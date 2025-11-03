Női kézi: Dunaszerdahelyen folytatja a Győr 21 éves irányítója

Nemzeti Sportrádió

2025.11.03. 09:57
Fotó: gyorietokc.hu
A női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC a hivatalos honlapján közölte, hogy a szlovák-cseh közös bajnokságban (Mol Liga) szereplő HC DAC-nál folytatja pályafutását a zöld-fehérek 21 éves irányítója, Farkas Júlia.

Az előző idényt kölcsönben a Budaörsnél töltő játékos a mostani idény második felét kölcsönben tölti a sárga-kék klubnál, majd 2026 nyarán további kétéves kölcsönszerződés keretében marad a csallóközieknél.

„Egy év távollét után boldogan tértem haza Győrbe, ugyanakkor a sérülésem miatt nehéz időszakon mentem keresztül. Kifejezetten hálás vagyok az ETO-családnak, hogy mindenben támogatott a gyógyulás során, és most is segít abban, hogy fokozatosan visszanyerjem a formámat. Külön kiemelném Holanek Zoltán erőnléti edző és Petricsevics Krisztina gyógytornász-fizioterapeuta áldozatos munkáját, mert nagyon sokat dolgoztak velem azért, hogy mielőbb visszatérhessek a pályára. Dunaszerdahelyen motiváltan várom az új kihívást – jó érzés lesz újra játszani, és mindent megteszek, hogy segítsem a csapatot, miközben tovább fejlődhetek” – idézi Farkas Júliát a klubhonlap.

 

