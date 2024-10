Rodri: Messi és Ronaldo hiánya egy új korszakot indít el

„A mai nap nagyon különleges, nemcsak számomra, hanem a családom és az országom számára is. Először is szeretnék köszönetet mondani a számomra legfontosabb embernek a világon: a barátnőmnek, Laurának. Ma van a kilenc éves évfordulónk, és nélküle a dolgok nem ugyanígy alakultak volna. Köszönöm a családomnak az értékekért, amelyeket megtanítottak nekem, a helyes lépésekért, és azért, hogy segítettek azzá az emberré válni, aki vagyok. Köszönöm az ügynökömnek, Pablónak.” – kezdte beszédét Rodri az Aranylabda elnyerése után.

A spanyol válogatott középpályás ezt követően csapatának is köszönetet mondott: „Az Aranylabda megnyerése egy valóra vált álom és egy igazi megtiszteltetés számomra. Nagyon sokat adtam a labdarúgásnak, és hogy ma este a játék legnagyobb tiszteletnek örvendő egyéni díjjal jutalmaztak, az hihetetlenül különleges dolog számomra és a családom számára. Az egyéni díjak az erős csapatteljesítmények eredményeo, örökké hálás leszek mindenkinek a Manchester Citynél. A csapattársaim a legjobbak – nem is kérhetnék tőlük többet, mind személyesen, mind szakmailag –, és a támogatás, amelyet a futballklub minden részlegétől kapok, az egy lehetőség arra, hogy a futballra koncentráljak és a legjobb teljesítményt nyújtsam.”

„Ez egy hatalmas megtiszteltetés, egy nagyon magas szinten töltött év jutalma. A nehéz pillanatokban, – mint például a mostani sérülésnél – okot ad arra, hogy folytassuk. Az is fontos, hogy középpályásként győztem. Lionel Messi és Cristiano Ronaldo, a történelem két legjobb játékosa már régóta kibérelte ezt a trófeát. Az ő hiányuk egy új korszakot indít el, sok nagyszerű játékossal. A futball győzött” – mondta mosolyogva Rodri.

A 28 éves középpályás természetesen a spanyol válogatottat sem felejtette el. „Köszönöm a nemzeti csapatnak. Luis de la Fuentének, amiért ilyen sokáig bízott bennem, és a csapattársaimank, akikkel megnyertük az Európa-bajnokságot. Különösen Dani Carvajalnak, aki ugyanolyan sérülést szenvedett, mint én, és aki megérdemli ezt a díjat.” Rodri megszólította egy másik válogatott csapattársát is: „Lamine, dolgozz tovább keményen, meg fogod nyerni, ahogy a döntőben is mondtam. Ma a spanyol futballt jutalmazták, és azokat, akik megérdemelték volna a győzelmet: Xavi, Busquets, Iniesta... Nem akarok senkit sem kihagyni. Győzelem ez a középpályás posztnak is. Sokan írták nekem, hogy ma a futball győzött, mi a háttérben dolgozunk, de ma napvilágra került a teljesítményünk.”

Rodri végezetül egy gyerekkori történetet is megosztott: „17 éves koromban pakoltam a csomagjaimat, készültem a Villarrealhoz, hogy megvalósítsam az álmomat, és az első osztályban játszhassak. Emlékszem, egy nap felhívtam apámat, sírtam, úgy éreztem, hogy mindennek vége, hogy az álmom elszáll, és ő azt mondta nekem: Ha már idáig eljutottunk, nem dobjuk be a törülközőt. Attól a naptól kezdve megváltozott a mentalitásom. Ez megmagyarázza, hogyan juthat el egy átlagos gyerek a csúcsra. Büszke vagyok arra, hogy a világ legjobbjai közé választottak.”

Aitana Bonmatí a legjobb női játékos spanyolul, katalánul és angolul is köszönetet mondott támogatóinak és csapattársainak. Kemény pillanatok, olykor nehéz hónapok is vannak az életünkben. Ez egy csapatsportág, az a fontos, hogy mennyire jó társakkal vagy körülvéve. Nélkülük én sem jutottam volna sokra. Hogy magabiztosabb lettem-e aranylabdásként? Inkább a tapasztalatról, a rutinról szól az önbizalom, no és persze a csapattársakról. A következő cél, az álmom? Ami ide elhozott engem, az a csapat és a mi mentalitásunk. Szeretném megtartani ezt a győztes mentalitást, elérni ismét ugyanezeket a sikereket. Csodálatos, hogy Alexia Putellas után és is kétszer nyerek, kivételes dolog ez a Barcelona számára, és a számomra is. Mindent a Barcelonától kaptam tizenhárom-tizennégy éves korom óta.”

„Az én magas elvárásaimmal és mentalitásomal bármi lehetséges. Az én küldetésem az, hogy példát mutassak a lányoknak és fiúnak. Remélem az Aranylabda lehetővé teszi, hogy még több otthonba eljussak. A harcot folytatni kell azért, hogy a nőknek több joguk és szabadságuk legyen” – idézi a L'Équipe Bonmatít.

A 2024-ES ARANYLABDA-SZAVAZÁS ÉLCSOPORTJA

FÉRFIAK

1. Rodri (spanyol, Manchester City)

2. Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

3. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)

4. Dani Carvajal (spanyol, Real Madrid)

5. Erling Haaland (norvég, Manchester City)

6. Kylian Mbappé (francia, Paris Saint-Germain; jelenleg Real Madrid)

7. Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)

8. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

9. Toni Kroos (német, Real Madrid – időközben visszavonult)

10. Harry Kane (angol, Bayern München)

NŐK

1. Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)

2. Caroline Graham Hansen (norvég, FC Barcelona)

3. Salma Paralluelo (spanyol, FC Barcelona)

4. Sophia Smith (amerikai, Portland Thorns)

5. Lindsey Horan (amerikai, Lyon)

6. Mallory Swanson (amerikai, Chicago Red Stars)

7. Marie-Antoinette Katoto (francia, Paris Saint-Germain)

8. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal; jelenleg FC Barcelona)

9. Trinity Rodman (amerikai, Washington Spirit)

10. Alexia Putellas (spanyol, FC Barcelona)