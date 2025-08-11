Heti program: BL- és Kl-selejtező, NB I, három elitliga is rajtol!

AUGUSZTUS 11., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

3. FORDULÓ

20.00: Vasas–Békéscsaba (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ

21.45: Porto–Guimaraes (Tv: Sport2)

FUTSAL

NB I

18.30: DEAC–Nyírbátor

18.30: Magyar Futsal Akadémia–Veszprém

18.30: Berettyóújfalu–Aramis SE

18.30: Haladás VSE–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Kecskemét

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

17.45: a csoportkör sorsolása, Kairó

U19-ES FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, EGYIPTOM

KÖZÉPDÖNTŐ

13.55: Magyarország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1117 (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

SZNÚKER

Szaúdi Masters

12.00 és 18.30: 4. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: 2. forduló

VITORLÁZÁS

11.00: ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 12., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Qarabag (azeri)–Skendija (északmacedón)

19.00: FC Köbenhavn (dán)–Malmö (svéd)

19.00: Fenerbahce (török)–Feyenoord (holland)

19.00: Pafosz (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)

19.00: Plzen (cseh)–Rangers (skót)

19.30: FC Bruges (belga)–Salzburg (osztrák)

20.15: Ferencvárosi TC–Ludogorec (bolgár) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Benfica (portugál)–Nice (francia)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Shelbourne (ír)–Rijeka (horvát)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Bromley–Ipswich Town (Tv: Match4)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Grasshoppers (svájci)–Bayern München (német)

19.00: Tirol (osztrák)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Arena4)

21.00: Monza (olasz)–Internazionale (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

15.45: Gyulai István Memorial (Nemzeti Atlétikai Központ) (Tv: M4 Sport)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 13., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Tottenham Hotspur (angol), Udine (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: Basaksehir (török)–Viking (norvég)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

21.00: Birmingham City–Sheffield United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Kuopio PS (finn)–RFS (lett)

18.00: Midtjylland (dán)–Fredrikstad (norvég)

19.00: Brann Bergen (norvég)–Häcken (svéd)

19.00: Noa (örmény)–Lincoln (gibraltári)

19.00: Wolfsberg (osztrák)–PAOK (görög)

19.30: Breidablik (izlandi)–Zrinjski (bosznia-hercegovinai)

20.00: Drita (koszovói)–FCSB (román)

20.00: Sahtar Doneck (ukrán)–Panathinaikosz (görög)

20.00: Utrecht (holland)–Servette (svájci)

20.30: Braga (portugál)–CFR Cluj (román)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–AEK Larnaca (ciprusi)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

16.00: Asztana (kazah)–Lausanne (svájci)

18.00: Ararat (örmény)–Sparta Praha (cseh)

18.00: Sabah (azeri)–Levszki Szófia (bolgár)

18.30: Levadia (észt)–Differdange (luxemburgi)

19.00: ETO FC–AIK (svéd) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Hammarby (svéd)–Rosenborg (norvég)

19.00: Omonia (ciprusi)–Araz (azeri)

19.00: Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

19.00: Sheriff (moldovai)–Anderlecht (belga)

19.30: Arda (bolgár)–Kauno Zalgiris (litván)

19.30: Beitar (izraeli)–Riga FC (lett)

19.30: Bröndby (dán)–Víkingur Reykjavík (izlandi)

19.30: Vaduz (liechtensteini)–AZ Alkmaar (holland)

20.00: AEK Athén (görög)–Arisz Limassol (ciprusi)

20.00: Besiktas (török)–St. Patrick's (ír)

20.00: Celje (szlovén)–Lugano (svájci)

20.00: Maccabi Haifa (izrael)–Raków (lengyel)

20.00: Nyeman (fehérorosz)–Klaksvík (feröeri)

20.15: Jagiellonia (lengyel)–Silkeborg (dán)

20.30: Spartak Trnava (szlovák)–U. Craiova (román)

20.45: Dinamo City (albán)–Hajduk Split (horvát)

20.45: Dundee United (skót)–Rapid Wien (osztrák)

20.45: Linfield (északír)–Víkingur (feröeri)

21.00: Austria Wien (osztrák)–Baník Ostrava (cseh)

21.00: Hibernian (skót)–Partizan (szerb)

21.00: Egnatia (albán)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

21.00: Santa Clara (portugál)–Larne (északír)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Ballkani (koszovói)

21.00: Virtus (San Marinó-i)–Milsami Orhei (moldovai)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Liverpool–Bournemouth (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

20.45: Rennes–Olympique Marseille

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.00: Girona–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Villarreal–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Fulham

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

17.00: Lens–Lyon

19.00: Monaco–Le Havre

21.05: Nice–Toulouse

NÉMET SZUPERKUPA

20.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Venezia (II.)–Mantova (II.) (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Levante

21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

4. FORDULÓ

20.30: Presov–DAC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Chorzów

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ, SZOLNOK

18.00: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: ETO FC Győr–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE

11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE

17.30: Putnok FC–Gödöllői SK

17.30: FC Hatvan–Debreceni EAC

17.30: Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Gyirmót FC Győr

11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC

17.30: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC

17.30: Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia

17.30: Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya

17.30: FC Sopron–Komárom VSE

19.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–BKV Előre

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK

17.30: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II

17.30: Martfűi LSE–Gyulai Termál FC

17.30: Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II

17.30: Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: Csepel SC–III. kerületi TVE

17.30: Monor SE–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Pénzügyőr SE

17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC

17.30: FC Nagykanizsa–Majosi SE

17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC

17.30: PTE-PEAC–Pécsi MFC

17.30: Dombóvári FC–Dunaújváros FC

17.30: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II

19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

15.00: Brest–Lille

17.15: Angers–Paris FC

17.15: Auxerre–Lorient

17.15: Metz–Strasbourg

20.45: Nantes–PSG

HORVÁT 1. HNL

3. FORDULÓ

18.45: Varazdin–NK Osijek

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.30: Parma–Pescara (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

6. FORDULÓ

15.15: Csíkszereda–Universitatea Craiova – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

5. FORDULÓ

19.00: Topolyai SC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 6. (utolsó) játéknap

17.00: Dánia–Magyarország, Odense