Visszavonult Chuy Corona, Mexikó olimpiai bajnok kapusa

Noha Európában kevésbé ismert, hiszen hazájában töretlenül népszerű és kivételesen eredményes pályafutást zárt le Jesús Chuy Corona. A 44 éves kapus magyar idő szerint hétfőn hajnalban kezdőként lépett pályára volt csapata, a Cruz Azul elleni mexikói élvonalbeli bajnokin, majd a 12. percben – előre tervezetten – lecserélte őt Sebastián Abreu, a Tijuana vezetőedzője. Az idényben Corona első – és utolsó – mérkőzésén lépett pályára.

Corona ezzel ritka hosszú pályafutása végére tett pontot: 2003-ban mutatkozott be hazája bajnokságában, az Atlas színeiben, majd 2004 nyarán a szintén élvonalbeli Tecos hoz igazolt. Innen került be hazája felnőtt válogatottjába 2005 tavaszán, s azév decemberében egy félidőt védett az Egyesült Államokban túrázó magyar válogatott ellen – a másodikban egy bizonyos Guillermo Ochoa mutatkozott be a helyén a csapatban, aki azóta a harmadik legtöbbszörös mexikói válogatott lett.

A Tecos nál töltött négy idény után került a Cruz Azulhoz, amelynél pályafutása nagyrészét töltötte: 2023-ig szerepelt a mexikóvárosi csapatnál, a különböző sorozatokban öszesen 504 mérkőzésen őrizte a a Celeste kapuját, egyszer bajnoki címet, kétszer mexikói kupagyőzelmet ünnepelhetett a csapattal, legnagyobb klubsikereként 2014-ben CONCACAF Bajnokok Ligáját nyert.

A válogatottal még nagyobb sikereket ért el: 2012-ben egyike volt a három lehetséges túlkoros játékosnak a mexikói olimpiai válogatottban a londoni játékokon. A Luis Fernando Tena által irányított csapat mind a hat meccsén ő védte a kaput, a brazilok ellen 2–1-re megnyert döntőben ő viselhette a csapatkapitányi karszalagot.

A felnőtt válogatottal három világbajnokságon járt, noha egyetlen vb-meccsen sem állt kapuba: 2006-ban Oswaldo Sánchez, 2014-ben és 2018-ban Ochoa védte végig a tornát a közép-amerikaiaknál. A nemzeti csapatban 2005 és 2018 között összesen 54 mérkőzésen jutott szóhoz. A mexikói élvonalban háromszor választották a legjobb kapusnak – kétszer a Clausurában (2009, 2012), egyszer az Aperturában (2009).

Chuy Corona 22 éven át tartó pályafutása során minden sorozatot figyelembe véve 753 mérkőzésen lépett pályára, 924 gólt kapott, s 224 alkalommal hozott le mérkőzést kapott gól nélkül.