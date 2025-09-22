Ismét Lamine Yamal nyerte meg a Kopa-díjat

A FÉRFI KOPA-DÍJ GYŐZTESE (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)
2. Désiré Doué (francia, PSG)
3. Joao Neves (portugál, PSG)
4. Estevao (brazil, Palmeiras)
5. Kenan Yildiz (török, Juventus)
6. Dean Huijsen (spanyol, Bournemouth)
7. Pau Cubarsi (spanyol, Barcelona)
8. Rodrigo Mora (portugál, FC Porto)
9. Ayyoub Bouaddi (francia, Lille), Myles Lewis-Skelly (angol, Arsenal)
A NŐI KOPA-DÍJ GYŐZTESE (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (spanyol, Barcelona)
2. Linda Caicedo (kolumbiai, Real Madrid)
3. Wieke Kaptein (holland, Chelsea)
4. Michelle Agyemang (angol, Arsenal)
5. Claudia Martínez Ovando (paraguayi, Club Olimpia)