Óriási az érdeklődés a Bölöni László életét bemutató film iránt a miskolci CineFesten

A Bölöni – Az erdélyi legenda című filmben világsztárok mesélnek a Cristiano Ronaldót is felfedező edző, Bölöni László pályafutásáról, Kollarik Tamás és Szabó Attila rendezésében – olvasható a sajtóközleményben. Puskás Ferenc mellett Bölöni az egyetlen magyar labdarúgó, aki a magasba emelhette a Bajnokok Ligája elődjének számító Bajnokcsapatok Európa-kupáját, edzőként pedig több országban nyert kupákat és bajnokságot, számos későbbi világsztárt indított el a sikerek felé.

„Bölöni László pályafutása minden sportember számára mintaadó, élete pedig egy sok tanulságot hordozó közép-európai sorsot mutat. A Bölöni-film nem csupán sportfilm, nem csak a focirajongók a célközönség. Társadalom- és korrajz is egyben, korszakokon, csodálatos tájakon és országokon átívelő igazi utazás” – mondta Kollarik Tamás, a film ötletgazdája és rendezője.

Szabó Attila, a film erdélyi társrendezője úgy fogalmazott: az erdélyi magyarok számára Bölöni ugyanolyan, mint Puskás Ferenc az anyaországiaknak. Szavai szerint az egyetlen igazi legenda, akivel már a kommunista diktatúra idején azonosulni tudtunk, minden fiúgyermek igazi példaképe.

A sajtóközleményből kiderült az is, hogy a dokumentumfilmhez – amelyben Szöllősi György, lapunk főszerkesztője szakértőként működött közre – több mint 50 városban, több mint 60 interjú készült. Az alkotóknak sikerült elérniük, hogy a 30 éve a nyilvánosságot kerülő Valentin Ceausescu, az egykori román kommunista diktátor fia mellett a román forradalom ikonikus alakja, Mircea Dinescu költő, valamint olyan futballsztárok, mint Peter Cech, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma, Kim Källström, Marius Lacatus, Helmut Duckadam és Gheorghe Hagi, az FC Barcelona legendái, és a magyar labdarúgás olyan nagy alakjai, mint Nyilasi Tibor vagy Kovács Kálmán is megjelenjenek a filmben.

„Régóta várja a szakma a Bölöni-filmet. A sajtóérdeklődés is rendkívüli évek óta, de az is jelzi a felfokozott várakozást, hogy a filmfesztiválon tervezett két bemutató közül az egyikre már két héttel korábban minden jegy elfogyott” – mondta a filmet megelőző várakozásokról Bíró Tibor fesztiváligazgató.

A Bölöni – Az erdélyi legendát a nézők szeptember 10-én, 17.30-kor az Uránia teremben és 11-én, 18.00-kor a Béke teremben láthatják Miskolcon, jóval az országos mozibemutató előtt. A vetítésre Bölöni László is elfogadta a szervezők meghívását. Jegyek még kaphatóak a 10-i bemutatóra az alábbi linkre kattintva.