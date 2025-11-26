Adrian Newey lesz az Aston Martin új csapatfőnöke – hivatalos

Adrian Newey ez év márciusában fogott munkához az Aston Martinnál, miután 2024-ben hosszú idő után arra a döntésre jutott, hogy távozik a Red Bull kötelékéből. A tervezőzseni ügyvezető technikai partnerként és egyúttal részvényesként csatlakozott a silverstone-i csapathoz, és azóta ő vezeti a technikai stábot, amely a 2026-os projekten dolgozik. A szerda délutáni bejelentés értelmében ez a folytatásban sem változik, ugyanakkor a következő évtől a csapatfőnöki posztot is ő foglalja el, míg a pozícióból távozó Andy Cowell stratégiai igazgatóként vállal szerepet.

A csapatvezetői szerepkört január óta betöltő, de idő előtt távozó szakember a jövőben egyenesen Lawrence Strollnak fog jelenteni, és az lesz a feladata, hogy a motorfronton szerzett tapasztalatát kihasználva elősegítse a zökkenőmentes átállást a Honda-erőforrásra, mert az Aston Martin a japánok gyári csapataként vág neki az új szabálykorszaknak, míg a Red Bull saját motorokat gyárt a Ford segítségével. Newey eközben hosszúra nyúló pályafutása során először találja magát csapatfőnöki pozícióban, új kihívással nézve szembe.

„Az elmúlt kilenc hónap során nagyszerű egyéni tehetségeket láttam a csapatunkban. Alig várom, hogy ezt a pluszszerepet is vállaljam, miközben igyekszünk a lehető legjobb helyzetbe hozni magunkat a 2026-os idényt illetően, ugyanis teljesen új helyzettel nézünk szembe: az Aston Martin gyári csapatként folytatja, és az új szabályok nagy kihívást jelentenek. Andy új feladata, amely az erőforrás integrációjára összpontosul három kulcsfontosságú partnerünkkel, döntő lesz” – jelentette ki Newey.