Keddi sportműsor: kupameccsek Angliában és Olaszországban

SZEPTEMBER 23., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
20.45: Barnsley (III.)–Brighton
20.45: Burnley–Cardiff City (III.)
20.45: Fulham–Cambridge United (IV.)
20.45: Lincoln City (III.)–Chelsea
20.45: Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.)
20.45: Wolverhampton Wanderers–Everton
20.45: Wrexham (II.)–Reading (III.)
21.00: Liverpool–Southampton (II.) (Tv: Match4)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
17.00: Cagliari–Frosinone (II.)
18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Girona (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Valencia (Tv: Spíler1)
21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Philadelphia Phillies–Miami Marlins (Tv: Sport2)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok (könnyűsúlyú egypár: Fehérvári Eszter), középfutamok, C- és D-döntők
FALLABDA
Budapest Squash Open
18.00: elődöntő
JÉGKORONG
OSZTRÁK ICEHL
17.30: Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19
Svájci bajnokság, alapszakasz
19.45: Zug–Davos (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
10.30: junior női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.15: junior férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KOSÁRLABDA
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Tunézia–Csehország
14.00: Szerbia–Irán
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking
5.00: férfi és női egyes, selejtező
Benne: Gálfi Dalma–Katarzyna Kawa (lengyel) és Bondár Anna–Diane Parry (francia)
ATP 500-as torna, Tokió
4.00: egyes, selejtező
Benne: Fucsovics Márton–Matteo Arnaldi (olasz)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–KSI SE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Németjuhász-kutya vb-re készül a magyar csapat – vendégünk Zubercsány Diana és Hős Gábor
8.00: Nemzeti Sport jegyzet. Ujvári Mátét hívjuk
9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: három éve nyert a magyar labdarúgó-válogatott Lipcsében Nemzetek Ligája-mérkőzésen
12.00: Bajnokok – Gyertyás Róza
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András, szerkesztő Bálint Attila,
13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Vendégünk Frank Tamás, a magyar férfi futsalválogatott szövetségi edzője
15.30: Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk a Liverpool hétvégi szerepléséről és a Southampton elleni hazai Ligakupa-meccsről
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Szegő Tibor, Csisztu Zsuzsa
17.00: Sportreggel Best of
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tízpróba Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Interjú a birkózó Vitek Dáriussal
18.30: Tudósítás a kerékpár-vb-ről és előzetes interjúk a magyar versenyzőkkel
19.00: Mi történt az Aranylabda-gálán?
19.30: Nyílt napot tartott a BVSC – interjúk
20.00: Kapcsolunk a Ferencváros–KSI férfi bajnoki vízilabda-mérkőzésre, kommentátor: Katona László
21.00: A Debrecen–Esztergom női kézilabda-bajnoki mérkőzés előzetesa
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág Tóth Bélával