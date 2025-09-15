Heti program: kezdődik a Bajnokok Ligája alapszakasza; hétvégén topligák, NB I és F1

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
18.30: Hellas Verona–Cremonese (Tv: Match4)
20.45: Como–Genoa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 1.00: Houston Texans–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd, 4.00: Las Vegas Raiders–Los Angeles Chargers (Tv: Match4)
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió. (Tv: M4 Sport)
0.30: maratoni, férfiak, döntő
2.00: kalapács, férfiak, selejtező, A-csoport (Halász Bence)
2.05: rúd, nők, selejtező (Klekner Hanga)
2.15: 3000 m akadály, nők, előfutamok
3.45: kalapács, férfiak, selejtező, B-csoport (Rába Dániel, Szabados Ármin)
4.20: 400 m gát, nők, előfutamok (Mátó Sára)
12.35: 400 m gát, férfiak, előfutamok
12.40: távol, férfiak, selejtező
12.49: rúd, férfiak, döntő
13.23: 110 m gát, férfiak, előfutamok
14.00: kalapács, nők, döntő
14.06: 100 m gát, nők, elődöntő (Kozák Luca)
14.30: 1500 m, férfiak, elődöntő
14.55: 3000 m akadály, férfiak, döntő
15.20: 100 m gát, nők, döntő
BASEBALL
Kedd, 0.30: MLB, Pittsburgh Pirates–Chicago Cubs (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Szabadfogás 57, 74, 79, 92 kg
10.30: selejtezők
18.00: vigaszág, döntők (Tv: M4 Sport)
Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd), női 55, 59 kg (Bognár Erika)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
Német bajnokság, férfiak
18.45: Flensburg–Hannover-Burgdorf (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Világbajnokság, Fülöp-szigetek
4.00: férfiak. Csoportkör
SZNÚKER
English Open
15.30: 1. forduló
20.00: 1. forduló
TENISZ
WTA 500-as torna, Szöul
1.00: egyes, 1. forduló
7.00: páros, 1. forduló
9.20 után: Stollár Fanny, Ellen Perez (magyar, ausztrál)–Jaqueline Cristian, Hsieh Su-wei (román, tajvani)
SZEPTEMBER 16., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: PSV Eindhoven (holland)–Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Athletic Bilbao (spanyol)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Olympique Marseille (francia) – élőben az NSO-n!
21.00: Benfica (portugál)–Qarabag (azeri)
21.00: Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: Sport2)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Sheffield Wednesday (II)–Grimsby (IV)
21.00: Brentford–Aston Villa
21.00: Crystal Palace–Millwall (II)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
13.35: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ
14.00: FÉRFI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Halász Bence?, Rába Dániel?, Szabados Ármin?)
14.35: férfi 400 m, elődöntő (Molnár Attila)
15.05: NŐI 1500 M, DÖNTŐ
15.20: FÉRFI 110 M GÁT, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Szabadfogás 65, 97 kg (Végh Richárd?), női 55, 59 kg (Bognár Erika?)
10.30: vigaszág
18.00: döntők
Női 50, 57 (Dollák Tamara), 65, 76 kg
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
SZEPTEMBER 17., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB II
A 6. FORDULÓBAN FÉLBESZAKADT MÉRKŐZÉS FOLYTATÁSA
19.00: Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Olympiakosz (görög)–Pafosz (ciprusi)
18.45: Slavia Praha (cseh)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: Sport2)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Atalanta (olasz) (Tv: Sport1)
21.00: Bayern München (német)–Chelsea (angol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!
21.00: Ajax Amsterdam (holland)–Internazionale (olasz)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Swansea City (II)–Nottingham Forest
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.30: női 200 m, előfutamok (Takács Boglárka)
13.10: NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ (Klekner Hanga?)
14.00: női 400 m gát, elődöntő (Mátó Sára?)
14.57: NŐI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ
15.20: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Női 50, 57 (Dollák Tamara?), 65, 76 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők
53, 62 (Szabó Nikolett), 68 (Szabados Noémi), 72 kg
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Kolstad (norvég)–Dinamo Bukarest (román)
B-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Wisla Plock (lengyel)–RK Zagreb (horvát)
SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: FTC-Telekom–Valerenga FC (norvég), III. Kerületi TVE-pálya
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: FC Bruges (belga)–AS Monaco (francia) (Tv: Sport2)
18.45: FC Köbenhavn (dán)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Manchester City (angol)–Napoli (olasz) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
21.00: Sporting (portugál)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Newcastle United (angol)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.15: női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)
12.23: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ
13.55: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ
14.24: női 200 m, elődöntő (Takács Boglárka?)
15.10: FÉRFI 400 M, DÖNTŐ (Enyingi Patrik?, Molnár Attila?)
15.24: NŐI 400 M, DÖNTŐ
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Női 53, 62 (Szabó Nikolett?), 68 (Szabados Noémi?), 72 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők
Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert), 82 (Szilvássy Erik), 130 kg (Vitek Dárius)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
FUTSAL
Európa-bajnoki pótselejtező, 1. mérkőzés
20.00: Magyarország–Románia, Debrecen, Főnix Aréna
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–HBC Nantes (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Füchse Berlin (német)–Aalborg (dán)
18.45: Sporting (portugál)–Kielce (lengyel)
B-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Magdeburg (német)
20.45: PSG (francia)–Eurofarm Peliszter (északmacedón)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ
19.00: Lublin (lengyel)–DVTK HUNTHERM
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
19.00: DSK Brandys (cseh)–TARR KSC-Szekszárd
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
20.45: Lyon–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–St. Pauli (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
20.45: Lecce–Cagliari
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
21.00: Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
13.50: NŐI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ
14.15: FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ
14.27: NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ (Mátó Sára?)
15.06: FÉRFI 200 M, DÖNTŐ
15.22: NŐI 200 M, DÖNTŐ (Takács Boglárka?)
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 55, 77 (Fritsch Róbert?), 82 (Szilvássy Erik?), 130 kg (Vitek Dárius?)
10.30: vigaszág
18.00: döntők
Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István), 97 kg (Szőke Alex)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: UTE–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)
18.30: DVTK Jegesmedvék–Corona Brasov (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DEAC
OSZTRÁK LIGA
18.30: FTC-Telekom–Klagenfurt (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–CYEB-Budakalász
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–Mol Tatabánya KC
MŰKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking
6.15: jégtánc ritmustánc (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
19.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
13.30: Liverpool–Everton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Brighton&Hove Albion–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Nottingham Forest
16.00: West Ham United–Crystal Palace
16.00: Wolverhampton Wanderers–Leeds United
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
17.00: Nantes–Rennes
19.00: Brest–Nice
21.05: Lens–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Mainz
15.30: Hamburg–Heidenheim
15.30: Hoffenheim–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Freiburg
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
15.00: Bologna–Genoa
18.00: Hellas Verona–Juventus
20.45: Udinese–Milan
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Girona–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
8. FORDULÓ
20.30: Slovan Bratislava–DAC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Délelőtti program
0.30: NŐI 20 KM GYALOGLÁS (Spiller Tiziána)
2.30: FÉRFI 20 KM GYALOGLÁS (Venyercsán Bence)
Esti program
12.54: NŐI SÚLYLÖKÉS, DÖNTŐ
14.05: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ
14.11: NŐI HÉTPRÓBA, 800 M
14.29: NŐI 5000 M, DÖNTŐ
15.22: FÉRFI 800 M, DÖNTŐ
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans, 1. és 2. futam
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 60, 72 (Váncza István?), 97 kg (Szőke Alex?)
10.30: vigaszág
18.00: döntők
Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
10.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Innsbruck (osztrák)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Magyarország–Svédország, Tatabánya
FÉRFI NB I
18.00: Csurgói KK–NEKA
18.00: Carbonex-Komló–FTC-Green Collect
18.00: One Veszprém HC–PLER-Budapest
MŰKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking
4.00: férfi rövidprogram (Vlasenko Aleksandr)
RÖPLABDA
Férfi világbajnokság
9.30 és 14.00: nyolcaddöntők, Manila
TORNA
Férfi és női csapatbajnokság
10.30: 2. forduló, Budapest, Központi Tornacsarnok
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
7. FORDULÓ
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
7. FORDULÓ
16.00: Budafoki MTE-Karcagi SC – élőben az NSO-n!
16.00: Szentlőrinc-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár-Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
19.00: Budapest Honvéd FC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
5. FORDULÓ
15.00: Paris FC–Strasbourg
17.15: Auxerre–Toulouse
17.15: Le Havre–Lorient
17.15: Monaco–Metz
20.45: Marseille–Paris SG
HORVÁT 1. HNL
7. FORDULÓ
19.15: Istra 1961–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
4. FORDULÓ
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin (Tv: Arena4)
17.30: Bayer Leverkusen–Borussia Mönchengladbach
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
12.30: Lazio–Roma
15.00: Cremonese–Parma
15.00: Torino–Atalanta
18.00: Fiorentina–Como
20.45: Internazionale–Sassuolo
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
9. FORDULÓ
18.00: Csukaricski–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
20. Szabadtéri világbajnokság, Tokió (Tv: M4 Sport)
Esti program
12.30: NŐI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ (Bátori Lilianna?)
12.35: NŐI 800 M, DÖNTŐ
12.50: FÉRFI 5000 M, DÖNTŐ
13.00: FÉRFI DISZKOSZVETÉS, DÖNTŐ
13.25: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ
13.40: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ
13.55: FÉRFI TÍZPRÓBA, 1500 M
14.10: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ
14.20: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 7. forduló, Le Mans, 3. és 4. futam
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Zágráb
Kötöttfogás 63, 67, 87 kg (Losonczi Dávid?)
16.45: vigaszág
18.00: döntők
DUATLON
12.10: Rövidtávú országos bajnokság, Ajka
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKU
13.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov (romániai)
18.00: DVTK Jegesmedvék–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: DEAC–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Innsbruck (osztrák)
KERÉKPÁR
Országúti világbajnokság, Kigali
10.10: női időfutam, 31,2 km
13.45: férfi időfutam, 40,6 km
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–Budai Farkasok-Rév
MŰKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs verseny, Peking
4.00: jégtánc kűr (Ignateva Mariia, Szemko Danijil)
7.45: férfi kűr (Vlasenko Aleksandr)
RÖPLABDA
Férfi világbajnokság
9.30 és 14.00: nyolcaddöntők, Manila
TORNA
10.30: férfi és női szerenkénti országos bajnokság, Budapest, Központi Tornacsarnok