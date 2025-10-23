Elfogadták a 2.1 milliárd eurós költségvetést a 2030-as téli olimpiára

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint a teljes összeg 26 százaléka közpénzből származik, ebből 362 millió eurót az állam ad, a többit pedig a házigazda Auvergne-Rhône-Alpes és Provence-Alpes-Côte d'Azur régió. A fennmaradó 74 százalékot a közvetítési jogokból, szponzori megállapodásokból, licencekből, vendéglátásból és jegyeladásból származó magánbevételek fedezik.

A költségvetés elfogadása felgyorsítja az előkészületi munkákat, ugyanakkor – amint erre a cikk kitér – a francia belpolitikai helyzet jelenleg nem igazán kedvező, és nehezítheti a felkészülést.

„Ez a költségvetés kijelöli az irányt, és megadja nekünk az eszközöket küldetésünk teljesítéséhez” – fogalmazott Edgar Grospiron, a szervezőbizottság elnöke.

A 2030-as téli olimpiát február 1. és 17., a paralimpiát pedig március 1. és 10. között rendezik. Központi téma a felkészülésben és a rendezésben a környezetvédelem, illetve az, hogy milyen nehézségekkel kell a szervezőknek megküzdeniük a globális felmelegedés miatt. Kiemelt szerep jut a közlekedés megszervezésének is, mivel a tervekben négy központ szerepel, és Grand-Bornand és Nizza között mintegy 500 kilométer a távolság. Döntést kell hozni arról is, hogy a courcheveli síközpont megközelítésének megkönnyítésére építsenek-e völgyliftet. Egyelőre azt sem határozták el, hogy hol legyen a nyitóünnepség. Nagyon nagy beruházásokkal ugyanakkor nem kell számolni, új létesítményként csak a nizzai jégcsarnokot kellene megépíteni.

A tervek szerint a havas versenyeket a Francia Alpok sípályáin bonyolítják le, a jeges sportok eseményeinek központja pedig a tengerparton fekvő Nizza lenne.

Ez lesz összességében a hetedik olimpia az ország történetében. Nyári (Párizs 1900, 1924 és 2024) és téli (Chamonix 1924, Grenoble 1968 és Albertville 1992) játékoknak egyaránt háromszor adott otthont Franciaország.

Jövőre Milánóban és Cortina d'Ampezzóban rendezik a téli olimpiát, 2034-ben pedig – 2002-höz hasonlóan – az egyesült államokbeli Salt Lake City lesz a házigazda.