hapoel Yokneam (izraeli)
FÉRFI OB I, ALAPASZAKASZ
6. FORDULÓ
12.00: FTC–Szentes
16.00: Szolnok–OSC
17.30: Eger–UVSE
18.00: Vasas–Kaposvár
18.00: BVSC–Szeged
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
13.00: Budafoki MTE–Vasas FC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
15.00: Lorient–Toulouse
17.15: Angers–Auxerre
17.15: Metz–Nice
17.15: Strasbourg–Lille
20.45: Lyon–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Freiburg–St. Pauli
17.30: VfB Stuttgart–Augsburg
19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)
15.00: Bologna–Napoli
15.00: Genoa–Fiorentina
18.00: Roma–Udinese
20.45: Internazionale–Lazio
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach-sprint világbajnokság, Antalya
FORMULA–1
BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO
18.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: Budai Farkasok–Budakalász
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG
Portugál Nagydíj, Algarve (Tv: Match4)
12.15: Moto2
14.00: MotoGP
15.30: Moto3
RALI
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
7.50: 5. futam, Szerencs és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
14.00: Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika
17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI
18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC
20.00: TFSE–MAFC
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
19.00: Debrecen–Miskolc