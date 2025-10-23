Női kézilabda: már az új életét tervezi a győriek világklasszis kapusa?

Mint ismert, a győriek világklasszis kapusa decemberre várja első gyermekét, ezért jelenleg nem állhat csapata rendelkezésére.

A Kisalföld most arról számolt be, hogy a dán válogatott kapus és párja október közepén vették át új, 108 négyzetméteres, négyszobás lakásuk kulcsát Aarhus belvárosában. Mint írták, a helyi sajtó szerint az ingatlant eredetileg 4.4 millió koronáért hirdették meg, ám az ár végül 3.9 millióra csökkent, mielőtt a pár aláírta volna az adásvételt.

Felmerülhet tehát a kérdés, hogy vajon Toft már az új életét tervezi? Nos, a kapus gyorsan eloszlatta az ezzel kapcsolatos kérdéseket és egyszersmind megnyugtatta a győri szurkolókat: „Ez pusztán befektetés. Többet nem is érdemes mondani róla” – mondta el Toft a SE OG HOR című dán lapnak a Kisalföld szerint.

A 35 éves Toft 2022-ben szerződött Győrbe a visszavonulását bejelentő Amandine Leynaud helyére, és azóta Bajnokok Ligája-trófeát és bajnoki címet is nyert a Rába-parti csapattal. 2024-ben hosszabbította meg szerződését 2027 nyaráig.