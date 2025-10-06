Nemzeti Sportrádió

Csalódásként élik meg a szakolcai pontszerzést a DAC-nál

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 12:41
null
Fotó: DAC
Címkék
Szakolca Tuboly Máté DAC Branislav Fodrek Niké Liga
A klub élvonalbeli történetének századik idegenbeli győzelmének reményében érkezett a DAC a tabella kilencedik helyén álló Szakolca otthonába. A csapnivaló első félidő után belehúzott a Dunaszerdahely, de csak 1–1-es döntetlent ért el. Maradt ugyan az első helyen a Nike Ligában a csallóközi együttes, de keserű szájízzel távoztak a sárga-kékek Erdőhátról.

„Nagyon csalódott vagyok, nem erre számítottunk. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nehéz körülmények között, de attól függetlenül nyerni kellett volna, meg kellett volna szerezni három pontot. Meg is voltak a lehetőségeink, attól függetlenül, hogy tényleg nem játszottunk jól. Magunkat okolhatjuk, hogy nem szereztünk három pontot” – mondta a Nemzeti Sportnak a szakolcai öltöző előtt Tuboly Máté.

Az első félidő vendég oldalon az elmúlt hetek egyik leggyengébb produkcióját hozta. A szünet után már más volt a helyzet, nagyon sok lehetőséget puskáztak el a dunaszerdahelyiek. „A második félidőben felpörögtünk, nálunk volt többet a labda. Jöttek a helyzetek is, megvoltak a ziccerek és lezárhattuk volna a meccset. A lehetőségekkel élnünk kellett volna. Sajnos, az utóbbi időben több ilyen nap is van. Nem vagyunk higgadtak a kapu előtt, és ez megbosszulja magát” – vélekedett a helyzetről a magyar U21-es válogatott szűrő.

Múlt héten a tizenegyedik Komárom, majd most a kilencedik Szakolca ellen is „csak” ikszelni tudott a DAC, olyan csapatok ellen, amelyek ellen a sárga-kék csapat egyértelmű esélyesként lépett pályára. „Nyilván pontvesztésként értékeljük ezt a mérkőzést. Próbáljuk most úgy felfogni ezt, hogy a szakolcai egy értékes pont lehet a jövőben – bár most nem tűnik annak. Bízunk benne, hogy a folytatásban jobban fogunk teljesíteni” – zárta mondandóját Tuboly Máté.

A dunaszerdahelyiek a mérkőzés hajrájában hatalmas nyomást gyakoroltak ellenfelükre – az ötperces hosszabbításban három óriási helyzetük is volt, de egyiket sem tudták kihasználni. „Sajnálom a két elveszített pontot, de ez nem az első alkalom, hogy csak akkor mutatjuk meg a minőségünket, amikor már ég a ház, ahogy mondani szokás. Rosszul kezdtünk Kassán, majd a Komárom ellen is. Ma is elveszítettük az első félidei párharcokat, nem szereztük meg a lecsorgó labdákat, a játékunk darabos volt. Ezt mélyebben kell elemeznünk. Ha a tabella élén akarunk maradni, az ilyen meccseket meg kell nyernünk. Fölényben voltunk, de a keretünkben vannak olyan játékosok, akiknek az ellenfél tizenhatosán belül kellene megmutatniuk a minőségüket” – mondta a vendégek edzője, Branislav Fodrek.

NIKÉ LIGA
10. FORDULÓ
Szakolca–Dunaszerdahely 1–1 (0–0)
Szakolca, Városi Stadion, 661 néző. Vezette: Ruc
Szakolca: Junas – Simko, Suver, Guinari, Gazi – Baris, Masik – Smejkal (Leginus, 60.), Daniel, Pudhorocky (Podhorin, 72.) – Morong (Cernek, 89.). Vezetőedző: David Oulehla
DAC: Popovics – Blazek, Kacsaraba, Nemanic, Rhyan Modesto (Méndez, a szünetben) – Tuboly, Ouro (A. Gueye, 78.), Herc (F. Gruber, 60.) – Redzic (A. Sylla, 60.), Djukanovics (Gagua, 89.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Gólszerző: Baris (62. – 11-esből), ill. Djukanovics (71. – 11-esből)
Kiállítva: Guinari (70.)

 

Szakolca Tuboly Máté DAC Branislav Fodrek Niké Liga
Legfrissebb hírek

Csupán döntetlent játszott Szakolcán, ám ismét élre állt a Dunaszerdahely

Minden más foci
20 órája

Akad pozitívum is a Kassa eddigi szereplésében: Kovács Mátyás

Minden más foci
Tegnap, 12:00

Marco Rossi beszélt a vb-selejtezőről is: Örményország ellen győzni kell!

Magyar válogatott
2025.10.04. 08:11

Már nem Roman Skuhravy az FC Kassa edzője – hivatalos

Minden más foci
2025.10.02. 20:28

Az ETO akadémiáján az iskola nem B-terv

Minden más foci
2025.10.02. 17:28

Sikeres csúcstámadás Kassán

Minden más foci
2025.10.02. 11:41

Európai kézilabdaligák: 20 magyar gól a román női bajnokságban

Kézilabda
2025.10.01. 23:02

Kassai sikerével az élre ugrott a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.10.01. 19:52
Ezek is érdekelhetik