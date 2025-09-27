Nemzeti Sportrádió

Mourinho a Benficához csábítja Benzemát – sajtóhír

2025.09.27. 11:39
A Benficánál dolgozhat ismét együtt Karim Benzema (balra) és José Mourinho (Fotó: Getty Images)
A szaúdi Al-Ittihad aranylabdás francia támadója, Karim Benzema még a téli átigazolási szezonban elhagyhatja csapatát, mivel korábbi edzője, José Mourinho a Benficához csábítja.

Mint ismert, a Benfica szeptember 18-án jelentette be, hogy a Fenerbahcétól kiebrudalt José Mourinho lesz a csapat új vezetőedzője. A portugál szakember pedig már el is kezdené a saját képére formálni az együttest, a Marca spanyol sportnapilap szerint ugyanis szeretné, ha a téli átigazolási szezonban klubja megszerezné Karim Benzemát.

Mourinho és a labdarúgó három évig dolgozott együtt a Real Madridnál, és előbbi most a Benficához csábítja korábbi játékosát. A Marca úgy tudja: a portugál sztáredző már megkereste Benzemát, aki egyelőre időt kért, de az biztos, hogy kétségek támadtak benne a Szaúd-Arábiában való maradást illetően.

A megkeresésről tudomást szerzett az Al-Ittihad is, amely célul tűzte ki, hogy további egy évvel, 2027-ig meghosszabbítja Benzema szerződését.

A 37 éves, aranylabdás klasszis tisztában van vele, hogy pályafutása már a végéhez közeledik, de Mourinho hívására a Marca szerint minimum elgondolkodik azon, hogy visszatérjen Európába – akár már a téli átigazolási szezonban. Ugyanakkor értékeli szaúdi klubja tiszteletteljes hozzáállását is, hogy igazi vezérként és referenciaként tekintenek rá. 

 

