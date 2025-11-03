Női kézi: Dunaszerdahelyen folytatja a Győr 21 éves irányítója

Az előző idényt kölcsönben a Budaörsnél töltő játékos a mostani idény második felét kölcsönben tölti a sárga-kék klubnál, majd 2026 nyarán további kétéves kölcsönszerződés keretében marad a csallóközieknél.

„Egy év távollét után boldogan tértem haza Győrbe, ugyanakkor a sérülésem miatt nehéz időszakon mentem keresztül. Kifejezetten hálás vagyok az ETO-családnak, hogy mindenben támogatott a gyógyulás során, és most is segít abban, hogy fokozatosan visszanyerjem a formámat. Külön kiemelném Holanek Zoltán erőnléti edző és Petricsevics Krisztina gyógytornász-fizioterapeuta áldozatos munkáját, mert nagyon sokat dolgoztak velem azért, hogy mielőbb visszatérhessek a pályára. Dunaszerdahelyen motiváltan várom az új kihívást – jó érzés lesz újra játszani, és mindent megteszek, hogy segítsem a csapatot, miközben tovább fejlődhetek” – idézi Farkas Júliát a klubhonlap.