Hétfői sportműsor: NB II, spanyol és török bajnoki, meccs az angol League One-ból

OKTÓBER 27., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

11. FORDULÓ

20.00: Budafoki MTE–Soroksár SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

20.55: Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

10. FORDULÓ

18.00: Gaziantep–Fenerbahce (Tv: Sport1)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

14. FORDULÓ

21.00: Port Vale–Stockport (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ, 10. FORDULÓ

18.00: DEAC–Kecskemét

18.00: Nyíregyháza–Nyírbátor

18.30: Berettyóújfalu–Veszprém

18.30: Haladás–Aramis SE

19.00: PTE-PEAC–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Hétfő, 1.20: Pittsburgh Steelers–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Kedd, 1.15: Kansas City Chiefs–Washington Commanders (Tv: Arena4)

BASEBALL

World Series, 3. mérkőzés

Kedd, 0.30: Los Angeles Dodgers–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1155 (Tv: Sport2)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Női 46 kg (Salim Kamilah)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne kb. 12.30: Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia)

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Csiucsiang

4.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 4.00 Vej Sze-csia (kínai)–Bondár Anna

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Visszatekintés a labdarúgó NB I hétvégi fordulójára

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok. Gelei Józseffel Balogh Balázs beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Sportlövő Európa-bajnokságot rendezhet Magyarország. Vendég: Sinka László, a szövetség főtitkára

15.30: A bajnokságban továbbra is gyengélkedik a Liverpool: Gyenge Balázs értékel

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Hogyan teljesít az ICEHL-ben a két magyar hokicsapat, a Fehérvár és a Ferencváros?

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.40: Vendég: Faragó Lea, az Esztergomi KC válogatott kézilabdázója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre; a hét hősei rovat

20.00: Közvetítés a Budafok–Soroksár NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával