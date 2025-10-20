Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és elitligák
OKTÓBER 20., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
10. FORDULÓ
20.00: Békéscsaba–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
20.45: West Ham–Brentford (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Kedd, 1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Match4)
BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
Kedd, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
2.00: Grand Prix, Guadalajara
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
18.00: Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI
18.30: Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC
20.00: VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE
20.00: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE
SZNÚKER
14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
10.00: női selejtezők
ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
1.00: döntők (Tv: M4 Sport)
OKTÓBER 21., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Olimpiakosz (görög) – élőben az NSO-n!
18.45: Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–SSC Napoli (olasz)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.45: SL Benfica (portugál)–FTC-Green Collect
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vasas Óbuda
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: női selejtező
OKTÓBER 22., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)
21.00: Chelsea (angol)–Ajax Amsterdam (holland)
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting Lisboa (portugál)–Olympique Marseille (francia)
21.00: AS Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA BAJNOKI ÁG
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
23.00: női scratch, férfi csapatsprint, női csapatsprint
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–PLER-Budapest
NŐI NB I
17.00: NEKA-DVSC Schaeffler
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA
18.00: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bakken Bears (dán)
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Sopron Basket–Galatasaray (török)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: férfi egyéni összetett döntő
OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)
18.45: Red Bull Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci)
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)
18.45: Brann Bergen (norvég)–Glasgow Rangers (skót)
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)
21.00: Malmö FF (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)
KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: Sahtar Donyeck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel), Krakkó
18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)
18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh)
18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót)
18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi)
18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn)
18.45: Shkendija (északmacedón)–Shelbourne (ír)
18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol)
18.45: AZ Alkmaar (holland)–Slovan Bratislava (szlovák)
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)
21.00: FSV Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosnyák)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Rakow Czestochowa (lengyel)
21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Noah (örmény)
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
22.30: férfi üldözéses csapatverseny, női kieséses verseny, férfi scratch (Dreijver Bertold), női üldözéses csapatverseny, férfi keirin
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol)
NŐI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ
D-CSOPORT
20.30: Mechelen (belga)–TARR KSC Szekszárd
C-CSOPORT
22.30: Sportiva (portugál)–NKA Universitas Pécs
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: női egyéni összetett döntő
OKTÓBER 24., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
21.00: Leeds United–West Ham United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Union Berlin
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Milan–Pisa
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
14. FORDULÓ
16.30: Csíkszereda–Petrolul – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
20.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 0.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
11.00: a jövő évi férfi Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Kaunas
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC
OSZTRÁK LIGA
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
22.00: női omnium, férfi pontverseny (Drijver Bertold), férfi 1 kilométer, férfi egyéni üldözőverseny, női sprint
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–HE-DO B.Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Luxemburg, Új Hidegkuti Nándor Stadion
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát)
OKTÓBER 25., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
11. FORDULÓ
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
17.00: Brest–Paris SG
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Augsburg–RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli
15.30: Hamburg–Wolfsburg
15.30: Hoffenheim–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Parma–Como
15.00: Udinese–Lecce
18.00: Napoli–Internazionale
20.45: Cremonese–Atalanta
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
15.30: Michalovce–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAIFUTBALL
Európa-bajnoki mérkőzés
14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
A-CSOPORT
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK
NŐI NB I
17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC
18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend
18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár
18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC
18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd
17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd
18.00: Sopron Basket–Csata TKK
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia
TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
12.00: DVSE-Master Good–One Eger
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE
16.00: Szolnok Dózsa–Kaposvári VK
17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes
18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE
19.00: Semmelweis OSC–KSI SE
OKTÓBER 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
11. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R
11.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK
13.00: Eger SE–FC Hatvan
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC
13.00: Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building
13.00: Tarpa SC–Putnok FC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonfüredi FC–ETO Akadémia
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr
13.00: Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: Komárom VSE–Dorogi FC
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás
16.00: FC Sopron–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK
13.00: III. kerületi TVE–BKV Előre
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK
13.00: Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE
13.00: Csepel SC–Szegedi VSE
13.00: Monor SE–Gyulai Termál FC
13.00: Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC
11.00: MTK Budapest II–Iváncsa KSE
11.00: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC
13.00: PTE-PEAC–FC Nagykanizsa
13.00: Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE
13.00: Érdi VSE–BFC Siófok
13.00: Pénzügyőr SE–Majosi SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
15.00: Lille–Metz
17.15: Angers–Lorient
17.15: Auxerre–Le Havre
17.15: Rennes–Nice
20.45: Lyon–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Mainz
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
12.30: Torino–Genoa
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–UTE
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
14.30: FTC-Telekom–Bolzano (olasz)
15.30: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
18.30: férfi sprint, női pontverseny, férfi kieséses verseny, női keirin, férfi madison
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.30: DVTK HUNTHERM–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
MOTORSPORT
MOTOGP
MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG
5.00: Moto3 (Tv: Arena4)
6.15: Moto2 (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
15.00: TFSE–DEAC
17.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau
17.00: Kecskeméti RC-Prestige Fitness PSE
19.00: Máv Előre Foxconn-Dunaújvárosi KSE
20.00: MAFC-Swissten Dág KSE
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba