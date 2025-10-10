Az indulók fele külföldi lesz a vasárnapi budapesti maratonin

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a jubileumi évben a külföldi futók részvétele is rekordot döntött. A tény, hogy 119 országból érkeznek hozzánk, és hogy a klasszikus távon minden második induló külföldi, egyértelműen bizonyítja, hogy a Spar Budapest Maraton Fesztivál Európa egyik legvonzóbb futóturisztikai célpontjává vált. A páratlan hangulat és a gyönyörű útvonal miatt a világ futói szeretik Budapestet, és évről évre újak érkeznek” – idézte a szervezők közleménye Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetőjét.

A legtöbb, összesen 1300 futó Nagy-Britanniából érkezik. A további sorrendet Franciaország (750 fő), Olaszország (740), Németország (590) és Szlovákia (520) alkotja, de érkeznek Lengyelországból, Spanyolországból, Svédországból, Hollandiából, Japánból, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból is. Ami a városokat illeti, a legtöbb maratonistát Budapest után London küldi a versenyre, 290 futóval. Az esemény legidősebb maratonistája is külföldi: az olasz Alberto Orlandi professzor 82 évesen teljesíti a távot.

„Fantasztikus lesz látni, ahogy Budapest utcáit ellepik az Európából és a világ minden tájáról érkező futók. Ez is jól mutatja, hogy mi, britek mennyire szeretünk futni és mennyire kedveljük ezt a gyönyörű várost. A sport különleges erővel képes összehozni az embereket, ez a maratoni pedig pont ennek lesz az ünnepe” – mondta Andrew Davidson, a budapesti brit nagykövetség ügyvivője.

A futóturisták mellett a Budapestre akkreditált diplomáciai testületek is aktívan részt vesznek a fesztiválon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a BSI által ötödik alkalommal megrendezett Diplomata-kupán 21 ország 35 váltója, összesen 140 diplomatája versenyez a szombati 4x2 km-es Hervis-váltóban.