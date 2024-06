Heti program: kezdődik az Európa-bajnokság, a magyar válogatott Svájccal játszik

JÚNIUS 10., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG

13.15: a magyar válogatott indulása Németországba (Tv: M4 Sport)

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Csehország–Észak-Macedónia (Tv: Spíler2)

20.45: Hollandia–Izland (Tv: Spíler2)

20.45: Lengyelország–Törökország (Tv: Spíler1)

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

1. KÖR, 4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Bissau-Guinea–Egyiptom

21.00: Burkina Faso–Sierra Leone

C-CSOPORT

18.00: Benin–Nigéria

G-CSOPORT

15.00: Szomália–Botswana

18.00: Uganda–Algéria

21.00: Guinea–Mozambik

H-CSOPORT

15.00: Egyenlítői-Guinea–Malawi

I-CSOPORT

21.00: Ghána–Közép-afrikai Köztársaság

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RÓMA

4. nap (éremosztás 6 számban)

10.00: délelőtti program (Tv: M4 Sport)

10.05: férfi tízpróba, 100 m (Gálpál Zsombor)

10.25: női gerelyhajítás, selejtező, A csoport (Bogdán Annabella?, Diósi-Moravcsik Angéla?)

10.35: női 200 m, előfutam (Sulyán Alexa)

11.05: férfi tízpróba, távolugrás (Gálpál)

11.45: női gerelyhajítás, selejtező, B csoport (Diósi-Moravcsik?, Bogdán?)

11.50: női 800 m, előfutam (Kéri Bianka)

12.40: férfi 400 m gát, elődöntő (Bánóczy Árpád)

13.05: férfi tízpróba, súlylökés (Gálpál)

13.15: női 400 m gát, elődöntő (Mátó Sára)

19.30: esti program (Tv: M4 Sport)

19.30: férfi tízpróba, magasugrás (Gálpál)

20.15: NŐI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ

21.05: női 200 m, elődöntő

21.33: NŐI KALAPÁCSVETÉS, DÖNTŐ (Gyurátz Réka)

21.40: FÉRFI 400 M, DÖNTŐ

21.50: NŐI 400 M, DÖNTŐ

22.00: FÉRFI 3000 M AKADÁLY, DÖNTŐ

22.20: férfi tízpróba, 400 m (Gálpál)

22.50: FÉRFI 200 M, DÖNTŐ

JÉGKORONG

NHL, RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Florida Panthers–Edmonton Oilers

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 2. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1090 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, CSENGCSOU

3.35: női váltó

10.05: férfi váltó

TENISZ

11.00: ATP 250-es torna, Stuttgart (Tv: Match4)

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

Műúszás

10.30: női egyéni, szabad program, selejtező

16.30: csapatverseny, technikai program, döntő (Tv: M4 Sport)

JÚNIUS 11., KEDD

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.45: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója a csapatkapitány Szoboszlai Dominik részvételével (Weiler-Simmerberg)

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

1. KÖR, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

14.00: Dél-Szudán–Szudán

C-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Zimbabwe

18.00: Lesotho–Ruanda

D-CSOPORT

15.00: Mauritius–Eswatini

18.00: Zöld-foki-szigetek–Líbia

21.00: Angola–Kamerun

E-CSOPORT

15.00: Zambia–Tanzánia

21.00: Kongó–Marokkó

F-CSOPORT

15.00: Kenya–Elefántcsontpart

21.00: Gabon–Gambia

21.00: Seychelle-szigetek–Burundi

I-CSOPORT

15.00: Madagaszkár–Mali

18.00: Csád–Comore-szigetek

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

2. KÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.15: Katar–India

19.45: Kuvait–Afganisztán

B-CSOPORT

12.14: Japán–Szíria

15.00: Észak-Korea–Mianmar

C-CSOPORT

13.00: Dél-Korea–Kína

14.30: Thaiföld–Szingapúr

D-CSOPORT

15.00: Malajzia–Tajvan

18.00: Omán–Kirgizisztán

E-CSOPORT

17.00: Türkmenisztán–Hongkong

19.00: Irán–Üzbegisztán

F-CSOPORT

14.30: Indonézia–Fülöp-szigetek

20.00: Irak–Vietnám

G-CSOPORT

17.00: Tádzsikisztán–Pakisztán

20.00: Szaúd-Arábia–Jordánia

H-CSOPORT

19.00: Arab Emírségek–Bahrein

20.00: Jemen–Nepál

I-CSOPORT

14.10: Ausztrália–Palesztina

18.00: Libanon–Banglades

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

17.00: Moldova–Ukrajna (Tv: Spíler2)

18.00: Fehéroroszország–Izrael

18.00: Görögország–Málta

18.00: San Marino–Ciprus

20.45: Észak-Írország–Andorra (Tv: Spíler1)

20.45: Portugália–Írország (Tv: Spíler2)

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKAI VB-SELEJTEZŐ

2. KÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.30: Kuba–Kajmán-szigetek

B-CSOPORT

22.00: Saint Kitts és Nevis–Bahama-szigetek

C-CSOPORT

21.00: Saint Lucia–Aruba

D-CSOPORT

Szerda, 0.00: Guyana–Belize

E-CSOPORT

Szerda, 2.00: Dominikai Köztársaság–Brit Virgin-szigetek

F-CSOPORT

Szerda, 2.00: Puerto Rico–Anguilla

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RÓMA

5. nap, éremosztás 8 számban

Délelőtti program (Tv: M4 Sport)

9.35: férfi tízpróba, 110 m gát (Gálpál Zsombor)

10.10: női 800 m, elődöntő (Kéri Bianka?)

10.30: férfi tízpróba, diszkoszvetés, A csoport (Gálpál?)

10.35: női távolugrás, selejtező (Bánhidi-Farkas Petra, Lesti Diana)

10.45: férfi 4x400 m, előfutam (Magyarország)

11.15: női 4x400 m, előfutam (Magyarország)

11.35: férfi tízpróba, diszkoszvetés, B csoport (Gálpál?)

11.55: férfi tízpróba, rúdugrás, A csoport (Gálpál?)

12.30: női 4x100 m, előfutam (Magyarország)

13.00: férfi gerelyhajítás, selejtező, A csoport (Herczeg György?, Rivasz-Tóth Norbert?)

13.10: férfi tízpróba, rúdugrás (Gálpál?)

14.25: férfi gerelyhajítás, selejtező, B csoport (Herczeg?, Rivasz-Tóth?)

Esti program (Tv: M4 Sport)

19.05: férfi tízpróba, gerelyhíjtás, A csoport (Gálpál?)

19.50: női 10 000 m, B-döntő (Böhm Lilla?)

20.15: férfi tízpróba, gerelyhajítás, B csoport (Gálpál?)

20.35: FÉRFI MAGASUGRÁS, DÖNTŐ (Bakosi Péter?, Jankovics Dániel?)

20.55: FÉRFI HÁRMASUGRÁS, DÖNTŐ

21.05: FÉRFI 400 M GÁT, DÖNTŐ (Bánóczy Árpád?)

21.18: NŐI 400 M GÁT, DÖNTŐ (Mátó Sára?, Molnár Janka?)

21.30: 10 000 M, A-DÖNTŐ (Böhm Lilla?)

21.36: NŐI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ (Bogdán Annabella?, Diósi-Moravcsik Angéla?)

22.25: FÉRFI TÍZPRÓBA, 1500 M (Gálpál)

22.53: NŐI 200 M, DÖNTŐ (Sulyán Alexa?, Takács Boglárka?)

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 3. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1091 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, női selejtező

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

SZINKRONÚSZÁS

16.30: női egyéni technika, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

16.30: férfi egyéni technikai, DÖNTŐ

JÚNIUS 12., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: a készülő magyar válogatott sajtónyilvános edzése (Weiler-Simmerberg)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Csütörtök, 1.00: Egyesült Államok–Brazília

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, RÓMA

6. nap, éremosztás 10 számban (Tv: M4 Sport)

20.20: FÉRFI RÚDUGRÁS, DÖNTŐ

20.28: FÉRFI GERELYHAJÍTÁS, DÖNTŐ (Herczeg György?, Rivasz-Tóth Norbert?)

20.54: NŐI TÁVOLUGRÁS, DÖNTŐ (Bánhidi-Farkas Petra?, Lesti Diana?)

21.06: NŐI 4X400 M, DÖNTŐ (Magyarország?)

21.19: FÉRFI 4X400 M, DÖNTŐ (Magyarország?)

21.31: NŐI 800 M, DÖNTŐ (Kéri Bianka?)

21.44: FÉRFI 10 000 M, A-DÖNTŐ

22.26: FÉRFI 1500 M, DÖNTŐ

22.38: NŐI 4X100 M, DÖNTŐ Magyarország?)

22.50: FÉRFI 4X100 M, DÖNTŐ

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Minnesota Twins–Colorado Rockies (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

9.00: SUP technikai előfutamok, negyed- és elődöntők

15.00: SUP sprint előfutamok, negyed- és elődöntők

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 4. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ

Csütörtök, 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1092 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, férfi selejtező, női körvívás

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

SZINKRONÚSZÁS

16.30: páros szabadprogram, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

16.30: vegyespáros szabadprogram, DÖNTŐ

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

9.00: női 10 km (Balogh Vivien, Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Olasz Anna) (Tv: M4 Sport)

12.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Gálicz Péter, Hambardzumyan Arshak, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

JÚNIUS 13., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.45: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója Dárdai Márton és Fiola Attila részvételével (Weiler-Simmerberg)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Washington Nationals (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

8.30 és 15.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

16.45: SUP döntők

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 5. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1093 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, női elődöntő és férfi körvívás

STRANDRÖPLABDA

Női Nemzetek Kupája

18.15 és 19.15: selejtező (Tv: Sport1)

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

SZINKRONÚSZÁS

10.30: női egyéni szabadprogram, DÖNTŐ

10.30: férfi egyéni szabadprogram DÖNTŐ

16.30: akrobatikus kűr DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

9.00: férfi 5 km (Betlehem Dávid, Gálicz Péter, Hambardzumyan Arshak, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

12.00: női 5 km (Balogh Vivien, Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Olasz Anna) (Tv: M4 Sport)

JÚNIUS 14., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

21.00: Németország–Skócia, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

18.30 és 19.30: magyar és a svájci labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Köln, Müngersdorfer Stadion) (Tv: M4 Sport)

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Szombat, 2.00: Guatemala–Argentína

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

DARTS

POLAND DARTS MASTERS

19.00: 1. nap, Gliwice (Tv: Sport1)

KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

8.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

14.30: döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 6. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

DÖNTŐ

Szombat, 2.30: Dallas Mavericks–Boston Celtics (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, férfi elődöntő

STRANDRÖPLABDA

Női Nemzetek Kupája

10.00: negyeddöntők (Tv: Sport1)

Férfi Nemzetek Kupája

18.15: selejtezők (Tv: Sport2)

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

SZINKRONÚSZÁS

10.30: női páros technikai, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

10.30: vegyes páros technikai, DÖNTŐ

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

9.00: férfi és női 25 km (Gálicz Péter)

JÚNIUS 15., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

15.00: MAGYARORSZÁG–Svájc, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Horvátország, Berlin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Olaszország–Albánia, Dortmund (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

POLAND DARTS MASTERS

19.00: 2. nap, Gliwice (Tv: Sport1)

KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

11.00 és 15.00: döntők (Tv: 11.00, M4 Sport)

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 7. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, női és férfi döntő

RALI

Mecsek-rali, az országos bajnokság 3. futama, Pécs és környéke

STRANDRÖPLABDA

9.00: országos bajnokság, 1. forduló, Csopak

Női Nemzetek Kupája

11.30 és 16.00: elődöntők (Tv: Sport1)

Férfi Nemzetek Kupája

7.15 és 18.30: negyeddöntők (Tv: Sport1, Sport2)

UFC

FIGHT NIGHT, LAS VEGAS

Vasárnap, 1.00: Alex Perez–Tajra Tacuro (Tv: Sport1)

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

9.00: csapatverseny

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Szlovénia–Dánia, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Szerbia–Anglia, Gelsenkirchen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

D-CSOPORT

15.00: Lengyelország–Hollandia, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

14.00: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója (Weiler-Simmerberg)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Baltimore Orioles–Philadelphia Phillies (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

Gyorsasági, para és SUP Európa-bajnokság, Szeged

11.00 és 14.30: döntők (Tv: 11.00, M4 Sport)

KERÉKPÁR

15.00: országúti kerékpár, svájci körverseny, 8. szakasz (Valter Attila) (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világbajnokság, Csengcsou, vegyes váltó

STRANDRÖPLABDA

10.00: országos bajnokság, 1. forduló, elődöntők és helyosztók, Csopak

Női Nemzetek Kupája

14.00 és 15.00: döntők (Tv: Sport1)

Férfi Nemzetek Kupája

9.00, 11.30 és 16.30: elődöntők (Tv: Sport1)

TRIATLON

11.05: vegyesváltó országos bajnokság, Ikrény