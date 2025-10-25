A McLaren csakis arra összpontosít, hogy megtörje Verstappen lendületét

Bár a McLaren már a Szingapúri Nagydíjon megvédte a konstruktőri címét, egyáltalán nem biztos, hogy valamelyik versenyzője hódítja el az egyéni címet. Ugyan versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris foglalja el az első két helyet az összetettben, a továbbra is fejlesztő Red Bull-lal egyre magabiztosabb Max Verstappen folyamatosan csökkenti a lemaradását a pároshoz képest, és az elmúlt hétvégéken az ausztrálhoz 64, míg a brithez 44 ponttal közeledett.

A McLaren a közvélemény szerint néha már-már túlzott mértékben igyekszik a pilótái közötti egyenlőség elérésére, és adott esetben aktívan bele is szól a küzdelem alakulásába. Norris Szingapúrban a rajt után koccant a csapattársával, míg az austini sprintversenyen Piastri volt az, aki elindította a mindkét McLaren kiesését okozó rajtbalesetet.

Az istálló mindkettő eset után vizsgálódott, először a brit felelősségét állapította meg, és egyfajta büntetésként meghatározta, hogy onnantól fogva Piastri dönthet az időmérőkön, hogy elsőként vagy másodikként hajt-e ki a gyors körére, ám ezt végül eltörölte, miután az Amerikában történtek után az ausztrált találta hibásnak.

A wokingiak csapatfőnöke, Andrea Stella a Mexikóvárosi Nagydíjon elég egyértelműen kijelölte csapata elsődleges célját: biztosítani kell az egyéni cím megnyerését házon belül.

„Ahogy szoktuk, felülvizsgáljuk a dolgokat, a csapat és a versenyzők is nagyon nyíltan és konstruktív módon vesznek részt benne. Úgy gondoltuk, a folytatásra nézve a legjobb megközelítés az, ha tiszta lappal kezdünk, és kizárólag egyetlen irányra összpontosítunk: biztosítani, hogy az egyéni címet mindenképpen papayás szerezze meg. Minden más kevésbé fontos. Van valaki, aki nagy lendülettel érkezik, és a mi küldetésünk az, hogy megtörjük ezt a lendületet, és hogy újra a mi oldalunkon legyen ez a lendület.”

5. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 24., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:18.380 2. szabadedzés 1. Verstappen 1:17.392 OKTÓBER 25., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 26., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.584 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 9., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00



