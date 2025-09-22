Heti program: rajtol az Európa-liga alapszakasza és a kézilabda-klub-vb

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

GÁLA

20.00: Aranylabda-díjátadó, Párizs – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

20.00: Vasas–Mezőkövesd-Zsóry (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.00: Olympique Marseille–Paris SG

ROMÁN SUPERLIGA

10. FORDULÓ

17.00: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

6. FORDULÓ

21.15: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport1)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

6. FORDULÓ

19.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

8.30: férfi egypár, előfutamok

FALLABDA

Budapest Squash Open

15.00: negyeddöntő

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

10.30: U23-as női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.30: U23-as férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Bulgária–Portugália

14.00: Egyesült Államok–Szlovénia

TENISZ

Laver-kupa, San Francisco

Kedd, 1.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)

SZEPTEMBER 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

20.45: Barnsley (III.)–Brighton

20.45: Burnley–Cardiff City (III.)

20.45: Fulham–Cambridge United (IV.)

20.45: Lincoln City (III.)–Chelsea

20.45: Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.)

20.45: Wolverhampton Wanderers–Everton

20.45: Wrexham (II.)–Reading (III.)

21.00: Liverpool–Southampton (II.) (Tv: Match4)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

17.00: Cagliari–Frosinone (II.)

18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Girona (Tv: Spíler2)

19.00: Espanyol–Valencia (Tv: Spíler1)

21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 0.30: Philadelphia Phillies–Miami Marlins (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők

FALLABDA

Budapest Squash Open

18.00: elődöntő

JÉGKORONG

OSZTRÁK ICEHL

17.30: Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19

Svájci bajnokság, alapszakasz

19.45: Zug–Davos (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

10.30: junior női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

13.15: junior férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KOSÁRLABDA

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NYOLCADDÖNTŐ

9.30: Tunézia–Csehország

14.00: Szerbia–Irán

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–KSI SE

SZEPTEMBER 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)

18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)

21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)

21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)

ANGOL LIGAKUPA

3. FORDULÓ

20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)

20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)

20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)

21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

17.00: Parma–Spezia (II.)

18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Como–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)

21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)

NŐI NB I

2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

14.00: Ferencváros–Diósgyőri VTK

FUTSAL

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

18.30: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők

FALLABDA

Budapest Squash Open

19.00: döntő

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

12.30: vegyescsapat-időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál)

20.45: Nantes (francia)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.45: Peliszter (északmacedón)–GOG (dán)

NŐI NB I

18.00: Győri ETO–Kisvárda

18.00: Ferencvárosi TC–Vác

18.00: Esztergom–Debreceni VSC

18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel)

NŐI EURÓPA-KUPA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: TARR KSC Szekszárd–DSK Brandys (cseh)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

NEGYEDDÖNTŐ

8.30: Olaszország–Belgium

12.30: Lengyelország–Törökország

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

13.00: női gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)

SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)

18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ

18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.30: Osasuna–Elche

21.30: Oviedo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

20.00: Al-Hilal–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Cincinnati Reds–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.05: előfutamok, középfutamok, döntők

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

13.00: U23-as női mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német)

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: HC Zagreb (horvát)–Barca (spanyol)

20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: lőverseny, Kincsen+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

8.30: 3. negyeddöntő

12.30: 4. negyeddöntő

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

13.00: férfi gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)

SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

20.45: Strasbourg–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: Bayern München–Werder Bremen (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

21.00: Girona–Espanyol (Tv: Spíler2)

ANGOL CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

21.00: West Bromwich Albion–Leicester City (Tv: Match4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

7. FORDULÓ

21.15: Benfica–Gil Vicente (Tv: Sport2)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

7. FORDULÓ

19.00: Alanyaspor–Galatasaray (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁÉG

20.00: Al-Ittihad–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Csingtao

11.00: 1. nap (Tv: Sport2)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

6.00: középfutamok, döntők

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: UTE–DEAC

18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC-Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK ICEHL

19.45: Bolzano (olasz)–FTC-Telekom

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

8.00: junior fiúk, mezőnyverseny (Révész Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

12.00: U23, férfi mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–California Eagles (amerikai) (Tv: Sport1)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Taubaté (brazil) (Tv: Sport1)

19.30: Al-Ahli (egyipromi)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–Carbonex-Komló

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

19.00: Sopron KC–Alba Fehérvár

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Szombat, 1.30: Indiana Fever–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE Friday Nights, Bangkok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

1.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

2.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

3.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)

6.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)

7.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)

8.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.30: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.45: SSP, Superpole (Tv: Arena4)

14.45: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

15.45: SSP300, Superpole (Tv: Arena4)

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: férfi és női nehézségi mászás, döntő (Tv: Eurosport2)

TORNA

Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria

15.00: selejtezők

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 7. forduló, Vejhaj

SZEPTEMBER 27., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

9. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Pécsi MFC–Kaposvár

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)

16.00: Leeds United–AFC Bournemouth

16.00: Manchester City–Burnley

18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

7. FORDULÓ

13.30: Coventry City–Birmingham City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

17.00: Lorient–Monaco

19.00: Toulouse–Nantes

21.05: Paris SG–Auxerre

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Augsburg

15.30: Mainz–Borussia Dortmund

15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

18.30: Borussia Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

15.00: Como–Cremonese

18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Arena4)

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Getafe–Levante

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

7. FORDULÓ

21.15: Estoril–Sporting (Tv: Sport2)

TÖRÖK BAJNOKSÁG

7. FORDULÓ

19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)

NŐI NB I

6. FORDULÓ

14.00: Ferencváros–Pécsi MFC

15.00: Diósgyőri VTK–MTK Hungária

15.00: Puskás Akadémia–Újpest

16.00: Budaörs–Viktória FC

16.00: Bp. Honvéd–ETO FC Győr

16.00: Szent Mihály–Szekszárd

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Vasárnap, 1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)

AUTÓSPORT

22.00: Nascar Xfinity Series, Kansas (Tv: Arena4)

Vasárnap, 3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Csingtao

11.00: 2. nap (Tv: Sport1)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

7.00: döntők

JÉGKORONG

OSZTRÁK ICEHL

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

9.30: junior nők, mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

12.05: női mezőnyverseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) (Tv: Sport1)

16.45: Taubate (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

19.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém (Tv: Sport1)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)

18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–NEKA

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK

NŐI NB I

16.30: Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–Dunaújvárosi Kohász KA

18.00: Vasas SC–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: DEAC–Budapesti Honvéd Sportegyesület

18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–UNI Győr

17.00: Csata TKK–TARR KSC Szekszárd

18.00: Sopron Basket–Vasas Akadémia

18.00: VBW CEKK Cegléd–DVTK HUNTHERM

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

1.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

2.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

3.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

5.45: Moto3, időmérő(Tv: Arena4)

6.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.45: SBK, Superpole (Tv: Arena4)

12.30: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

8.30: 1. elődöntő

12.30: 2. elődöntő

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: női Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TORNA

Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria

15.00: döntők

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

18.00: Szolnoki Dózsa–Endo Plus Service Honvéd (Tv: M4 Sport+)

19.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)

SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

8. FORDULÓ

14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

8. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

NB III

9. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Meton-FC Dabas SE

16.00: III. kerületi TVE–Martfűi LSE

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE

16.00: ESMTK–Gyulai Termál FC

16.00: BKV Előre–Budapest Honvéd FC II

16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

16.00: Monor SE–Vasas FC II

16.00: Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: FTC II.–Balatonlelle

11.00: Paks II.–Iváncsa

16.00: Érd–PTE-PEAC

16.00: Pénzügyőr–Nagykanizsa

16.00: Szekszárd–Majosi SE

17.00: Dunaújváros–Siófok

17.00: MTK II.–Dombóvár

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–FC Hatvan

16.00: Ózd-Sajóvölgye–Diósgyőri VTK II F4R

16.00: Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Sényő FC-ZMB Building–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Debreceni EAC–Gödöllői SK

16.00: Füzesabony SC–Putnok FC

16.00: Eger SE–Debreceni VSC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Dorogi FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–Újpest FC II

15.00: Gyirmót FC Győr–Bicskei TC

16.00: Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém

16.00: FC Sopron–Szombathelyi Haladás

16.00: Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Budaörs

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

15.00: Nice–Paris FC

17.15: Metz–Le Havre

17.15: Lille–Lyon

17.15: Angers–Brest

20.45: Rennes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

19.30: Union Berlin–Hamburg

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)

15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Fiorentina

18.00: Lecce–Bologna

20.45: Milan–Napoli

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)

19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints

19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns

19.00: New England Patriots–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles

19.00: Houston Texans–Tennessee Titans

22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts

22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars

22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears

Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

21.00: Nascar Cup Series, rájátszás, Kansas (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

Grand Prix-verseny, Csingtao

11.00: 3. nap (Tv: Sport1)

DARTS

PDC European Tour, Bázel

19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)

EVEZÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

4.00: döntők

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK ICEHL

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA

9.45: férfi mezőnyverseny, 267.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)

16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

19.30: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég)

16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

14.00: Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)

FÉRFI NB I

16.30: Ferencvárosi TC–Győr (Tv: M4 Sport+)

18.00: MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TFSE-MTK

LOVASSPORT

20.05: Global Champions Tour, Bécs (Tv: Eurosport1)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI

4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

7.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS

10.45: SBK, Superpole Race (Tv: Arena4)

12.30: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)

14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA

8.30: a 3. helyért

12.30: döntő

SPORTMÁSZÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL

12.00: férfi Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)

TORNA

Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria

15.00: döntők

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

18.30: döntő (Tv: M4 Sport+)