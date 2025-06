Felkészülés: kikapott a DAC a Fradi lehetséges BL-ellenfelétől

A DAC hivatalos honlapjának beszámolója szerint Branislav Fodrek vezetőedző két teljesen különböző összeállítású csapatot küldött pályára: az első és a második félidőben is más-más tizenegy játékos szerepelt. Azok a futballisták, akik nem kaptak játéklehetőséget, még indulás előtt edzettek az akadémián.

A védelem új igazolása, Klemen Nemanics először ölthette magára a sárga-kék mezt. Szintén lehetőséget kapott a 17 éves akadémista, Nathan Udvaros, valamint a Somorja kötelékébe tartozó brazil Fellipe Vieira Cardoso is.

A mérkőzés negyedik percében egy hosszú indítást követően Filipe kapus buktatta Virgile Pinsont, a megítélt büntetőt Goncalo Gregório magabiztosan értékesítette (1–0). Az első negyedóra végén Nathan Udvaros mutatott be szép szólót, de a befejezés már elmaradt. A DAC enyhe mezőnyfölényben játszott, ám nagy helyzetig sokáig egyik csapat sem jutott. A 27. percben újabb hosszú indításból adódott gondja a dunaszerdahelyi védelemnek: Modesto szabálytalansága után a játékvezető másodszor is tizenegyest ítélt. Artyom Menvelyan laposan lőtt a kapuba (2–0). A 39. percben Gregório távoli bombáját Filipe kapus bravúrral tolta szögletre. A félidő hajrájában sikerült szépíteni: Karol Blasko és Ammar Ramadan összjátéka után utóbbi középre adott, Alejandro Méndez pedig közelről a kapuba lőtt (2–1).

A második félidőben több lehetőség is adódott mindkét kapu előtt. A Noah elsősorban távoli lövésekkel próbálkozott, de Alekszandar Popovics magabiztosan védett, egyszer pedig a kapufa segítette ki. A DAC a 67. percben járt közel az egyenlítéshez, amikor Viktor Djukanovics lőtt kevéssel a léc fölé. A 72. percben Fellipe előtt is adódott nagy lehetőség: Redzic Damir remek szólója után az örmény kapus szabálytalankodott, ám a játékvezető előnyszabályt alkalmazott, Fellipe lövése viszont a gólvonalon álló védőről kipattant. Így maradt a 2–1-es végeredmény.

– Két hét kemény felkészülés után először léptünk pályára, a vereség ellenére jó iramú mérkőzést játszottunk egy erős csapat ellen – értékelt Branislav Fodrek vezetőedző a DAC honlapjának. – Az első félidőben nem reagáltunk jól a hosszú indításokra, ebből lett a két büntető. Az ellenfél ezeken kívül nem alakított ki nagy helyzetet. A második félidőben is voltak lehetőségeink, de a Noah is veszélyesen játszott. Összességében aktívabbak voltunk, a döntetlen is benne volt a meccsben. A találkozó elérte a célját, folytatjuk a munkát.

A DAC július 2-án folytatja nyári felkészülését: a szerb élvonalbeli Topolya együttesét fogadja a Mol Akadémián.

LABDARÚGÁS

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FC Noah–DAC 2–1 (2–1)

Gólszerző: Gregório (4. – 11-esből), Menvelyan (28. – 11-esből), ill. Méndez (42.)

DAC

1. félidő: Filipe – Sylla, Kacharaba, Modesto, Méndez – Blasko, Bajo, Udvaros – Trusa, Niarchos, Ramadan

2. félidő: Popovics – Kapanadze, Csinger, Nemanics, Bősze – Fellipe, Tuboly, Herc – Redzic, Valko, Djukanovics