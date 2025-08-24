Niké Liga: Továbbra is pont nélkül a Komárom

Már jó egy órával a találkozó kezdete előtt bedugult Aranyosmarót központja a jelentős számú nagyszombati szurkolók miatt, akik nagy erőkkel érkeztek a Komárom elleni összecsapásra. A Spartak drukkereinek köszönhetően igazi futballhangulat uralkodott a ViOn Arénában, ahol végül 2987 néző gyűlt össze.

A hazaiak tudták, hogy a jelenlegi erőviszonyokat tekintve a Nagyszombat az erősebb csapat, mégis – Radványi Miklós vezetőedző szavait idézve – meglepetésre készültek; az volt a céljuk, hogy megszerezzék első pontjaikat az új idényben.

A vendégek nagy önbizalommal érkeztek, hiszen a hétvége előtt egyedüliként százszázalékos mérleggel álltak a Niké Ligában, ráadásul még gólt sem kaptak a piros-feketék.

Már az első percekben látszott, melyik együttes van lényegesen jobb formában. A nagyszombatiak mezőnyfölényben játszottak, bár eleinte nem volt igazán komoly veszély a támadásaikban. A komáromiak szinte kizárólag védekeztek, és nem jutottak el ellenfelük kapujáig.

A Spartak türelmesen kivárta a lehetőséget, amely a 22. percben meg is érkezett: Martin Mikovic bal oldali beadását a berobbanó Michal Duris közelről juttatta fejjel a hálóba, nem sokkal később Stefan Skrbo találatával pedig már kettővel vezetett a vendégcsapat.

Ezt követően a lilák bátrabban támadtak, és belőtt labdákkal próbálták megzavarni a nagyszombati védelmet. Martin Boda fejese akár szépítés is lehetett volna, ám a kapu mellé ment.

A 38. percben Roman Procházka saját térfeléről indította a kiugró Stefan Skrbót, aki ziccerben nem hibázott, így már 0–3 volt az állás. Nemsokára Libor Holík a felső lécet találta el, majd a félidő hajrájában Róbert Pillár próbálkozását Patrik Karhan fejelte ki a gólvonalról, így elmaradt a szépítés.

A szünet után kifejezetten jól kezdett a Komárom: a háromgólos hátrány ellenére tíz perc alatt akár egyenlíthetett is volna. Előbb Martin Boda fejjel szépített, majd Tamás Nándor lövése a jobb kapufán csattant, később a csereként beállt Martin Mišović került helyzetbe, de kísérletét a vendégek kapusa, Ziga Frelih hárította.

A 62. percben egy Róbert Pillár–Martin Mikovic összecsapás után a vendégek büntetőt reklamáltak. Boris Marhefka játékvezető először továbbot intett, ám háromperces videózás után végül tizenegyest ítélt, amelyet Roman Procházka magabiztosan értékesített. Ezzel végleg elszálltak a komáromi pontszerzés reményei.

A hajrában a nagyszombati Cedric Badolo kiállítása után ugyan még volt néhány lehetősége a KFC-nek (kétszer Elvis Mashike, valamint Martin Simko és Martin Mišović is próbálkozott), ám az eredmény nem változott: 4–1-es Spartak-győzelemmel zárult a mérkőzés.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

4. FORDULÓ

Komárom – Nagyszombat 1–4 (0–3)