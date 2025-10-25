A McLaren csakis arra összpontosít, hogy megtörje Verstappen lendületét
Bár a McLaren már a Szingapúri Nagydíjon megvédte a konstruktőri címét, egyáltalán nem biztos, hogy valamelyik versenyzője hódítja el az egyéni címet. Ugyan versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris foglalja el az első két helyet az összetettben, a továbbra is fejlesztő Red Bull-lal egyre magabiztosabb Max Verstappen folyamatosan csökkenti a lemaradását a pároshoz képest, és az elmúlt hétvégéken az ausztrálhoz 64, míg a brithez 44 ponttal közeledett.
A McLaren a közvélemény szerint néha már-már túlzott mértékben igyekszik a pilótái közötti egyenlőség elérésére, és adott esetben aktívan bele is szól a küzdelem alakulásába. Norris Szingapúrban a rajt után koccant a csapattársával, míg az austini sprintversenyen Piastri volt az, aki elindította a mindkét McLaren kiesését okozó rajtbalesetet.
Az istálló mindkettő eset után vizsgálódott, először a brit felelősségét állapította meg, és egyfajta büntetésként meghatározta, hogy onnantól fogva Piastri dönthet az időmérőkön, hogy elsőként vagy másodikként hajt-e ki a gyors körére, ám ezt végül eltörölte, miután az Amerikában történtek után az ausztrált találta hibásnak.
A wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella a Mexikóvárosi Nagydíjon elég egyértelműen kijelölte csapata elsődleges célját: biztosítani kell az egyéni cím megnyerését házon belül.
„Ahogy szoktuk, felülvizsgáljuk a dolgokat, a csapat és a versenyzők is nagyon nyíltan és konstruktív módon vesznek részt benne. Úgy gondoltuk, a folytatásra nézve a legjobb megközelítés az, ha tiszta lappal kezdünk, és kizárólag egyetlen irányra összpontosítunk: biztosítani, hogy az egyéni címet mindenképpen papayás szerezze meg. Minden más kevésbé fontos. Van valaki, aki nagy lendülettel érkezik, és a mi küldetésünk az, hogy megtörjük ezt a lendületet, és hogy újra a mi oldalunkon legyen ez a lendület.”
|5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:18.380
|2. szabadedzés
|1. Verstappen 1:17.392
|OKTÓBER 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 26., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 9., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00