Az esély bajnokai: megvannak az Álombajnokság döntősei

2025.09.08. 15:40
A gyerekek az elmúlt hónapokban megtanulták, hogy segítsenek egymásnak, soha ne adják fel
Izgalmas mérkőzésekkel és önfeledt mosolyokkal zárult a Provident Álombajnokság déli régiós döntője Kastélyosdombón. A Provident és az Ökumenikus Segélyszervezet közös esélyteremtő futballprogramjának legjobb csapatai ősszel Budapesten, a Ferencvárosi Torna Club népligeti sportközpontjában küzdenek meg a bajnoki címért. A kezdeményezés célja, hogy a sport élményén keresztül fejlődési lehetőséget nyújtson 8–14 éves, hátrányos helyzetű településeken élő gyerekeknek, erősítse a közösségi összetartozást, és hozzájáruljon önbizalmuk és céltudatosságuk erősödéséhez.

A szeptember 5-én megrendezett regionális döntőn nyolc csapat lépett pályára Kastélyosdombó, Zádor, Görgeteg és Rinyaszentkirály képviseletében. A továbbjutást a fiatalabb korosztályban (8-10 évesek) Kastélyosdombó, az idősebbek (11-14 évesek) között pedig Rinyaszentkirály vívta ki. Ők szeptember 26-án Budapesten, az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban mérkőznek meg az északi régió győzteseivel, Vizsoly és Pere csapataival a végső győzelemért.

A dél-dunántúli gyerekek az elmúlt három hónapban közel hatvan fős mezőnyben készültek fel, edzők segítségével fejlesztve technikai tudásukat, erőnlétüket és csapatmunkájukat. Az Álombajnokság ugyanakkor jóval több, mint egy sportverseny: a résztvevők a pályán szerzett élmények révén olyan készségeket sajátítanak el, amelyek a mindennapokban is segíthetik őket.

A görgetegi csapat

„A gyerekek szemében nemcsak a győzelem vágya csillogott a mérkőzések során, hanem benne volt mindaz, amit az elmúlt hónapokban megtanultak: hogy bízzanak magukban, segítsenek egymásnak és soha ne adják fel. Nem számít, ki hány gólt rúgott a középdöntőben… Mindenki győztesként lépett le a pályáról” – hangsúlyozta Dr. Takács Katalin, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kastélyosdombói központvezetője.

A program céljairól Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója elmondta: „A Provident számára kiemelten fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás ne csak a szavak, hanem a tettek szintjén is megmutatkozzon: olyan kézzelfogható változásokban, amelyek valódi esélyt teremtenek a hátrányos helyzetű fiatalok számára a fejlődésre és a boldogulásra. Az Álombajnokság ezt a küldetésünket testesíti meg.”

A zádori csapat

Gáncs Kristóf, a Segélyszervezet ügyvezető igazgatója hozzátette: „Az Álombajnokság azért jött létre, hogy hidat építsen: korlátok és lehetőségek, jelen és jövő között. Amikor ezek a sokszor nagyon nehéz sorsú gyerekek megtapasztalják, hogy egy csapat részeként valóban számítanak, hogy bízhatnak másokban és önmagukban – ott elkezdődik valami, ami messze túlmutat a focipályán.”

A szeptember 26-i fináléban derül ki, kik nyerik el a Provident Álombajnokság bajnoki címét. A szervezők szerint azonban a legfontosabb, hogy minden résztvevő közelebb kerülhessen saját álmainak megvalósításához.

A kastélyosdombói csapat

 

 

