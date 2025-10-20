Nemzeti Sportrádió

Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és elitligák

D. Á.D. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 06:19
null
Címkék
program heti program napi program
Az előttünk álló héten visszatér a labdarúgó Bajnokok Ligája, kedden és szerdán is alapszakasz-mérkőzéseket rendeznek. Csütörtökön a Ferencváros a Salzburg vendégekét lép pályára az Európa-ligában. Hétvégén ismét NB I-es és elitligás mérkőzéseket láthatunk a televízióban. Nem maradunk férfi és női kézilabda Bajnokok Ligája, valamint Formula–1 nélkül sem.

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
10. FORDULÓ
20.00: Békéscsaba–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
20.45: West Ham–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
Kedd, 1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Match4)

BASEBALL
MLB, rájátszás, főcsoportdöntő
Kedd, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS 
2.00: Grand Prix, Guadalajara

LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA 
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
18.00: Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI
18.30: Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC
20.00: VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE
20.00: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

SZNÚKER
14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ 
ATP 500-as torna, Bázel
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 500-as torna, Bécs
13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Tokió
3.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kanton
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA 
Világbajnokság, Jakarta
10.00: női selejtezők

ÚSZÁS
Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont
1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

OKTÓBER 21., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ 
3. FORDULÓ
18.45: FC Barcelona (spanyol)–Olimpiakosz (görög) – élőben az NSO-n! 
18.45: Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia) 
21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–SSC Napoli (olasz) 
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz) 
21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.45: SL Benfica (portugál)–FTC-Green Collect 

RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna 
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE 
Női Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vasas Óbuda 

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
5.00: női selejtező 

OKTÓBER 22., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ 
3. FORDULÓ
18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri) 
21.00: Chelsea (angol)–Ajax Amsterdam (holland) 
21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh) 
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n! 
21.00: Sporting Lisboa (portugál)–Olympique Marseille (francia) 
21.00: AS Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol) 
21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA BAJNOKI ÁG
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
23.00: női scratch, férfi csapatsprint, női csapatsprint 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
6. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–PLER-Budapest 
NŐI NB I
17.00: NEKA-DVSC Schaeffler 
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA 
18.00: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA 
2. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bakken Bears (dán) 
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ 
B-CSOPORT
18.00: Sopron Basket–Galatasaray (török) 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC 
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: férfi egyéni összetett döntő 

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ 
3. FORDULÓ
18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 
18.45: Red Bull Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német) 
18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 
18.45: Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci) 
18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz) 
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol) 
18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol) 
18.45: Brann Bergen (norvég)–Glasgow Rangers (skót) 
21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh) 
21.00: Lille (francia)–PAOK (görög) 
21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák) 
21.00: Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya 
21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 
21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1) 
21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál) 
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia) 
21.00: Malmö FF (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát) 

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
18.45: Sahtar Donyeck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel), Krakkó 
18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz) 
18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 
18.45: HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh) 
18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót) 
18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi) 
18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn) 
18.45: Shkendija (északmacedón)–Shelbourne (ír) 
18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol) 
18.45: AZ Alkmaar (holland)–Slovan Bratislava (szlovák) 
21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi) 
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén) 
21.00: FSV Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosnyák) 
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel) 
21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Rakow Czestochowa (lengyel) 
21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán) 
21.00: Universitatea Craiova (román)–Noah (örmény) 
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
22.30: férfi üldözéses csapatverseny, női kieséses verseny, férfi scratch (Dreijver Bertold), női üldözéses csapatverseny, férfi keirin 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
3. FORDULÓ
C-CSOPORT 
18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol) 
NŐI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ
D-CSOPORT
20.30: Mechelen (belga)–TARR KSC Szekszárd 
C-CSOPORT
22.30: Sportiva (portugál)–NKA Universitas Pécs 

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
13.30: női egyéni összetett döntő 

OKTÓBER 24., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
21.00: Leeds United–West Ham United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
20.45: Paris FC–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
20.30: Werder Bremen–Union Berlin

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Milan–Pisa

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2) 

ROMÁN SUPERLIGA
14. FORDULÓ
16.30: Csíkszereda–Petrolul – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS 
20.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 0.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 

FUTSAL
11.00: a jövő évi férfi Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Kaunas 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19 
17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE 
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC 
OSZTRÁK LIGA
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom 
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) 

KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
22.00: női omnium, férfi pontverseny (Drijver Bertold), férfi 1 kilométer, férfi egyéni üldözőverseny, női sprint 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–HE-DO B.Braun Gyöngyös 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs 

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Luxemburg, Új Hidegkuti Nándor Stadion 

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda 

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát) 

OKTÓBER 25., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
11. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! 

NB II
11. FORDULÓ
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Newcastle United–Fulham
18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Brentford–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
17.00: Brest–Paris SG
19.00: Monaco–Toulouse
21.05: Lens–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Augsburg–RB Leipzig
15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli
15.30: Hamburg–Wolfsburg
15.30: Hoffenheim–Heidenheim
18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Parma–Como
15.00: Udinese–Lecce
18.00: Napoli–Internazionale
20.45: Cremonese–Atalanta

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2) 
16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2) 
18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2) 
21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2) 

SZERB SZUPERLIGA
13. FORDULÓ
15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
12. FORDULÓ
15.30: Michalovce–DAC – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAIFUTBALL
Európa-bajnoki mérkőzés
14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center 

FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS 
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! 
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny 

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
A-CSOPORT
18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect 
18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév 
18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC 
18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK 
NŐI NB I
17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC 
18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC 
18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA 
18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend 
18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 
18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC 
18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK 
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd 
17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd 
18.00: Sopron Basket–Csata TKK 
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia 

TORNA
Világbajnokság, Jakarta
9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj) 

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 
4. FORDULÓ
12.00: DVSE-Master Good–One Eger 
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE 
16.00: Szolnok Dózsa–Kaposvári VK 
17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes 
18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC 
19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE 
19.00: Semmelweis OSC–KSI SE 

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I 
11. FORDULÓ
12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II
11. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC – élőben az NSO-n! 
13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n! 
17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n! 
17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n! 
17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n! 
17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R
11.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK
13.00: Eger SE–FC Hatvan
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC
13.00: Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building
13.00: Tarpa SC–Putnok FC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonfüredi FC–ETO Akadémia
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr
13.00: Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
13.00: Komárom VSE–Dorogi FC
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás
16.00: FC Sopron–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK
13.00: III. kerületi TVE–BKV Előre
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK
13.00: Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE
13.00: Csepel SC–Szegedi VSE
13.00: Monor SE–Gyulai Termál FC
13.00: Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC
11.00: MTK Budapest II–Iváncsa KSE
11.00: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC
13.00: PTE-PEAC–FC Nagykanizsa
13.00: Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE
13.00: Érdi VSE–BFC Siófok
13.00: Pénzügyőr SE–Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Aston Villa–Manchester City
15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest
15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley
17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
9. FORDULÓ
15.00: Lille–Metz
17.15: Angers–Lorient
17.15: Auxerre–Le Havre
17.15: Rennes–Nice
20.45: Lyon–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA
8. FORDULÓ
15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Mainz

OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
12.30: Torino–Genoa
15.00: Sassuolo–Roma
15.00: Hellas Verona–Cagliari
18.00: Fiorentina–Bologna
20.45: Lazio–Juventus

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2) 
16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2) 
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

FORMULA–1
MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–UTE 
16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
OSZTRÁK LIGA
14.30: FTC-Telekom–Bolzano (olasz) 
15.30: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19 

KERÉKPÁR
Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile
18.30: férfi sprint, női pontverseny, férfi kieséses verseny, női keirin, férfi madison 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged 

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.30: DVTK HUNTHERM–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 

MOTORSPORT
MOTOGP
MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG 
5.00: Moto3 (Tv: Arena4)
6.15: Moto2 (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
15.00: TFSE–DEAC 
17.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE 
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau 
17.00: Kecskeméti RC-Prestige Fitness PSE 
19.00: Máv Előre Foxconn-Dunaújvárosi KSE 
20.00: MAFC-Swissten Dág KSE 
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba 

 

program heti program napi program
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: angol, olasz és spanyol bajnoki, NB II-es meccs

Birkózás
7 órája

Vasárnapi sportműsor: Újpest–Ferencváros, Liverpool–Manchester United

Minden más foci
2025.10.18. 23:55

Szombati sportműsor: Paks–DVSC, MTK–Nyíregyháza, ETO FC–DVTK az NB I-ben

Minden más foci
2025.10.17. 23:40

Pénteki sportműsor: F1-es sprintidőmérő Texasban, Marozsán–Medvegyev Kazahsztánban

Minden más foci
2025.10.16. 23:16

Szerdai sportműsor: a Szeged kézisei, a Szolnok kosarasai és az FTC pólósai BL-mérkőzést játszanak

Birkózás
2025.10.15. 00:05

Keddi sportműsor: portugál–magyar vb-selejtező Lisszabonban

Minden más foci
2025.10.13. 23:50

Heti program: Portugáliában lép pályára a magyar válogatott; hétvégén klubfutball és F1

Minden más foci
2025.10.13. 08:55

Hétfői sportműsor: folytatódnak a vb-selejtezők, biztossá válhat a franciák és a svájciak kijutása

Minden más foci
2025.10.12. 23:58
Ezek is érdekelhetik