Keddi sportműsor: kupameccsek Angliában és Olaszországban

SZEPTEMBER 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

20.45: Barnsley (III.)–Brighton

20.45: Burnley–Cardiff City (III.)

20.45: Fulham–Cambridge United (IV.)

20.45: Lincoln City (III.)–Chelsea

20.45: Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.)

20.45: Wolverhampton Wanderers–Everton

20.45: Wrexham (II.)–Reading (III.)

21.00: Liverpool–Southampton (II.) (Tv: Match4)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

17.00: Cagliari–Frosinone (II.)

18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Girona (Tv: Spíler2)

19.00: Espanyol–Valencia (Tv: Spíler1)

21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 0.30: Philadelphia Phillies–Miami Marlins (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok (könnyűsúlyú egypár: Fehérvári Eszter), középfutamok, C- és D-döntők

FALLABDA

Budapest Squash Open

18.00: elődöntő

JÉGKORONG

OSZTRÁK ICEHL

17.30: Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19

Svájci bajnokság, alapszakasz

19.45: Zug–Davos (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

10.30: junior női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.15: junior férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KOSÁRLABDA

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Tunézia–Csehország

14.00: Szerbia–Irán

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking

5.00: férfi és női egyes, selejtező

Benne: Gálfi Dalma–Katarzyna Kawa (lengyel) és Bondár Anna–Diane Parry (francia)

ATP 500-as torna, Tokió

4.00: egyes, selejtező

Benne: Fucsovics Márton–Matteo Arnaldi (olasz)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–KSI SE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Németjuhász-kutya vb-re készül a magyar csapat – vendégünk Zubercsány Diana és Hős Gábor

8.00: Nemzeti Sport jegyzet. Ujvári Mátét hívjuk

9.00: A vonalban Détári Lajos. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: három éve nyert a magyar labdarúgó-válogatott Lipcsében Nemzetek Ligája-mérkőzésen

12.00: Bajnokok – Gyertyás Róza

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás, műsorvezető: Jó András, szerkesztő Bálint Attila,

13.30: Profil, műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Vendégünk Frank Tamás, a magyar férfi futsalválogatott szövetségi edzője

15.30: Gyenge Balázzsal, a Nemzeti Sport szakírójával beszélgetünk a Liverpool hétvégi szerepléséről és a Southampton elleni hazai Ligakupa-meccsről

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Gergelics József, Szegő Tibor, Csisztu Zsuzsa

17.00: Sportreggel Best of

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Tízpróba Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Interjú a birkózó Vitek Dáriussal

18.30: Tudósítás a kerékpár-vb-ről és előzetes interjúk a magyar versenyzőkkel

19.00: Mi történt az Aranylabda-gálán?

19.30: Nyílt napot tartott a BVSC – interjúk

20.00: Kapcsolunk a Ferencváros–KSI férfi bajnoki vízilabda-mérkőzésre, kommentátor: Katona László

21.00: A Debrecen–Esztergom női kézilabda-bajnoki mérkőzés előzetesa

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág Tóth Bélával