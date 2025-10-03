Két veszprémi a klub-vb álomcsapatában, az MVP és a gólkirály is a magyar klubé

A 2025-ös klubvilágbajnokság drámai döntővel zárult: a Barca hosszabbításban 31–30-ra legyőzte a One Veszprémet. A torna végén kihirdették az álomcsapatot is, amelyben a magyar csapat két játékossal képviseltette magát.



Az esemény legértékesebb játékosa a veszprémiek kapusa, Rodrigo Corrales lett, aki a döntőben 16, a teljes tornán pedig 45 védést mutatott be, utóbbit 40.6 százalékos védési hatékonysággal.

A KLUBVILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA

Kapus: Emil Nielsen (Barcelona)

Jobbszélső: Aleix Gómez Abello (Barcelona)

Jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)

Irányító: Gísli Kristjánsson (Magdeburg)

Balátlövő: Timothey N’Guessan (Barcelona)

Balszélső: Hugo Descat (Veszprém)

Beálló: Magnus Saugstrup (Magdeburg)

MVP: Rodrigo Coralles (Veszprém)

Gólkirály: Descat 28 góllal