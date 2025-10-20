Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és elitligák

OKTÓBER 20., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

10. FORDULÓ

20.00: Békéscsaba–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

20.45: West Ham–Brentford (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

20.45: Cremonese–Udinese (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Hétfő, 0.00: Costa Rica–Magyarország, San José

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

Kedd, 1.00: Detroit Lions–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd, 4.00: Seattle Seahawks–Houston Texans (Tv: Match4)

BASEBALL

MLB, rájátszás, főcsoportdöntő

Kedd, 2.00: Toronto Blue Jays–Seattle Mariners (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

2.00: Grand Prix, Guadalajara

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

18.00: Fino Kaposvár–Szolnoki RK-SC SI

18.30: Miskolci EAFC-Peka Bau–Debreceni EAC

20.00: VRC Kazincbarcika–Dunaújvárosi KSE

20.00: Kecskeméti RC–Swissten Dág KSE

SZNÚKER

14.00 és 20.00: Északír Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 500-as torna, Bécs

13.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Tokió

3.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kanton

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

10.00: női selejtezők

ÚSZÁS

Rövid pályás világkupa, 2. állomás, Westmont

1.00: döntők (Tv: M4 Sport)

OKTÓBER 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: FC Barcelona (spanyol)–Olimpiakosz (görög) – élőben az NSO-n!

18.45: Kairat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Paris Saint-Germain (francia)

21.00: Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) (Tv: Sport2)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–SSC Napoli (olasz)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német)

21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Internazionale (olasz)

21.00: Newcastle United (angol)–Benfica (portugál)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ELSŐ CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.45: SL Benfica (portugál)–FTC-Green Collect

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: MÁV Előre Foxconn–Guaguas Las Palmas (spanyol), MET Aréna

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Prestige Fitness PSE–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–Vasas Óbuda

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

5.00: női selejtező

OKTÓBER 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: Galatasaray (török)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Qarabag (azeri)

21.00: Chelsea (angol)–Ajax Amsterdam (holland)

21.00: Atalanta (olasz)–Slavia Praha (cseh)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting Lisboa (portugál)–Olympique Marseille (francia)

21.00: AS Monaco (francia)–Tottenham Hotspur (angol)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Bayern München (német)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA BAJNOKI ÁG

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Brann Bergen (norvég)–Puskás Akadémia FC (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

23.00: női scratch, férfi csapatsprint, női csapatsprint

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ, B-CSOPORT

18.45: PPD Zagreb (horvát)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–PLER-Budapest

NŐI NB I

17.00: NEKA-DVSC Schaeffler

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Kozármisleny KA

18.00: Győri Audi ETO KC–Moyra-Budaörs

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Bakken Bears (dán)

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Sopron Basket–Galatasaray (török)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: Vidux-Szegedi RSE–MAFC

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

13.30: férfi egyéni összetett döntő

OKTÓBER 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

18.45: Red Bull Salzburg (osztrák)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)

18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Olympique Lyon (francia)–FC Basel (svájci)

18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)

18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Glasgow Rangers (skót)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Nottingham Forest (angol)–FC Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Malmö FF (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

18.45: Sahtar Donyeck (ukrán)–Legia Warszawa (lengyel), Krakkó

18.45: Rapid Wien (osztrák)–Fiorentina (olasz)

18.45: Strasbourg (francia)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: HNK Rijeka (horvát)–Sparta Praha (cseh)

18.45: AEK Athén (görög)–Aberdeen (skót)

18.45: Drita (koszovói)–Omonia (ciprusi)

18.45: Breidablik (izlandi)–Kuopion PS (finn)

18.45: Shkendija (északmacedón)–Shelbourne (ír)

18.45: Häcken (svéd)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: AZ Alkmaar (holland)–Slovan Bratislava (szlovák)

21.00: Crystal Palace (angol)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Celje (szlovén)

21.00: FSV Mainz (német)–Zrinjski Mostar (bosnyák)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sigma Olomouc (cseh)–Rakow Czestochowa (lengyel)

21.00: Samsunspor (török)–Dinamo Kijev (ukrán)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Noah (örmény)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Lausanne (svájci)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

22.30: férfi üldözéses csapatverseny, női kieséses verseny, férfi scratch (Dreijver Bertold), női üldözéses csapatverseny, férfi keirin

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: DVTK HUNTHERM–Valencia (spanyol)

NŐI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ

D-CSOPORT

20.30: Mechelen (belga)–TARR KSC Szekszárd

C-CSOPORT

22.30: Sportiva (portugál)–NKA Universitas Pécs

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

13.30: női egyéni összetett döntő

OKTÓBER 24., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

21.00: Leeds United–West Ham United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

20.45: Paris FC–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

20.30: Werder Bremen–Union Berlin

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

20.45: Milan–Pisa

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Real Sociedad–Sevilla (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

14. FORDULÓ

16.30: Csíkszereda–Petrolul – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

20.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 0.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

11.00: a jövő évi férfi Európa-bajnokság csoportkörének sorsolása, Kaunas

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK (romániai)–FEHA19

17.30: Corona Brasov (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–UTE

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC

OSZTRÁK LIGA

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák)

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

22.00: női omnium, férfi pontverseny (Drijver Bertold), férfi 1 kilométer, férfi egyéni üldözőverseny, női sprint

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–HE-DO B.Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–NKA Universitas Pécs

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Luxemburg, Új Hidegkuti Nándor Stadion

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: KHG KNRC–Vasas Óbuda

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

9.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű; nők: ugrás, korlát)

OKTÓBER 25., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

11. FORDULÓ

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

16.00: Chelsea–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Newcastle United–Fulham

18.30: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Brentford–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

17.00: Brest–Paris SG

19.00: Monaco–Toulouse

21.05: Lens–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Augsburg–RB Leipzig

15.30: Borussia Mönchengladbach–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–St. Pauli

15.30: Hamburg–Wolfsburg

15.30: Hoffenheim–Heidenheim

18.30: Borussia Dortmund–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

15.00: Parma–Como

15.00: Udinese–Lecce

18.00: Napoli–Internazionale

20.45: Cremonese–Atalanta

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Girona–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

13. FORDULÓ

15.00: Radnicski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

12. FORDULÓ

15.30: Michalovce–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAIFUTBALL

Európa-bajnoki mérkőzés

14.00: Magyarország–Svédország, Kincsem Park, Rugby Center

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

23.00: férfi sprint, férfi omnium (Drijver Bertold), női madison, női 1 kilométer, női egyéni üldözőverseny

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

B-CSOPORT

16.00: Podravka Koprivnica (horvát)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A-CSOPORT

18.00: DVSC Schaeffler–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–FTC-Green Collect

18.00: NEKA–Budai Farkasok-Rév

18.00: Carbonex-Komló–Mol Tatabánya KC

18.00: One Veszprém HC–Szigetszentmiklósi KSK

NŐI NB I

17.30: Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC

18.00: Szombathelyi KKA–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Váci NKSE–Alba Fehérvár KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

15.15: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend

18.00: SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Sopron KC

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC

18.00: Atomerőmű SE-Zalakerámia ZTE KK

NŐI NB I

17.00: UNI Győr–TARR KSC Szekszárd

17.30: ELTE BEAC Újbuda–VBW CEKK Cegléd

18.00: Sopron Basket–Csata TKK

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–Vasas Akadémia

TORNA

Világbajnokság, Jakarta

9.00: szerenkénti döntők (férfiak: ugrás, korlát, nyújtó; nők: gerenda, talaj)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

12.00: DVSE-Master Good–One Eger

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–UVSE

16.00: Szolnok Dózsa–Kaposvári VK

17.00: BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes

18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE

19.00: Semmelweis OSC–KSI SE

OKTÓBER 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

12.45: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.30: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

11. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Vasas FC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Diósgyőri VTK II F4R

11.00: Kisvárda Master Good II–Termálfürdő FC Tiszaújváros

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Füzesabony SC–Gödöllői SK

13.00: Eger SE–FC Hatvan

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Debreceni EAC

13.00: Tiszafüredi VSE–Sényő FC-ZMB Building

13.00: Tarpa SC–Putnok FC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Ikoba Beton Zsámbék

11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém

13.00: Balatonfüredi FC–ETO Akadémia

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Gyirmót FC Győr

13.00: Budaörs–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

13.00: Komárom VSE–Dorogi FC

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Szombathelyi Haladás

16.00: FC Sopron–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Vasas FC II

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Dunaharaszti MTK

13.00: III. kerületi TVE–BKV Előre

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–ESMTK

13.00: Meton-FC Dabas SE–Martfűi LSE

13.00: Csepel SC–Szegedi VSE

13.00: Monor SE–Gyulai Termál FC

13.00: Tiszaföldvár SE–Budapest Honvéd FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC

11.00: MTK Budapest II–Iváncsa KSE

11.00: Paksi FC II–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Dunaújváros FC–Pécsi MFC

13.00: PTE-PEAC–FC Nagykanizsa

13.00: Dombóvári FC–Greenplan Balatonlelle SE

13.00: Érdi VSE–BFC Siófok

13.00: Pénzügyőr SE–Majosi SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

15.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Aston Villa–Manchester City

15.00: AFC Bournemouth–Nottingham Forest

15.00: Wolverhampton Wanderers–Burnley

17.30: Everton–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

15.00: Lille–Metz

17.15: Angers–Lorient

17.15: Auxerre–Le Havre

17.15: Rennes–Nice

20.45: Lyon–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Bayer Leverkusen–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Mainz

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

12.30: Torino–Genoa

15.00: Sassuolo–Roma

15.00: Hellas Verona–Cagliari

18.00: Fiorentina–Bologna

20.45: Lazio–Juventus

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–UTE

16.30: Corona Brasov (romániai)–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

14.30: FTC-Telekom–Bolzano (olasz)

15.30: Black Wings Linz (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

Pálya, világbajnokság, Santiago, Chile

18.30: férfi sprint, női pontverseny, férfi kieséses verseny, női keirin, férfi madison

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.30: DVTK HUNTHERM–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

MOTORSPORT

MOTOGP

MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG

5.00: Moto3 (Tv: Arena4)

6.15: Moto2 (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

15.00: TFSE–DEAC

17.00: Fino Kaposvár–Vidux-Szegedi RSE

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–MEAFC-Peka Bau

17.00: Kecskeméti RC-Prestige Fitness PSE

19.00: Máv Előre Foxconn-Dunaújvárosi KSE

20.00: MAFC-Swissten Dág KSE

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: TFSE–MBH-Békéscsaba