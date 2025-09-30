Szívélyes fogadtatásra számíthat José Mourinho Londonban

Pikáns párosítás a Bajnokok Ligájában: kedden a Chelsea a Benficát fogadja, amelynek új vezetőedzője José Mourinho, aki 2004 és 2007, majd 2013 és 2015 között is volt a Chelsea mestere, háromszor angol bajnoki címet, FA-kupát és háromszor Ligakupát nyert a londoniakkal.

Tizennyolc év telt el azóta, hogy először távozott a Chelsea-től. A BBC által megszólaltatott Tim Rolls, a Chelsea bérletese szerint a portugál sztáredző „rendkívül szívélyes” fogadtatásra számíthat: „Sokat tett a klubért. Háromszor nyert bajnoki címet, és mindent átalakított. Éppen húsz évvel ezelőtt nyertük meg az első PL-aranyat a vezetésével.”

Bár José Mourinho neve a hazájában elsősorban az FC Portóval fonódik össze, amellyel 2003-ban UEFA-kupát, 2004-ben BL-t nyert, mielőtt elkezdte felépíteni a Chelsea újkori sikercsapatát, edzői pályafutását a Benficánál kezdte 2000-ben. Előző csapatát, a török Fenerbahcét a BL idei selejtezőjében éppen a lisszaboniak ejtették ki, emiatt menesztették a Fenertől, ám hamarosan erre a sorsra jutott Bruno Lage, a Benfica trénere is, és a „sasok” elnöke, Rui Costa ekkor Mourinho számát tárcsázta… A mára talán fényét vesztő, de még mindig karakteres és szórakoztató „Special One” így öt és fél év után vezethet újra csapatot a BL főtábláján, legutóbb 2020 tavaszán a Tottenhamet irányította a nyolcaddöntőben az RB Leipzig ellen, mielőtt a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a sorozat.

Az UEFA honlapja megszólaltatta a kétszeres BL-győztes edzőt a visszatérése előtt.

„Ilyen a futball. Amikor elhagytam Portót, az első európai meccsem a Chelsea edzőjeként a Porto elleni volt. Az Inter edzőjeként ezerszer játszottam az FC Barcelona ellen, amelynél segédedzőként dolgoztam korábban. A Fenerbahce trénereként pedig meccseltem a Manchester United és a Benfica ellen. A Stamford Bridge-en háromszor nyertem meg a Premier League-et, történelmet írtam a Chelsea-vel. A történetem része a londoni klub – amely történetének pedig én vagyok a részese. A meccs előtt és után eszembe jut majd, hol vagyok, de közben szerintem figyelmen kívül tudom hagyni.”

Arra is válaszolt, milyen érzés visszatérni a BL-be: „Emlékszem egy meccsre, amelyen én a Real Madridnál voltam, Sir Alex Ferguson pedig a Manchester Unitednél. A találkozó előtt az irodájában megkérdeztem tőle: Sir, idővel változik a feszültség és az adrenalinlöket, amit az ilyen fontos meccsek előtt érzünk? Azt mondta: Nem, ez soha.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Chelsea FC (angol)–Benfica (portugál) (Tv: Sport1)