Szavazás: jogosan kapott piros lapot Markgráf Ákos a Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen?
Mint beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott az MTK elleni találkozón, amely aztán 1–1-es döntetlennel zárult a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Mondja el véleményét, ön szerint a játékvezető jogosan állította ki a 20 éves balhátvédet?
A 6. percben Bognár István ugratta ki a jobbösszekötő helyén kilépő Molnár Ádint, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos lerántotta, Csonka Bence játékvezető pedig egyből felmutatta a piros lapot neki, mivel úgy ítélte meg, nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott.
Az eset
Jogosnak tartja Markgráf Ákos piros lapját?
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)
Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)
Labdarúgó NB I
2 órája
A Puskás Akadémia szinte végig emberhátrányban játszva szerzett pontot az MTK ellen
Markgráf Ákost már a 6. percben kiállította a játékvezető, Kern Martin találatát Átrok Zalán egyenlítette ki.
