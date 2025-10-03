Kár volt – Szöllősi György jegyzete

Ezt nem láttuk jönni: volt válogatott labdarúgóval gyarapodott a legnagyobb ellenzéki párt mellett nyilvánosan hitet tevő szalonképtelen közéleti szereplők sora, miután horogkeresztes tetoválással szállt be a Tisza Párt kampányába Váczi Zoltán.

A kilencvenes évek kiváló teljesítményre képes, de életvitele miatt már akkor is ellentmondásos megítélésű válogatott labdarúgója szeptember elején megjelent a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyik fórumán Vecsésen, ahol arra szólította fel a magyar labdarúgókat, hogy álljanak be a Tiszához, mint fogalmazott, „van több válogatott futballista, sportoló, aki át akar állni a Tiszához. Azért jöttem, hogy lássák, jöjjenek bátran”.

A felszólalásnak folytatása lett: a hajdani botrányhős, aki például nemegyszer horgászott edzés helyett profi futballistaként, és rendszeresen lépett pályára saját bevallása szerint részegen a bajnoki meccseken, most nagyinterjút adott a 24.hu hírportálnak. Ebben többek között ezt mondta politikai síkraszállásáról: „Már fél éve gondolkozom azon, hogy mi a jó, mi a nem jó, ártok-e a családomnak vagy sem.”

Nos, úgy látszik, amikor korábban úgy döntött, hogy a karjára a történelem egyik legvéresebb diktatúrája, a hitleri Harmadik Birodalom jelképét tetováltatja, akkor kevésbé alaposan mérlegelte, „mi a jó, mi a nem jó”, vagy ha helyes lépésnek gondolta ezt (hiszen most is büszkén mutatta a 24.hu fotósának), azt még nehezebb minősíteni. Ahogyan magát az illusztrációt is, hacsak nem kifejezetten az interjúalany és a Tisza lejáratása volt az egyébként csak előfizetés ellenében hozzáférhető beszélgetés megjelentetésének célja.

Az online felületeken már egyenesen „Náczi” Zoltánként emlegetik a Tisza-szimpatizánsok legújabb megmondóemberét, aki az interjúban arról is beszélt, hogy szeretné, ha lenne folytatása vecsési politikai performanszának, és szerinte nincs szólás- és sajtószabadság itthon. Mint fogalmazott, „a hatalom azt mondja, szólás- és sajtószabadság van, de ami itt folyik, az minden, csak nem az. Kezd már betelni a pohár. Ezért érzem azt, hogy fel kell szólalnom”. (Azt nem fejtette ki, vajon a sajtószabadság hitleri modelljét tartja-e kívánatosnak.)

Ami az interjú futballszakmai vonatkozásait illeti, saját, bevallottan mértéktelen italozásának élettani összefüggéseivel kapcsolatban Váczi például tudományosan kifejtette: „Az alkohol alapvetően energia, ugye? A szervezet meg energiát éget.”

Váczi – a futballvilágban egyedinek mondható – kirohanása azért is különös, mert ha van olyan terület, amelyre sokat áldozott a nemzeti kormány és amelyen hatalmas előrelépés tapasztalható, akkor az éppen a magyar sport és azon belül is a labdarúgás ügye.

