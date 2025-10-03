Nemzeti Sportrádió

Két veszprémi a klub-vb álomcsapatában, az MVP és a gólkirály is a magyar klubé

2025.10.03. 10:27
Hugo Descat 28 góllal lett a torna legeredményesebb játékosa (Fotó: IHF)
Két Veszprém-játékos került be az idei férfi kézilabda-klubvilágbajnokság álomcsapatába: a gólkirály Hugo Descat, valamint a horvát jobbátlövő, Ivan Martinovic. A kapust, Rodrigo Corralest a torna legértékesebb játékosának (MVP) választották meg.

A 2025-ös klubvilágbajnokság drámai döntővel zárult: a Barca hosszabbításban 31–30-ra legyőzte a One Veszprémet. A torna végén kihirdették az álomcsapatot is, amelyben a magyar csapat két játékossal képviseltette magát.


Az esemény legértékesebb játékosa a veszprémiek kapusa, Rodrigo Corrales lett, aki a döntőben 16, a teljes tornán pedig 45 védést mutatott be, utóbbit 40.6 százalékos védési hatékonysággal.

A KLUBVILÁGBAJNOKSÁG ÁLOMCSAPATA
Kapus: Emil Nielsen (Barcelona)
Jobbszélső: Aleix Gómez Abello (Barcelona)
Jobbátlövő: Ivan Martinovic (Veszprém)
Irányító: Gísli Kristjánsson (Magdeburg)
Balátlövő: Timothey N’Guessan (Barcelona)
Balszélső: Hugo Descat (Veszprém)
Beálló: Magnus Saugstrup (Magdeburg)

MVP: Rodrigo Coralles (Veszprém)
Gólkirály: Descat 28 góllal

 

