Heti program: BL- és Kl-selejtező, NB I, három elitliga is rajtol!

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
3. FORDULÓ
20.00: Vasas–Békéscsaba (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ
21.45: Porto–Guimaraes (Tv: Sport2)
FUTSAL
NB I
18.30: DEAC–Nyírbátor
18.30: Magyar Futsal Akadémia–Veszprém
18.30: Berettyóújfalu–Aramis SE
18.30: Haladás VSE–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
17.45: a csoportkör sorsolása, Kairó
U19-ES FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, EGYIPTOM
KÖZÉPDÖNTŐ
13.55: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
SZNÚKER
Szaúdi Masters
12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: 2. forduló
VITORLÁZÁS
11.00: ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 12., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón)
19.00: FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd)
19.00: Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland)
19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)
19.00: Plzen (cseh)–Rangers (skót)
19.30: FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák)
20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Bromley–Ipswich Town (Tv: Match4)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német)
19.00: Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Arena4)
21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
15.45: Gyulai István Memorial (Nemzeti Atlétikai Központ) (Tv: M4 Sport)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 13., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol), Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: Basaksehir (török)–Viking (norvég)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT
21.00: Birmingham City–Sheffield United (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)
18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)
19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)
19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)
19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)
19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)
20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)
20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)
20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)
20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
16.00: Asztana (kazah)–Lausanne (svájci)
18.00: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)
18.00: Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár)
18.30: Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi)
19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég)
19.00: Omonia (ciprusi)–Araz (azeri)
19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!
19.00: Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga)
19.30: Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván)
19.30: Beitar (izraeli)–Riga FC (lett)
19.30: Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)
19.30: Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland)
20.00: AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi)
20.00: Besiktas (török)–St. Patrick's (ír)
20.00: Celje (szlovén)–Lugano (svájci)
20.00: Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel)
20.00: Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri)
20.15: Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán)
20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)
20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)
20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)
20.45: Linfield (északír)–Víkingur (feröeri)
21.00: Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh)
21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)
21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
21.00: Santa Clara (portugál)–Larne (északír)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói)
21.00: Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 15., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
20.45: Rennes–Olympique Marseille
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
17.00: Lens–Lyon
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse
NÉMET SZUPERKUPA
20.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Venezia (II.)–Mantova (II.) (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Levante
21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
4. FORDULÓ
20.30: Presov–DAC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Chorzów
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 3. FORDULÓ, SZOLNOK
18.00: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE
11.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE
11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE
17.30: Putnok FC–Gödöllői SK
17.30: FC Hatvan–Debreceni EAC
17.30: Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Gyirmót FC Győr
11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC
17.30: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC
17.30: Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia
17.30: Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya
17.30: FC Sopron–Komárom VSE
19.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK
17.30: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II
17.30: Martfűi LSE–Gyulai Termál FC
17.30: Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II
17.30: Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: Csepel SC–III. kerületi TVE
17.30: Monor SE–Tiszaföldvár SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Pénzügyőr SE
17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC
17.30: FC Nagykanizsa–Majosi SE
17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
17.30: PTE-PEAC–Pécsi MFC
17.30: Dombóvári FC–Dunaújváros FC
17.30: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II
19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG
HORVÁT 1. HNL
3. FORDULÓ
18.45: Varazdin–NK Osijek
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.30: Parma–Pescara (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
6. FORDULÓ
15.15: Csíkszereda–Universitatea Craiova – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)
19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
5. FORDULÓ
19.00: Topolyai SC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 6. (utolsó) játéknap
17.00: Dánia–Magyarország, Odense