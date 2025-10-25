Szavazás: jogosan kapott piros lapot Markgráf Ákos a Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen?

Mint beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott az MTK elleni találkozón, amely aztán 1–1-es döntetlennel zárult a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Mondja el véleményét, ön szerint a játékvezető jogosan állította ki a 20 éves balhátvédet?

A 6. percben Bognár István ugratta ki a jobbösszekötő helyén kilépő Molnár Ádint, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos lerántotta, Csonka Bence játékvezető pedig egyből felmutatta a piros lapot neki, mivel úgy ítélte meg, nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott. Az eset

