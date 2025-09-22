Heti program: rajtol az Európa-liga alapszakasza és a kézilabda-klub-vb

SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
GÁLA
20.00: Aranylabda-díjátadó, Párizs – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
20.00: Vasas–Mezőkövesd-Zsóry (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Napoli–Pisa (Tv: Arena4)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.00: Olympique Marseille–Paris SG
ROMÁN SUPERLIGA
10. FORDULÓ
17.00: Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
21.15: Sporting CP–Moreirense (Tv: Sport1)
TÖRÖK BAJNOKSÁG
6. FORDULÓ
19.00: Galatasaray–Konyaspor (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
Kedd, 2.15: Baltimore Ravens–Detroit Lions (Tv: Arena4)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
8.30: férfi egypár, előfutamok
FALLABDA
Budapest Squash Open
15.00: negyeddöntő
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
10.30: U23-as női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.30: U23-as férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1141 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Bulgária–Portugália
14.00: Egyesült Államok–Szlovénia
TENISZ
Laver-kupa, San Francisco
Kedd, 1.00: 4. nap (Tv: Eurosport2)
SZEPTEMBER 23., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
20.45: Barnsley (III.)–Brighton
20.45: Burnley–Cardiff City (III.)
20.45: Fulham–Cambridge United (IV.)
20.45: Lincoln City (III.)–Chelsea
20.45: Wigan Athletic (III.)–Wycombe Wanderers (III.)
20.45: Wolverhampton Wanderers–Everton
20.45: Wrexham (II.)–Reading (III.)
21.00: Liverpool–Southampton (II.) (Tv: Match4)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
17.00: Cagliari–Frosinone (II.)
18.30: Udinese–Palermo (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Milan–Lecce (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Girona (Tv: Spíler2)
19.00: Espanyol–Valencia (Tv: Spíler1)
21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Philadelphia Phillies–Miami Marlins (Tv: Sport2)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők
FALLABDA
Budapest Squash Open
18.00: elődöntő
JÉGKORONG
OSZTRÁK ICEHL
17.30: Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19
Svájci bajnokság, alapszakasz
19.45: Zug–Davos (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
10.30: junior női időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
13.15: junior férfi időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KOSÁRLABDA
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 1.30: Minnesota Lynx–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NYOLCADDÖNTŐ
9.30: Tunézia–Csehország
14.00: Szerbia–Irán
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–KSI SE
SZEPTEMBER 24., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák)
18.45: PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–Celtic (skót)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török)
21.00: Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár)
21.00: Nice (francia)–Roma (olasz)
21.00: Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Braga (portugál)–Feyenoord (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Basel (svájci)
ANGOL LIGAKUPA
3. FORDULÓ
20.45: Huddersfield Town (III.)–Manchester City (Tv: Match4)
20.45: Newcastle United–Bradford City (III.)
20.45: Tottenham Hotspur–Doncaster Rovers (III.)
21.00: Port Vale (III.)–Arsenal (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
17.00: Parma–Spezia (II.)
18.30: Verona–Venezia (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Como–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)
21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
14.00: Ferencváros–Diósgyőri VTK
FUTSAL
EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
18.30: Románia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok, középfutamok, C- és D-döntők
FALLABDA
Budapest Squash Open
19.00: döntő
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
12.30: vegyescsapat-időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Aalborg (dán)–Sporting CP (portugál)
20.45: Nantes (francia)–Kolstad (norvég) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
20.45: Peliszter (északmacedón)–GOG (dán)
NŐI NB I
18.00: Győri ETO–Kisvárda
18.00: Ferencvárosi TC–Vác
18.00: Esztergom–Debreceni VSC
18.00: Kozármisleny–Mosonmagyaróvár
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Lublin (lengyel)
NŐI EURÓPA-KUPA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: TARR KSC Szekszárd–DSK Brandys (cseh)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsen+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
NEGYEDDÖNTŐ
8.30: Olaszország–Belgium
12.30: Lengyelország–Törökország
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
13.00: női gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)
SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)
18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)
21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)
21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)
21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)
21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)
21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)
21.00: Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ
18.30: Genoa–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
21.00: Torino–Pisa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.30: Osasuna–Elche
21.30: Oviedo–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
20.00: Al-Hilal–Al-Ohdud (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.05: előfutamok, középfutamok, döntők
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
13.00: U23-as női mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kielce (lengyel)–Füchse Berlin (német)
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: HC Zagreb (horvát)–Barca (spanyol)
20.45: Magdeburg (német)–Plock (lengyel) (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: lőverseny, Kincsen+ Tuti 1144 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
8.30: 3. negyeddöntő
12.30: 4. negyeddöntő
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
13.00: férfi gyorsasági, döntő (Tv: Eurosport2)
SZEPTEMBER 26., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
20.45: Strasbourg–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
20.30: Bayern München–Werder Bremen (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
21.00: Girona–Espanyol (Tv: Spíler2)
ANGOL CHAMPIONSHIP
7. FORDULÓ
21.00: West Bromwich Albion–Leicester City (Tv: Match4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
7. FORDULÓ
21.15: Benfica–Gil Vicente (Tv: Sport2)
TÖRÖK BAJNOKSÁG
7. FORDULÓ
19.00: Alanyaspor–Galatasaray (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁÉG
20.00: Al-Ittihad–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Csingtao
11.00: 1. nap (Tv: Sport2)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
6.00: középfutamok, döntők
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: UTE–DEAC
18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC-Dunaújvárosi Acélbikák
OSZTRÁK ICEHL
19.45: Bolzano (olasz)–FTC-Telekom
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
8.00: junior fiúk, mezőnyverseny (Révész Ádám) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
12.00: U23, férfi mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–California Eagles (amerikai) (Tv: Sport1)
16.45: Zamalek (egyiptomi)–Taubaté (brazil) (Tv: Sport1)
19.30: Al-Ahli (egyipromi)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–Carbonex-Komló
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
19.00: Sopron KC–Alba Fehérvár
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Szombat, 1.30: Indiana Fever–Las Vegas Aces (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE Friday Nights, Bangkok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
1.45: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
2.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
3.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Match4)
6.00: Moto3, edzés (Tv: Match4)
7.00: Moto2, edzés (Tv: Match4)
8.00: MotoGP, edzés (Tv: Match4)
SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS
10.30: SBK, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.45: SSP, Superpole (Tv: Arena4)
14.45: SBK, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
15.45: SSP300, Superpole (Tv: Arena4)
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
12.00: férfi és női nehézségi mászás, döntő (Tv: Eurosport2)
TORNA
Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria
15.00: selejtezők
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 7. forduló, Vejhaj
SZEPTEMBER 27., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
9. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Pécsi MFC–Kaposvár
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
13.30: Brentford–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–AFC Bournemouth
16.00: Manchester City–Burnley
18.30: Nottingham Forest–Sunderland (Tv: Spíler1)
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
7. FORDULÓ
13.30: Coventry City–Birmingham City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
17.00: Lorient–Monaco
19.00: Toulouse–Nantes
21.05: Paris SG–Auxerre
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Augsburg
15.30: Mainz–Borussia Dortmund
15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
18.30: Borussia Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
15.00: Como–Cremonese
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Arena4)
20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Getafe–Levante
16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
7. FORDULÓ
21.15: Estoril–Sporting (Tv: Sport2)
TÖRÖK BAJNOKSÁG
7. FORDULÓ
19.00: Fenerbahce–Antalyaspor (Tv: Sport2)
NŐI NB I
6. FORDULÓ
14.00: Ferencváros–Pécsi MFC
15.00: Diósgyőri VTK–MTK Hungária
15.00: Puskás Akadémia–Újpest
16.00: Budaörs–Viktória FC
16.00: Bp. Honvéd–ETO FC Győr
16.00: Szent Mihály–Szekszárd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
Vasárnap, 1.30: Georgia–Alabama (Tv: Match4)
AUTÓSPORT
22.00: Nascar Xfinity Series, Kansas (Tv: Arena4)
Vasárnap, 3.30: hosszútávú vb (FIA WEC), fudzsi 6 órás (Tv: Eurosport2)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Csingtao
11.00: 2. nap (Tv: Sport1)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
7.00: döntők
JÉGKORONG
OSZTRÁK ICEHL
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–FTC-Telekom
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
9.30: junior nők, mezőnyverseny (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
12.05: női mezőnyverseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
14.30: California Eagles (amerikai)–Magdeburg (német) (Tv: Sport1)
16.45: Taubate (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)
19.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém (Tv: Sport1)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Buducsnoszt (montenegrói)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Sola (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: Podravka (horvát)–Odense (dán)
18.00: Brest (francia)–CSM Bucuresti (román)
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–NEKA
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Balatonfüredi KSE
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Csurgói KK
NŐI NB I
16.30: Alba Fehérvár KC–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–Dunaújvárosi Kohász KA
18.00: Vasas SC–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: DEAC–Budapesti Honvéd Sportegyesület
18.00: Egis Körmend–NKA Universitas Pécs
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–UNI Győr
17.00: Csata TKK–TARR KSC Szekszárd
18.00: Sopron Basket–Vasas Akadémia
18.00: VBW CEKK Cegléd–DVTK HUNTHERM
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–NKA Universitas Pécs
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
1.40: Moto3, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
2.25: Moto2, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.10: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
3.50: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
5.45: Moto3, időmérő(Tv: Arena4)
6.40: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
8.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS
10.45: SBK, Superpole (Tv: Arena4)
12.30: SSP, 1. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SBK, 1. verseny (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
8.30: 1. elődöntő
12.30: 2. elődöntő
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
12.00: női Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)
TORNA
Challenge világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria
15.00: döntők
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
18.00: Szolnoki Dózsa–Endo Plus Service Honvéd (Tv: M4 Sport+)
19.30: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+)
SZEPTEMBER 28., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
8. FORDULÓ
14.15: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
18.00: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
8. FORDULÓ – élő eredménykövető az NSO-n!
16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
NB III
9. FORDULÓ
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Meton-FC Dabas SE
16.00: III. kerületi TVE–Martfűi LSE
16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE
16.00: ESMTK–Gyulai Termál FC
16.00: BKV Előre–Budapest Honvéd FC II
16.00: Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
16.00: Monor SE–Vasas FC II
16.00: Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: FTC II.–Balatonlelle
11.00: Paks II.–Iváncsa
16.00: Érd–PTE-PEAC
16.00: Pénzügyőr–Nagykanizsa
16.00: Szekszárd–Majosi SE
17.00: Dunaújváros–Siófok
17.00: MTK II.–Dombóvár
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC
13.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–FC Hatvan
16.00: Ózd-Sajóvölgye–Diósgyőri VTK II F4R
16.00: Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
16.00: Sényő FC-ZMB Building–Bacsó Beton-Cigánd SE
16.00: Debreceni EAC–Gödöllői SK
16.00: Füzesabony SC–Putnok FC
16.00: Eger SE–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Dorogi FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–Újpest FC II
15.00: Gyirmót FC Győr–Bicskei TC
16.00: Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
16.00: Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém
16.00: FC Sopron–Szombathelyi Haladás
16.00: Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék
16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Budaörs
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
15.00: Nice–Paris FC
17.15: Metz–Le Havre
17.15: Lille–Lyon
17.15: Angers–Brest
20.45: Rennes–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
12.30: Sassuolo–Udinese (Tv: Match4)
15.00: Roma–Hellas Verona (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Fiorentina
18.00: Lecce–Bologna
20.45: Milan–Napoli
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
15.30: Pittsburgh Steelers–Minnesota Vikings, Dublin (Tv: Arena4)
19.00: Atlanta Falcons–Washington Commanders (Tv: Arena4)
19.00: Buffalo Bills–New Orleans Saints
19.00: Detroit Lions–Cleveland Browns
19.00: New England Patriots–Carolina Panthers
19.00: New York Giants–Los Angeles Chargers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Philadelphia Eagles
19.00: Houston Texans–Tennessee Titans
22.05: Los Angeles Rams–Indianapolis Colts
22.05: San Francisco 49ers–Jacksonville Jaguars
22.25: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Chicago Bears
Hétfő, 2.20: Dallas Cowboys–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
21.00: Nascar Cup Series, rájátszás, Kansas (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
Grand Prix-verseny, Csingtao
11.00: 3. nap (Tv: Sport1)
DARTS
PDC European Tour, Bázel
19.00: negyeddöntő, elődöntő, döntő (Tv: Max4)
EVEZÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
4.00: döntők
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
17.00: UTE–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: FEHA19–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: DEAC–DVTK Jegesmedvék
OSZTRÁK ICEHL
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, RUANDA
9.45: férfi mezőnyverseny, 267.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
14.30: Al-Sardzsa (arab emírségekbeli)–Magdeburg (német) (Tv: Sport2)
16.45: Zamalek (egyiptomi)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
19.30: One Veszprém–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Dortmund (német)–DVSC-Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Esbjerg (dán)–Storhamar (norvég)
16.00: Gloria Bistrita (román)–Metz (francia) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
14.00: Ikast (dán)–Krim Ljubljana (szlovén)
FÉRFI NB I
16.30: Ferencvárosi TC–Győr (Tv: M4 Sport+)
18.00: MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
17.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–TFSE-MTK
LOVASSPORT
20.05: Global Champions Tour, Bécs (Tv: Eurosport1)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, JAPÁN NAGYDÍJ, MOTEGI
4.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
5.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
7.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
SUPERBIKE-VB, ARAGÓNIAI ÁLLOMÁS
10.45: SBK, Superpole Race (Tv: Arena4)
12.30: SSP, 2. verseny (Tv: Arena4)
14.00: SBK, 2. verseny (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKSÁG, MANILA
8.30: a 3. helyért
12.30: döntő
SPORTMÁSZÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, SZÖUL
12.00: férfi Boulder, döntő (Tv: Eurosport2)
TORNA
Challenge-világkupaverseny, Szombathely, Arena Savaria
15.00: döntők
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
18.30: döntő (Tv: M4 Sport+)