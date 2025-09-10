Nemzeti Sportrádió

Bolívia legyőzte Brazíliát, és még reménykedhet a vb-kijutásban

T. Z.T. Z.
2025.09.10. 07:51
Bolívia számára sokat ért a brazilok elleni győzelem (Fotó: Getty Images)
Bolívia válogatottja játszhat interkontinentális pótselejtezőt a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra a dél-amerikai földrészről, miután a selejtező utolsó fordulójában, magyar idő szerint szerdán hajnalban legyőzte Brazíliát, míg Venezuela otthon vereséget szenvedett.

A dél-amerikai kontinensnek járó hat világbajnoki pozíció már korábban eldőlt Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay között, a kérdés az volt, hogy az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Venezuela vagy Bolívia szerzi meg a selejtezősorozat utolsó fordulójában. Miközben Venezuela hazai pályán fogadhatta Kolumbiát, addig Bolívia a magaslaton látta vendégül az ötszörös világbajnok, már tét nélkül futballozó Brazíliát.

Kezdjük hátulról: a brazilok szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti több meghatározó játékosát is pihentette Bolívia ellen, így például a Real Madrid különítménye, Éder Militao, Rodrygo és Vinícius Júnior el sem utazott Altóba, nem kapott viszont pihenőt az FC Barcelona kiválósága, Raphinha. A hazaiak kihasználták a brazilok szárnyaszegett játékát, és az első félidő hosszabbításának perceiben megszerezték a vezetést – Miguel Terceros tizenegyesből vette be Alisson Becker kapuját.

A második félidőben Brazília a negyedóra után kezdett éledezni, Bolívia azonban jól tartotta magát, és a meccs összképét tekintve nagyobb különbséggel is megnyerhette volna a találkozót. Ezt nagyon jól mutatja, hogy az ötszörös világbajnok legjobbja a kapus Alisson volt. A végén maradt az 1–0, ami azt jelentette, hogy Bolívia biztosította a helyét az interkontinentális pótselejtezőn, mivel Venezuela hazai pályán 6–3-as vereséget szenvedett Kolumbiától.

Az egészen szürreális találkozó legjobbja a kolumbiai Luis Suárez volt, aki egymaga négyszer is betalált. 

A dél-amerikai selejtezősorozatot az utolsó fordulóban Ecuadorban egygólos vereséget szenvedő Argentína nyerte meg.

DÉL-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐK
18. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Ecuador–Argentína 1–0 (E. Valencia 45+13. – 11-esből)
Kiállítva: Caicedo (50.), ill. Otamendi (31.)
Bolívia–Brazília 1–0 (Tercereos 45+4. – 11-esből)
Chile–Uruguay 0–0
Peru–Paraguay 0–1 (Galarza 78.)
Venezuela–Kolumbia 3–6 (Segovia 3., J. Martínez 12., Rondón 76., ill. Mina 10., L. Suárez 42., 50., 59., 67., J. Córdoba 78.)

1. Argentína

18

12

2

4

31–10

21

38

2. Ecuador

18

8

8

2

14–5

9

29

3. Kolumbia

18

7

7

4

28–18

10

28

4. Uruguay

18

7

7

4

12–12

10

28

5. Brazília

18

8

4

6

24–17

7

28

6. Paraguay

18

7

7

4

14–10

4

28

7. Bolívia

18

6

2

10

17–35

–18

20

8. Venezuela

18

4

6

8

18–28

–10

18

9. Peru

18

2

6

10

6–21

–15

12

10. Chile

18

2

5

11

9–27

–18

11

A VÉGEREDMÉNY

 

 

