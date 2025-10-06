Csalódásként élik meg a szakolcai pontszerzést a DAC-nál

„Nagyon csalódott vagyok, nem erre számítottunk. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nehéz körülmények között, de attól függetlenül nyerni kellett volna, meg kellett volna szerezni három pontot. Meg is voltak a lehetőségeink, attól függetlenül, hogy tényleg nem játszottunk jól. Magunkat okolhatjuk, hogy nem szereztünk három pontot” – mondta a Nemzeti Sportnak a szakolcai öltöző előtt Tuboly Máté.

Az első félidő vendég oldalon az elmúlt hetek egyik leggyengébb produkcióját hozta. A szünet után már más volt a helyzet, nagyon sok lehetőséget puskáztak el a dunaszerdahelyiek. „A második félidőben felpörögtünk, nálunk volt többet a labda. Jöttek a helyzetek is, megvoltak a ziccerek és lezárhattuk volna a meccset. A lehetőségekkel élnünk kellett volna. Sajnos, az utóbbi időben több ilyen nap is van. Nem vagyunk higgadtak a kapu előtt, és ez megbosszulja magát” – vélekedett a helyzetről a magyar U21-es válogatott szűrő.

Múlt héten a tizenegyedik Komárom, majd most a kilencedik Szakolca ellen is „csak” ikszelni tudott a DAC, olyan csapatok ellen, amelyek ellen a sárga-kék csapat egyértelmű esélyesként lépett pályára. „Nyilván pontvesztésként értékeljük ezt a mérkőzést. Próbáljuk most úgy felfogni ezt, hogy a szakolcai egy értékes pont lehet a jövőben – bár most nem tűnik annak. Bízunk benne, hogy a folytatásban jobban fogunk teljesíteni” – zárta mondandóját Tuboly Máté.

A dunaszerdahelyiek a mérkőzés hajrájában hatalmas nyomást gyakoroltak ellenfelükre – az ötperces hosszabbításban három óriási helyzetük is volt, de egyiket sem tudták kihasználni. „Sajnálom a két elveszített pontot, de ez nem az első alkalom, hogy csak akkor mutatjuk meg a minőségünket, amikor már ég a ház, ahogy mondani szokás. Rosszul kezdtünk Kassán, majd a Komárom ellen is. Ma is elveszítettük az első félidei párharcokat, nem szereztük meg a lecsorgó labdákat, a játékunk darabos volt. Ezt mélyebben kell elemeznünk. Ha a tabella élén akarunk maradni, az ilyen meccseket meg kell nyernünk. Fölényben voltunk, de a keretünkben vannak olyan játékosok, akiknek az ellenfél tizenhatosán belül kellene megmutatniuk a minőségüket” – mondta a vendégek edzője, Branislav Fodrek.

NIKÉ LIGA

10. FORDULÓ

Szakolca–Dunaszerdahely 1–1 (0–0)

Szakolca, Városi Stadion, 661 néző. Vezette: Ruc

Szakolca: Junas – Simko, Suver, Guinari, Gazi – Baris, Masik – Smejkal (Leginus, 60.), Daniel, Pudhorocky (Podhorin, 72.) – Morong (Cernek, 89.). Vezetőedző: David Oulehla

DAC: Popovics – Blazek, Kacsaraba, Nemanic, Rhyan Modesto (Méndez, a szünetben) – Tuboly, Ouro (A. Gueye, 78.), Herc (F. Gruber, 60.) – Redzic (A. Sylla, 60.), Djukanovics (Gagua, 89.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Baris (62. – 11-esből), ill. Djukanovics (71. – 11-esből)

Kiállítva: Guinari (70.)