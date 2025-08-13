Sportrádió

Hét év börtönbüntetést kapott drogcsempészet miatt a korábbi holland bajnok futballista

Németh LőrincNémeth Lőrinc
2025.08.13. 17:46
Ronnie Stam 2023-ban a búcsúmérkőzésén. Saját bevallása szerint ekkor már komoly drogproblémákkal küzdött (Fotó: Getty Images)
Wigan Athletic Ronnie Stam Quincy Promes FC Twente
Kedden hét év börtönbüntetésre ítélte a holland bíróság Ronnie Stam exfutballistát. A visszavonult holland játékos az FC Twentével nyert bajnoki címet 2009-ben, valamint a Wigan Athletic színeiben FA-kupát – a Manchester City elleni finálét megnyerve – 2013-ban. A bíróság egyebek között drogcsempészet és pénzmosás miatt ítélte el Stamot.

Ronnie Stam talán a Wiganben eltöltött évei vagy a Twentével nyert bajnoki címe miatt lehet ismerős sokaknak. Karrierje befejeztével azonban ő is Quincy Promeshez hasonló pályára lépett, ami magába foglalta az alvilággal való együttműködést, melyről az Athletic és a Sun is írt. A holland exsportolót egyebek között kokain importálásával, pénzmosással, drogbirtoklással, valamint drogcsempészettel kapcsolatos összeesküvés miatt ítélték el. A legsúlyosabb vád szerint tagja volt egy droghálózatnak, amely több mint két tonna kokain csempészetéért felelős, melynek utcai értéke 41-42 millió euró körül mozog az Athletic és a Sun szerint.

Stam állítása szerint ő nem tartozik a holland alvilág „nagyjai” közé, és neki nincsen semmi köze a csempészutak felállításához, amellyel vádolják. Azt azonban beismerte, hogy 20 kilogramm kokain Frankfurtba csempészésében szerepet vállalt, állítása szerint a fizetsége egy kilogramm ára volt az üzletért. Meghallgatásán azt is elmondta állítólag, hogy gyermekei mérkőzésén fenyegették meg őt, valamint kézigránátot dobtak az otthonába.

Szüleit, testvérét és élettársát is őrizetbe vette a holland rendőrség azt feltételezve, hogy ők is tagjai voltak a körnek. Az egykori futballista szüleinek házában 40 ezer euró készpénzt találtak, ami miatt pénzmosással vádolták meg őket. A szülők ezzel szemben azt állítják, hogy ezt az összeget a fiuktól kapták, aki még pályafutása alatt gyűjtötte össze a pénzt. Stam testvére nem jelent meg a meghallgatásán, az Athletic úgy tudja, Dubaiban tartózkodik jelenleg.

A korábbi holland bajnokot tavaly júniusban tartóztatták le, kedden pedig hét év börtönbüntetésre ítélték.

 

