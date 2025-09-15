Heti program: kezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza; hétvégén topligák, NB I és F1

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)

20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

Kedd, 1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd, 4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió. (Tv: M4 Sport)

0.30: maratoni, férfiak, döntő

2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

2.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga)

2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok

3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport (Rába Dániel, Szabados Ármin)

4.20: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)

12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok

12.40: távol, férfiak, selejtező

12.49: rúd, férfiak, döntő

13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok

14.00: kalapács, nők, döntő

14.06: 100 m gát, nők, elődöntő (Kozák Luca)

14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő

14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő

15.20: 100 m gát, nők, döntő

BASEBALL

Kedd, 0.30: MLB, Pittsburgh Pirates–Chicago Cubs (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg

10.30: selejtezők

18.00: vigaszág, döntők (Tv: M4 Sport)

Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

Német bajnokság, férfiak

18.45: Flensburg–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Világbajnokság, Fülöp-szigetek

4.00: férfiak. Csoportkör

SZNÚKER

English Open

15.30: 1. forduló

20.00: 1. forduló

TENISZ

WTA 500-as torna, Szöul

1.00: egyes, 1. forduló

7.00: páros, 1. forduló

9.20 után: Stollár Fanny, Ellen Perez (magyar, ausztrál)–Jaqueline Cristian, Hsieh Su-wei (román, tajvani)

SZEPTEMBER 16., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)

21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Sheffield Wednesday (II)–Grimsby (IV)

21.00: Brentford–Aston Villa

21.00: Crystal Palace–Millwall (II)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

13.35: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ

14.00: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence?, Rába Dániel?, Szabados Ármin?)

14.35: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila)

15.05: NŐI 1500 M, DÖNTŐ

15.20: FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd?), női 55, 59 kg (Bognár Erika?)

10.30: vigaszág

18.00: döntők

Női 50, 57 (Dollák Tamara), 65, 76 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

SZEPTEMBER 17., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB II

A 6. FORDULÓBAN FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉS FOLYTATÁSA

19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)

18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)

21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Ajax Amsterdam (holland)–Internazionale (olasz)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Swansea City (II)–Nottingham Forest

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

12.30: női 200 m, előfutamok (Takács Boglárka)

13.10: NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ (Klekner Hanga?)

14.00: női 400 m gát, elődöntő (Mátó Sára?)

14.57: NŐI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ

15.20: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Női 50, 57 (Dollák Tamara?), 65, 76 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők

53, 62 (Szabó Nikolett), 68 (Szabados Noémi), 72 kg

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Kolstad (norvég)–Dinamo Bukarest (román)

B-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát)

SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: FTC-Telekom–Valerenga FC (norvég), III. Kerületi TVE-pálya

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: FC Bruges (belga)–AS Monaco (francia) (Tv: Sport2)

18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)

21.00: Sporting (portugál)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

12.15: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)

12.23: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

13.55: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

14.24: női 200 m, elődöntő (Takács Boglárka?)

15.10: FÉRFI 400 M, DÖNTŐ (Enyingi Patrik?, Molnár Attila?)

15.24: NŐI 400 M, DÖNTŐ

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Női 53, 62 (Szabó Nikolett?), 68 (Szabados Noémi?), 72 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők

Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert), 82 (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

FUTSAL

Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés

20.00: Magyarország–Románia, Debrecen, Főnix Aréna

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)

18.45: Sporting (portugál)–Kielce (lengyel)

B-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)

20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ

19.00: Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

19.00: DSK Brandys (cseh)–TARR KSC-Szekszárd

SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

20.45: Lyon–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–St. Pauli (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

20.45: Lecce–Cagliari

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

13.50: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

14.15: FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ

14.27: NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ (Mátó Sára?)

15.06: FÉRFI 200 M, DÖNTŐ

15.22: NŐI 200 M, DÖNTŐ (Takács Boglárka?)

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert?), 82 (Szilvássy Erik?), 130 kg (Vitek Dárius?)

10.30: vigaszág

18.00: döntők

Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István), 97 kg (Szőke Alex)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: UTE–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)

18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC

OSZTRÁK LIGA

18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–CYEB-Budakalász

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Mol Tatabánya KC

MŰKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking

6.15: jégtánc ritmustánc (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)

SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

19.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Brighton&Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Nottingham Forest

16.00: West Ham United–Crystal Palace

16.00: Wolverhampton Wanderers–Leeds United

18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)

21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

17.00: Nantes–Rennes

19.00: Brest–Nice

21.05: Lens–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Mainz

15.30: Hamburg–Heidenheim

15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Freiburg

18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

15.00: Bologna–Genoa

18.00: Hellas Verona–Juventus

20.45: Udinese–Milan

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Osasuna

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

8. FORDULÓ

20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Délelőtti program

0.30: NŐI 20 KM GYALOGLÁS (Spiller Tiziána)

2.30: FÉRFI 20 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)

Esti program

12.54: NŐI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ

14.05: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ

14.11: NŐI HÉTPRÓBA, 800 M

14.29: NŐI 5000 M, DÖNTŐ

15.22: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans, 1. és 2. futam

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István?), 97 kg (Szőke Alex?)

10.30: vigaszág

18.00: döntők

Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

10.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Magyarország–Svédország, Tatabánya

FÉRFI NB I

18.00: Csurgói KK–NEKA

18.00: Carbonex-Komló–FTC-Green Collect

18.00: One Veszprém HC–PLER-Budapest

MŰKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking

4.00: férfi rövidprogram (Vlasenko Aleksandr)

RÖPLABDA

Férfi világbajnokság

9.30 és 14.00: nyolcaddöntők, Manila

TORNA

Férfi és női csapatbajnokság

10.30: 2. forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok

SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

7. FORDULÓ

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

7. FORDULÓ

16.00: Budafoki MTE-Karcagi SC – élőben az NSO-n!

16.00: Szentlőrinc-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár-Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

19.00: Budapest Honvéd FC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United

15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

5. FORDULÓ

15.00: Paris FC–Strasbourg

17.15: Auxerre–Toulouse

17.15: Le Havre–Lorient

17.15: Monaco–Metz

20.45: Marseille–Paris SG

HORVÁT 1. HNL

7. FORDULÓ

19.15: Istra 1961–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ

15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)

17.30: Bayer Leverkusen–Borussia Mönchengladbach

19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

12.30: Lazio–Roma

15.00: Cremonese–Parma

15.00: Torino–Atalanta

18.00: Fiorentina–Como

20.45: Internazionale–Sassuolo

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

9. FORDULÓ

18.00: Csukaricski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)

Esti program

12.30: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ (Bátori Lilianna?)

12.35: NŐI 800 M, DÖNTŐ

12.50: FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ

13.00: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ

13.25: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ

13.40: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ

13.55: FÉRFI TÍZPRÓBA, 1500 M

14.10: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ

14.20: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans, 3. és 4. futam

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Zágráb

Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid?)

16.45: vigaszág

18.00: döntők

DUATLON

12.10: Rövidtávú országos bajnokság, Ajka

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKU

13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA

15.30: FTC-Telekom–Innsbruck (osztrák)

KERÉKPÁR

Országúti világbajnokság, Kigali

10.10: női időfutam, 31,2 km

13.45: férfi időfutam, 40,6 km

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok-Rév

MŰKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking

4.00: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)

7.45: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr)

RÖPLABDA

Férfi világbajnokság

9.30 és 14.00: nyolcaddöntők, Manila

TORNA

10.30: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok