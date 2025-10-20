Nemzeti Sportrádió

Meglepetés Chilében, Marokkó az U20-as világbajnok!

M. B.M. B.
2025.10.20. 07:40
A képen ünneplő Zabiri duplája döntött (Fotó: Getty Images)
U20-as világbajnokság Jasszir Zabiri Marokkó Argentína U20-as vb
A marokkói U20-as labadrúgó-válogatott nyerte meg a chilei korosztályos világbajnokságot, miután a santiagói döntőben 2–0-ra legyőzte a nagy esélyes Argentínát.

A mérkőzés elején kiegyenlített játékot láthatott a chilei nemzeti stadion publikuma, időnként enyhe marokkói fölénnyel. Az észak-afrikai együttes már az első fél órában két gólt szerzett: a Portugáliában légióskodó Jasszir Zabiri a 12. percben szabadrúgásból, majd 17 perccel később akcióból is eredményes volt. A marokkóiak ezt követően minden támadó kezdeményezést feladtak és ráültek az eredményre (aki látta a 2022-es felnőtt vb-t, annak ismerős lehet ez a harcmodor) – ez a taktika jól sült el, mert az előzetesen esélyesebbnek tartott, a tornát korábban hatszor megnyerő dél-amerikai csapat nem tudta feltörni a marokkói védelmet, így Mohamed Vahbi (Ouahbi) együttese története során először lett korosztályos világbajnok.

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, CHILE
DÖNTŐ
Argentína–Marokkó 0–2 (Zabiri 12., 29.)

 

