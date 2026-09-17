„A kezelés sajnos elvesztette a hatását” – újabb terápia vár Zsiga Gyulára

A hasnyálmirigy-daganattal küzdő Zsiga Gyula bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt időszakban úgy tűnt, jól működik a terápia, ám a tumormarker értékének emelkedése jelezte, hogy változott a helyzet.

„A kezelés sajnos elvesztette a hatását, ezért új terápiára, új kezelésre lesz szükség. A műtéti beavatkozás jelenlegi állapotban továbbra sem lehetséges” – írta Zsiga Gyula.

A Bajnokok Ligája-győztes kézilabdaedző ugyanakkor hangsúlyozta, nem úgy tekint a kialakult helyzetre, mintha ismét a rajtvonalhoz került volna. Az elmúlt nyolc hónap alatt ugyanis rengeteget tanult magáról, az életről, a türelemről és a reményről.

„Ez a nyolc hónap nem a szomorúságról és az önsajnálatról szólt. Voltak nehéz napok, persze, de voltak nevetések, örömök, találkozások, élmények és olyan pillanatok is, amelyekért nagyon hálás vagyok. Éltem. És szeretnék továbbra is élni.”

Zsiga hozzátette, bár már úgy érezte, közel jár a „csúcshoz”, most ismét nekirugaszkodásra van szüksége, ám nem félelemmel tekint az előtte álló időszakra.

„Most tehát ismét összeszedem az erőmet, veszek egy nagy levegőt, és indulok tovább. Nem tudom pontosan, mi vár rám a következő szakaszban. De azt tudom, hogy nem félelemmel nézek elébe. Újabb út. Újabb kapaszkodók. Újabb remények. És ha most nem is a csúcson vagyok, akkor majd újra elindulok felé. Mert az utam még folytatódik.”