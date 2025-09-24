Nemzeti Sportrádió

Zinedine Zidane fia az algériai válogatottat választotta

2025.09.24. 15:01
Luca Zidane francia korosztályos válogatott volt (Fotó: Getty Images)
Luca Zidane Algéria Zinedine Zidane
Zinédine Zidane fia, Luca a jövőben az algériai labdarúgó-válogatottban szerepelhet, miután a FIFA elfogadta az országváltással kapcsolatos kérelmét.

Zinédine Zidane fia, Luca a jövőben pályára léphet az algériai válogatottban, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ugyanis a hivatalos honlapján bejegyezte az országváltást.

A korábban a Real Madridban védő kapus jelenleg a Granadában szerepel, és végigjárta a francia korosztályos válogatottakat, az U17-esekkel 2015-ben Európa-bajnokságot nyert.

Az aranylabdás Zinédine Zidane 1998-ban világbajnokságot, 2000-ben Európa-bajnokságot nyert a francia válogatott tagjaként. Zinédine Zidane szülei még Algériában születtek, a 27 éves Luca ezért jogosult az afrikai válogatottban való szereplésre. Ráadásul akár vb-n is pályára léphet, ugyanis Algéria ott lehet a 2026-os viadalon.

Algéria október 9-én Szomáliával, öt nappal később Ugandával csap össze.

 

