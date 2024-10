Nem Vinícius Júnior nyeri az Aranylabdát – sajtóhír

Többek között Fabrizio Romano transzferguru is beszámolt róla, hogy az elmúlt hetekben szinte tényként kezelt hírrel ellentétben nem Vinícius Júniort hirdetik ki hétfő este győztesnek. Úgy hírlik, hogy a Manchester City spanyol futballistája, Rodri lesz a befutó.

A spanyol Marca úgy tudja, a hír hallatán sem Vinícius, sem a Real Madridtól senki nem utazik el a díjátadó gálára, pedig 15 órakor 50 fős különítmény indult volna el Párizsba. Mindez eléggé valószínűvé teszi, hogy nem a blancók egyik játékosa nyeri meg az Aranylabdát. Rodri viszont már ott van a francia fővárosban.

Pedig nagyjából egy hónapja mindenki úgy hitte, Vinícius kapja a díjat, arról is a Marca számolt be, de más sajtóorgánumok is egyetértettek vele.