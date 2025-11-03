Heti program: pályán az FTC az El-ben, BL, Brazil Nagydíj

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

12. FORDULÓ

20.00: Vasas–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)– élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

20.45: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

20.45: Lazio–Cagliari (Tv: Arena4)

18.30: Sassuolo–Genoa

ROMÁN SUPERLIGA

15. FORDULÓ

15.30: Farul Constanta–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)

FUTSAL

NB I

18.30: Kecskemét–Haladás

18.45: Magyar Futsal Akadémia–Berettyóújfalu

19.00: Nyírbátor–PTE-PEAC

20.45: Újpest–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

2.15: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals (Tv: Arena4)

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1159 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

12.30: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

13.00: páros, csoportkör, 2. forduló

15.00: Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Jelena Ribakina (kazah, 6.) (Tv: Match4)

17.00: Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Madison Keys (amerikai, 7.) (Tv: Match4)

ATP 250-es torna, Athén

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Metz

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

NOVEMBER 4., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdetése, Telki

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

18.45: Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) (Tv: Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Royale Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Monaco (francia)

21.00: Juventus (olasz)–Sporting (portugál) (Tv: Sport2)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Olympiakosz (görög)–PSV Eindhoven (holland)

21.00: Paris SG (francia)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)

21.00: Tottenham (angol)–Köbenhavn

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

B-csoport

18.00: Sopron Basket–Schio (olasz) (Tv: M4 Sport)

KÉZLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. forduló, nyolcaddöntő

18.00: Komló–PLER Budapest

18.00: NEKA–Csurgó

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

NOVEMBER 5., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Pafosz (ciprusi)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

18.45: Qarabag (azeri)–Chelsea (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Ajax (holland)–Galatasaray (török)

21.00: FC Bruges (belga)–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1)

21.00: Inter (olasz)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

21.00: Manchester City (angol)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Newcastle United (angol)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: Sport2, 23.00: felvételről)

21.00: Marseille (francia)–Atalanta (olasz)

21.00: Benfica (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

NŐK

Deutschland Cup, 1. forduló

16.00: Szlovákia–Magyarország

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, 5. FORDULÓ

C-csoport

19.00: DVTK HUNTHERM–Olympiakosz Pireusz (görög) (Tv: M4 Sport)

NŐI EURÓPA-KUPA, 5. FORDULÓ

D-csoport

18.00: TARR KSC Szekszárd–Sepsi SIC

C-csoport

20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ

H-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zaragoza (spanyol)

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

18.00: Kecskemét–DEAC

18.00: NKA Univ. Pécs–Sopron

18.00: Szeged–Zalaegerszeg

18.00: Szolnok–Alba Fehérvár

19.00: Bp. Honvéd–Körmend

FÉRFI MAGYAR KUPA

4. forduló, nyolcaddöntő

18.00: Balatonfüred–Győr

18.00: FTC–Tatabánya (Tv: M4 Sport, 21.30: felvételről)

RÖPLABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Olympiakosz Pireusz (görög)-Vasas Óbuda, Athén

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

NOVEMBER 6., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Salzburg (osztrák)–Go Ahead Eagles (holland)

18.45: Basel (svájci)–FCSB (román)

18.45: Midtjylland (dán)–Celtic (skót)

18.45: Utrecht (holland)–Porto (portugál)

18.45: Crvena Zvezda (szerb)–Lille (francia)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Malmö (svéd)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Nice (francia)–Freiburg (német)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Nottingham Forest (angol) (Tv: Sport1)

21.00: FERENCVÁROS–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Bologna (olasz)–Brann Bergen (norvég)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Fenerbahce (török)

21.00: PAOK (görög)–Young Boys (svájci)

21.00: Rangers (skót)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Lyon (francia)

21.00: Braga (portugál)–Genk (belga)

21.00: Stuttgart (német)–Feyenoord (holland)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Mainz (német)–Fiorentina (olasz)

18.45: Sparta Praha (cseh)–Raków (lengyel)

18.45: AEK Athén (görög)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: AEK Larnaca (ciprusi)–Aberdeen (skót)

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Breidablik (izlandi)

18.45: Noa (örmény)–Sigma Olomouc (cseh)

18.45: Kuopio (finn)–Slovan Bratislava (szlovák)

18.45: Celje (szlovén)–Legia Warszawa (lengyel)

18.45: Samsunspor (török)–Hamrun Spartans (máltai)

18.45: Häcken (svéd)–Strasbourg (francia)

21.00: Crystal Palace (angol)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Lausanne (svájci)–Omonia (ciprusi)

21.00: Dinamo Kijev (ukrán)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: Skëndija (északmacedón)–Jagiellonia (lengyel)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Rijeka (izlandi)

21.00: Rayo Vallecano (spanyol)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Shelbourne (ír)–Drita (koszovói)

21.00: Rapid Wien (osztrák)–Universitatea Craiova (román)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Beach-sprint világbajnokság, Antalya

JÉGKORONG

FÉRFIAK

Nemzetek Európai Kupája, 1. forduló, Épinal

16.00: Magyarország-Norvégia

20.45: Franciaország-Dánia

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

NOVEMBER 7., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NÉMET BUNDESLIGA

10. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Wolfsburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

20.45: Pisa–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

21.00: Elche–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Beach-sprint világbajnokság, Antalya

FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO

15.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

19.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

NŐK

Deutschland Cup, 2. forduló

14.45: Magyarország–Franciaország

FÉRFIAK

Nemzetek Európai Kupája 2. forduló, Épinal

16.00: Dánia–Magyarország

20.45: Franciaország–Norvégia

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: MBH-Békéscsaba–TFSE

18.00: KHG KNRC–Szent Benedek RA

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

ÚSZÁS

Rövidpályás országos bajnokság, Debrecen

17.00: döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

Dunaújváros–Alimosz (görög)

NOVEMBER 8., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) - élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

13.30: Tottenham Hotspur–Manchester United (Tv: Match4)

16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: West Ham United–Burnley (Tv: Arena4, 21.30: felvételről)

18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Rennes

17.00: Marseille–Brest

19.00: Le Havre–Nantes

21.05: Monaco–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim

15.30: Hamburg–Borussia Dortmund

15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)

18.30: Borussia Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

15.00: Como–Cagliari

15.00: Lecce–Hellas Verona

18.00: Juventus–Torino (Tv: Arena4)

20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

14. FORDULÓ

15.30: Ruzomberok–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!

15.30: Trencin–FC Kosice

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Beach-sprint világbajnokság, Antalya

FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO

15:00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NŐK

Deutschland Cup, 3. forduló

14.45: Németország–Magyarország

FÉRFIAK

Nemzetek Európa Kupája, 3. forduló, Épinal

20.30: Franciaország–Magyarország

KERÉKPÁR

CYCLOCROSS, EURÓPA-BAJNOKSÁG, Middelkerke, Belgium

13.00: Férfi U23-as verseny (Takács Zsombor, Vas Barnabás)

15.00: Női felnőtt verseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-csoport

16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-csoport

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. forduló, 1. mérkőzés

14.00: MOL Esztergom-Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

16.45: Szeged –Veszprém (Tv: M4 Sport)

18.00: Balatonfüred–Csurgó

18.00: PLER–Ferencvárosi TC

18.00: Gyöngyös–NEKA

18.00: Szigetszentmiklós–Komló

20.30: Tatabánya–Győr

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

17.00: Atomerőmű–Kecskemét

18.00: Kaposvár–Oroszlány

18.00: DEAC–NKA Univ. Pécs

18.00: Falco–Szeged

18.00: Körmend–Alba Fehérvár

18.00: Sopron–Szolnok

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: MÁV Előre Foxconn–UTE

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

17.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

Olympiakosz Pireusz (görög)–UVSE Helia-D

C-csoport

Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

D-csoport

One Eger–SIS Roma (olasz)

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-csoport

BVSC-Manna ABC–Hapoel Yokneam (izraeli)

FÉRFI OB I, ALAPASZAKASZ

6. FORDULÓ

12.00: FTC–Szentes

16.00: Szolnok–OSC

17.30: Eger–UVSE

18.00: Vasas–Kaposvár

18.00: BVSC–Szeged

NOVEMBER 9., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

13. FORDULÓ

13.00: Budafoki MTE–Vasas FC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

15.00: Lorient–Toulouse

17.15: Angers–Auxerre

17.15: Metz–Nice

17.15: Strasbourg–Lille

20.45: Lyon–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Freiburg–St. Pauli

17.30: VfB Stuttgart–Augsburg

19.30: Eintracht Frankfurt–Mainz

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

12.30: Atalanta–Sassuolo (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Napoli

15.00: Genoa–Fiorentina

18.00: Roma–Udinese

20.45: Internazionale–Lazio

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Getafe

18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Celta Vigo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

Beach-sprint világbajnokság, Antalya

FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO

18.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: Budai Farkasok–Budakalász

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VILÁGBAJNOKSÁG

Portugál Nagydíj, Algarve (Tv: Match4)

12.15: Moto2

14.00: MotoGP

15.30: Moto3

RALI

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

7.50: 5. futam, Szerencs és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Swissten Dág KSE–Vegyész RC Kazincbarcika

17.00: Dunaújvárosi KSE–Szolnoki RK-SC SI

18.00: Prestige Fitness PSE–DEAC

20.00: TFSE–MAFC

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

19.00: Debrecen–Miskolc