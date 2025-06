Pénteki sportműsor: medencében a magyar férfi vízilabda-válogatott; sorsolnak a kézilabda BL-ben

JÚNIUS 27., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

10.00: Mezőkövesd (NB II)–Ferencváros (zárt kapus)

17.00: Monor SE (NB III)–Kazincbarcika, Telki (zárt kapus)

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

H-CSOPORT

3.00: Al-Hilal (szaúdi)–Pachuca (mexikói), Nashville (Tv: Duna World)

3.00: Red Bull Salzburg (osztrák)–Real Madrid (spanyol), Philadelphia (Tv: M4 Sport)

NŐI U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, LENGYELORSZÁG

DÖNTŐ, RZESZÓW

20.00: Franciaország–Spanyolország (Tv: M4 Sport, felv., 22.15)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Csapat Európa-bajnokság, Madrid

18.20: 2. nap (Tv: M4 Sport)

Benne 21.35: férfi 100 méter

AUTÓSPORT

NASCAR Xfinity Series

Szombat, 1.30: Focused Health 250

DARTS

US Masters, New York

Szombat, 1.00: 1. nap (Tv: Sport1)

FORMULA–1

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–2

16.00: sprintidőmérő (Tv: M4 Sport)

FORMULA–3

15.00: időmérő (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA Tour

21.00: Rocket Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI ÉS NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

15.00: a csoportkör sorsolása, Bécs (Tv: Sport1)

FÉRFI U21-ES VILÁGBAJNOKSÁG, LENGYELORSZÁG

ELŐDÖNTŐ

21.00: Dánia–Svédország (Tv: Duna World)

21.00: Feröer-szigetek–Portugália

A 13. HELYÉRT

16.15: Magyarország–Svájc (Tv: Duna World, felv., 18.30)

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, PIREUSZ

ELŐDÖNTŐ

16.30: Franciaország–Spanyolország (Tv: Duna World)

19.30: Olaszország–Belgium

AZ 5–8. HELYÉRT

10.45: Litvánia–Csehország

13.30: Törökország–Németország

3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, ULÁNBÁTOR

NŐK, A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

10.00: Magyarország–Hollandia

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 114, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

19.20: CSIO díjugrató-világkupa (Tv: Duna World)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Holland GP

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

ÖKÖLVÍVÁS

Profi gála, Balatonfüred

19.15: Római Ruben–Bartlomiej Wanczyk (Tv: Sport2)

SPORTMÁSZÁS

Női világkupa

19.25: boulder, döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: egyes, elődöntő; férfi páros, döntő; női páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Mallorca

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Bad Homburg

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

Benne 11.30: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Ljudmila Kicsenok, Ellen Perez (ukrán, ausztrál, 2.)

ÚSZÁS

Hét Domb nemzetközi verseny, Róma

9.00: előfutamok

18.00: döntők

U23-as Európa-bajnokság, Somorja

9.30: előfutamok

18.00: döntők

VÍZILABDA

BENU-kupa, férfi felkészülési torna, Margitsziget

18.30: Montenegró–Szerbia

20.00: Magyarország–Spanyolország (Tv: Duna World)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A „szamárlétra” fontossága sportolóknál, sportvezetőknél

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; Szőnyi Ferenc jelentkezik a Trans Canada Ultráról; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 71 éve győzött vb-negyeddöntőben az Aranycsapat Brazília ellen

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: A wimbledoni teniszbajnokság előtt telefonon hívjuk Szántó Petrát

15.30: Beszélgetés Gyertyás Róza cselgáncsozóval

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Patai Gergely, Thury Gábor, Kovács Erika

17.00: A Formula–1-es Magyar Nagydíj felvezetése

17.30: Vendég Somogyi Zsolt a Nemzeti Sport munkatársa, akivel a labdarúgó NB I-ről beszélgetünk

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Marosán Györgyöt hívjuk a kézilabda BL csoportsorsolások kapcsán

18.30: Wukovics Lászlóval a klubvilágbajnokság csoportkörét összegezzük és felvezetjük a szombaton kezdődő egyenes kieséses szakaszt is

19.00: Esélylatolgatás a Formula–1 hétvégi Osztrák Nagydíja előtt

19.30: Merész Andrást hívjuk telefonon a Cseh Sándor által kijelölt női vízilabda vb kerettel kapcsolatban

20.00: Közvetítés a Magyarország–Spanyolország BENU-kupa férfi vízilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

21.30: A nap fontosabb eseményei, interjúi

22.30: Sportvilág Szabó Szilviával