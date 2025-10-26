Hétfői sportműsor: NB II, spanyol és török bajnoki, meccs az angol League One-ból
OKTÓBER 27., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
11. FORDULÓ
20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
20.55: Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TÖRÖK SÜPER LIG
10. FORDULÓ
18.00: Gaziantep–Fenerbahce (Tv: Sport1)
ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
14. FORDULÓ
21.00: Port Vale–Stockport (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ
18.00: DEAC–Kecskemét
18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor
18.30: Berettyóújfalu–Veszprém
18.30: Haladás–Aramis SE
19.00: PTE-PEAC–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)
BASEBALL
World Series, 3. mérkőzés
Kedd, 0.30: Los Angeles Dodgers–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)
TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Női 46 kg (Salim Kamilah)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne kb. 12.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia)
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Csiucsiang
4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 4.00 Vej Sze-csia (kínai)–Bondár Anna
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Visszatekintés a labdarúgó NB I hétvégi fordulójára
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok. Gelei Józseffel Balogh Balázs beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Sportlövő Európa-bajnokságot rendezhet Magyarország. Vendég: Sinka László, a szövetség főtitkára
15.30: A bajnokságban továbbra is gyengélkedik a Liverpool: Gyenge Balázs értékel
16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Hogyan teljesít az ICEHL-ben a két magyar hokicsapat, a Fehérvár és a Ferencváros?
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.40: Vendég: Faragó Lea, az Esztergomi KC válogatott kézilabdázója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat
20.00: Közvetítés a Budafok–Soroksár NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával