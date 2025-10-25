Nemzeti Sportrádió

Szavazás: jogosan kapott piros lapot Markgráf Ákos a Puskás Akadémia–MTK mérkőzésen?

2025.10.25. 17:03
Markgráf Ákos (a játékvezetőtől balra) piros lapot kapott (Fotó: Kovács Péter)
Mint beszámoltunk róla, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos már a 6. percben piros lapot kapott az MTK elleni találkozón, amely aztán 1–1-es döntetlennel zárult a labdarúgó NB I 11. fordulójában. Mondja el véleményét, ön szerint a játékvezető jogosan állította ki a 20 éves balhátvédet?

A 6. percben Bognár István ugratta ki a jobbösszekötő helyén kilépő Molnár Ádint, a Puskás Akadémia játékosa, Markgráf Ákos lerántotta, Csonka Bence játékvezető pedig egyből felmutatta a piros lapot neki, mivel úgy ítélte meg, nyilvánvaló gólhelyzetben szabálytalankodott.

Az eset

SZAVAZÁS

Jogosnak tartja Markgráf Ákos piros lapját?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

LABDARÚGÓ NB I 
11. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1387 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kern (17.), ill. Átrok (72.)
Kiállítva: Markgráf (6., Puskás Akadémia)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Labdarúgó NB I
2 órája

A Puskás Akadémia szinte végig emberhátrányban játszva szerzett pontot az MTK ellen

Markgráf Ákost már a 6. percben kiállította a játékvezető, Kern Martin találatát Átrok Zalán egyenlítette ki.

 

 

Ezek is érdekelhetik