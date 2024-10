„Történt valami furcsa. Ellopták az Aranylabdát” – sajtószemle a párizsi gála után

„A spanyol futball nagy ünnepe: mi vagyunk a legjobbak!” – írta keddi szalagcímében a vezető spanyol sportlap, a Marca internetes oldala, amely ezzel nemcsak Rodri Aranylabdájára utalt, hanem arra is, hogy a nőknél is spanyol játékos bizonyult a legjobbnak – egymás után másodszor ugyanis az FC Barcelona játékmestere, Aitana Bonmatí nyerte el a legrangosabb egyéni díjat. És ha az nem lenne elég: a Sócrates-díjat – azaz a humanitárius szempontból legkiemelkedőbb labdarúgónak járó elismerést – is egy spanyol női labdarúgó kapta meg, mégpedig Jennifer Hermoso.

A barcelonai El Mundo Deportivo is ünnepelt a hétfői gála után, és Aitana Bonmatí mellett Lamine Yamal elismerését emelte ki külön is a keddi vezető anyagában – mint ismert, a katalán klub 17 éves klasszisa a Kopa-díjat, vagyis az Európában játszó legtehetségesebb 21 év alatti labdarúgónak járó elismerést vihette haza. „Aitana és Lamine vezette a culé-fiesztát Párizsban, Rodri pedig történelmet írt a Real Madrid csalódása mellett” – szúrt oda közben a Mundo Deportivo az ősi riválisnak is.

És ha már Real Madrid: a Bajnokok Ligája címvédője az utolsó pillanatban lemondta a részvételt a párizsi gálán, miután értesült arról, hogy nem Vinícius Júnior kapja az Aranylabdát. Óriási visszhangot váltott ki a döntés, amelyet állítólag Florentino Pérez klubelnök egymaga hozott meg – merthogy Vinícius így is szeretett volna elmenni a gálára, az elnök azonban utasításba adta a játékosoknak és Carlo Ancelotti vezetőedzőnek is – akit egyébként a legjobb klubedzőnek választottak –, hogy semmilyen körülmények között nem vehetnek részt az eseményen.

Az egyik spanyol sportújságíró rövid véleménycikkében meg is jegyezte: Ancelotti később talán – amikor már nem lesz a Real Madrid vezetőedzője – bevallja, hogy mennyire rosszulesett neki ez az arrogáns elnöki döntés.

És mondani sem kell, az összeesküvés-elméletek gyártása is hamar beindult, ez derült ki több olyan cikkből is, amelyet a Marca, vagy a másik vezető madridi sportlap, az AS tett közzé honlapján. Az egyik ilyen például, hogy a legendás brazil női labdarúgó, Marta egy felháborodott TikTok videót publikált, ahol magából kikelve dühöngött azon, hogy nem honfitársa, Vinícius Júnior lett az aranylabdás. Más spanyol források Toni Kroostól is idéztek: a Real Madrid korábbi karmestere azt mondta, hogy nem a legjobb játékos kapta meg az elismerést. A Real Madrid-érzelmű kommentelők pedig azt pedzegették, hogy azért születhetett meg ez a döntés, mert a „királyiak” köztudottan az európai Szuperligát támogatják, s ezzel akart most válaszolni az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

Marta felháborodása:

A Marca egyébként már egy szavazást is közzétett internetes oldalán, ahol arról kérdezte az olvasókat, hogy mi volt a legfőbb ok, amiért nem Vinícius Júnior lett a győztes. A voksolók többsége – 38 százaléka – szavazott pragmatikusan arra a lehetőségre, hogy azért, mert rosszabb idénye volt, mint Rodrinak, s a brazil válogatottban is gyengén teljesített. Sokkal érdekesebb viszont az a 27 százalék, amely erre az opcióra voksolt: „Történt valami furcsa. Ellopták az Aranylabdát.” Továbbá 20 százalék szavazott arra, hogy a döntéshozók között volt egy Vinícius-ellenes csoport, 15 százalék pedig azon a véleményen volt, hogy a csapattársai sok pontot elvettek a brazil klasszistól. A vélemények tehát megoszlanak.

Némileg érdekes módon a Real Madrid hivatalos honlapja egyelőre nem jelentetett meg semmiféle közleményt azzal kapcsolatban, hogy a klub miért maradt távol az eseménytől – jóllehet, az okok nyilvánvalóak. Ennek ellenére a közösségi oldalakon még hétfőn este elkezdett terjedni egy félhivatalos álláspont a klubtól, amelyet az AFP-hez juttattak el: „Ha a kritériumok nem Viníciust hozzák ki győztesnek, akkor ugyanazok az elvek Carvajal győzelmét kellene, hogy jelentsék. Mivel nem ez a helyzet, világos, hogy az Aranylabda és az UEFA nem tiszteli a Real Madridot. A Real Madrid pedig nem megy oda, ahol nem tisztelik” – írták.

A France Football Magazin persze nem maradt adós a válasszal. „A Real Madrid megpróbált nyomást gyakorolni rám, hogy eláruljam, Vinícius nyert-e, és talán a hallgatásomat úgy értelmezték, hogy Vinícius kikapott, ezért nem jöttek el. Vinícius nyilvánvalóan megszenvedte azt, hogy Bellingham és Carvajal is bekerült a legjobb ötbe, mert ez matematikai értelemben elvett tőle néhány pontot” – érvelt a főszerkesztő, Vincent García.

De nem maradt adós a válasszal a magazin tulajdonosa, és egyben a gála főszervezője sem: „A Real Madrid választási és erkölcsi vereséget szenvedett – írta keddi vezércikkében Vincent Duluc. – A Vinícius vereségéről szóló pletyka túszul ejtette a többi győztest, így Carlo Ancelottit és Kylian Mbappét is” – tette hozzá.

S végül egy még keményebb kritikát is megfogalmazott a francia szaklap a Real Madrid irányába: „A madridi klub úgy döntött, hogy lábbal tiporja a sport azon értékét, amely a nyertesek tiszteletéről szólna.”