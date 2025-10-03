NS-képeslap: Fehérvár és a régió atlétikájának otthona



2012-ben szültetett meg az a kormánydöntés, amelynek értelmében a székesfehérvári Bregyó és Regionális Atlétikai Központ teljesen új, modern külsőt kapott a rákövetkező években. A hepehupás füves terület, a salakos, gödrös futópálya és a kicsi betonlelátó a múlté lett, helyét modern futóborítás, fedett futópálya, konditerem, dobókör és lelátó vette át.

A beruházás 2013 májusában kezdődött el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma több ütemben, összesen 740 millió forintos támogatással járult hozzá az atlétikai központ megvalósulásához. A tervezés során figyelembe vették, hogy a létesítmény ne csak a profi, hanem az amatőr sportolókat is kiszolgálja, igazi közösségi teret létrehozva.

A Bregyó és Regionális Atlétikai Központ fedett részeit 2014 januárjában, míg a teljes területet 2014 májusában adták át. Az atlétikai központ nemcsak a fehérvári műhely, az ARAK otthona lett, hanem a honi atlétikáé, valamint a Gyulai István Memorial versenyé is 2024-ig, de számos hazai és nemzetközi, felnőtt-, továbbá utánpótlás-viadalt rendeztek az atlétika és az öttusa világából Székesfehérváron.