„Egy kicsit izgultam az elején” – 312 nap után tért vissza a kézilabdapályára Schatzl Natalie

„Örülök, hogy már teljes értékűen segíthetek a lányoknak – kezdte mosolygósan az esztergomiak hivatalos Facebook-oldalának adott villáminterjúját Schatzl Natalie. – Egy kicsit izgultam az elején, de örülök, hogy helytállt a térdem. Remélem, hogy ez így is marad. Teljes edzésmunka mellett csinálok még gyógytornát, meg plusz erősítéseket a lábamra, és ezt igazából már nem is szeretném abbahagyni, mert szeretném, ha tökéletes lenne később is a térdem. Úgyhogy mindenféle másik munkát is végzek még az alap edzések mellett.”

Schatzl tavaly októberben, még a Mosonmagyaróvár játékosaként, a Budaörs elleni bajnokin szenvedett elülsőkeresztszalag-szakadást, majd gyorsan kiderült, hogy a műtét is elkerülhetetlen. A rehabilitációs időszak után, most azonban már új csapatánál, az Esztergomnál újra edzésbe állhatott.