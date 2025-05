Dzsudzsák Balázs Kispesten folytathatja karrierjét

Hetek óta hallani a hírt, hogy Dzsudzsák Balázs távozik a Debreceni VSC-ből és a Bp. Honvédba szerződik. A 109-szeres válogatott, 38 éves labdarúgó szerződése a nyáron lejár a Lokival, de ez még semmit sem jelent: az utóbbi években rendre egy-egy évre írt alá. A napokban véget érő idényben 32 mérkőzésen játszott, hússzor kezdőként, s két gólja mellett adott 11 gólpasszt. Bár vannak híresztelések, amelyek arról szólnak, hogy sportigazgatónak érkezne a XIX. kerületbe, információnk szerint a rutinos futballista még egy évet biztosan a pályán töltene. Természetesen megkerestük a DVSC sajtóosztályát is a hírrel kapcsolatban, s azt a választ kaptuk, hogy pletykákkal nem foglalkoznak, a kész tényeket pedig a hivatalos felületeiken teszik közzé.

Az NB II legutóbbi idényében a nyolcadik helyen záró kispestiek szép tavaszt tudhatnak maguk mögött, Feczkó Tamás vezetőedző erős kohéziót teremtett és eredményesebb csapatot épített a téli szünetre még sereghajtóként vonuló társaságból, a szakember nyilván örülne a tapasztalt futballista érkezésének – aki idehaza csak a Debrecen játékosa volt profiként. Viszont úgy tudjuk, hogy távozó is lehet: értesülésünk szerint az MTK Budapest vinné a védőként és középpályásként is bevethető Bévárdi Zsombort. Búcsúzhat még Farkas Balázs, Holman Dávid és Vernes Richárd is. Ha Kispesten úgy akarnak nekivágni a sorozatban harmadik NB II-es idénynek, hogy reális esély legyen visszajutniuk az élvonalba, a vezetőségnek egyben kell tartania a csapatot, s legalább négy-öt meghatározó futballistát kell szerződtetnie – hogy Dzsudzsák Balázs közöttük lesz-e, hamarosan kiderül.