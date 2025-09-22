Nemzeti Sportrádió

Ismét Lamine Yamal nyerte meg a Kopa-díjat

2025.09.22. 21:25
Idén is Lamine Yamal lett a legjobb fiatal játékos (Fotó: AFP)
2024-hez hasonlóan idén is Lamine Yamal nyerte meg a legjobb U21-es férfi játékosnak járó Kopa-díjat a párizsi Théatre du Chatelet falai között megrendezett Aranylabda-gálán. A nők versenyében is barcelonai játékos nyert a 19 éves Vicky López személyében.

A FÉRFI KOPA-DÍJ GYŐZTESE (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
2. Désiré Doué (francia, PSG)
3. Joao Neves (portugál, PSG)
4. Estevao (brazil, Palmeiras)
5. Kenan Yildiz (török, Juventus)
6. Dean Huijsen (spanyol, Bournemouth)
7. Pau Cubarsi (spanyol, Barcelona)
8. Rodrigo Mora (portugál, FC Porto)
9. Ayyoub Bouaddi (francia, Lille), Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal)

A NŐI KOPA-DÍJ GYŐZTESE (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (spanyol, Barcelona)
2. Linda Caicedo (kolumbiai, Real Madrid)
3. Wieke Kaptein (holland, Chelsea)
4. Michelle Agyemang (angol, Arsenal)
5. Claudia Martínez Ovando (paraguayi, Club Olimpia)

Az élő közvetítéshez kattintson ide!

 

Ezek is érdekelhetik