Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

„Egy kicsit izgultam az elején” – 312 nap után tért vissza a kézilabdapályára Schatzl Natalie

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.13. 17:35
Címkék
Esztergom Schatzl Natalie női kézilabda NB I
Hosszú sérülés, 312 nap kihagyás után tért vissza ismét az edzésekhez a női kézilabda NB I-ben szereplő Esztergom balszélsője, Schatzl Natalie. A 25 éves játékos a visszatérését követő első tapasztalatait osztotta meg a közönséggel.

„Örülök, hogy már teljes értékűen segíthetek a lányoknak – kezdte mosolygósan az esztergomiak hivatalos Facebook-oldalának adott villáminterjúját Schatzl Natalie. – Egy kicsit izgultam az elején, de örülök, hogy helytállt a térdem. Remélem, hogy ez így is marad. Teljes edzésmunka mellett csinálok még gyógytornát, meg plusz erősítéseket a lábamra, és ezt igazából már nem is szeretném abbahagyni, mert szeretném, ha tökéletes lenne később is a térdem. Úgyhogy mindenféle másik munkát is végzek még az alap edzések mellett.”

Schatzl tavaly októberben, még a Mosonmagyaróvár játékosaként, a Budaörs elleni bajnokin szenvedett elülsőkeresztszalag-szakadást, majd gyorsan kiderült, hogy a műtét is elkerülhetetlen. A rehabilitációs időszak után, most azonban már új csapatánál, az Esztergomnál újra edzésbe állhatott.

 

Esztergom Schatzl Natalie női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Trófeákért jöttek Győrbe a klasszis kézilabdázók

Kézilabda
8 órája

Alicia Toublanc: Olyan, mintha hazaérkeztem volna

Kézilabda
2025.08.09. 08:21

Elek Gábor: Olyanok voltunk, mint a papírhajó, ahogy kaptunk egy kis terhet, elsüllyedtünk

Kézilabda
2025.08.04. 18:42

Szemerey Zsófi hazatért, és három trófeát nyerne az ETO-val

Kézilabda
2025.07.25. 19:24

Októberben Győr–FTC, novemberben Szeged–Veszprém – itt a női és férfi kézilabda NB I TELJES SORSOLÁSA!

Kézilabda
2025.07.24. 11:32

Elek Gábor: Nulladikok szeretnénk lenni, nem elsők

Kézilabda
2025.07.24. 10:17

Az Alba Fehérvár a stabil középmezőnyt célozza meg a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.07.22. 15:08

Arany Rebeka: Jó érzés hazatérni a Vasashoz

Kézilabda
2025.07.20. 11:38
Ezek is érdekelhetik