Nemzeti Sportrádió

„A kezelés sajnos elvesztette a hatását” – újabb terápia vár Zsiga Gyulára

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.17. 17:30
null
Zsiga Gyula pozitívan tekint a jövőbe (Fotó: gyulazsiga.com)
Címkék
edző betegség kézilabda Zsiga Gyula
A Bajnokok Ligája-győztes kézilabdaedző, Zsiga Gyula a közösségi oldalán számolt be az állapotáról: a korábbi terápia már nem fejti ki a kívánt hatást, ezért új kezelésre lesz szüksége.

A hasnyálmirigy-daganattal küzdő Zsiga Gyula bejegyzésében azt írta, hogy az elmúlt időszakban úgy tűnt, jól működik a terápia, ám a tumormarker értékének emelkedése jelezte, hogy változott a helyzet.

„A kezelés sajnos elvesztette a hatását, ezért új terápiára, új kezelésre lesz szükség. A műtéti beavatkozás jelenlegi állapotban továbbra sem lehetséges”írta Zsiga Gyula.

A Bajnokok Ligája-győztes kézilabdaedző ugyanakkor hangsúlyozta, nem úgy tekint a kialakult helyzetre, mintha ismét a rajtvonalhoz került volna. Az elmúlt nyolc hónap alatt ugyanis rengeteget tanult magáról, az életről, a türelemről és a reményről.

„Ez a nyolc hónap nem a szomorúságról és az önsajnálatról szólt. Voltak nehéz napok, persze, de voltak nevetések, örömök, találkozások, élmények és olyan pillanatok is, amelyekért nagyon hálás vagyok. Éltem. És szeretnék továbbra is élni.”

Zsiga hozzátette, bár már úgy érezte, közel jár a „csúcshoz”, most ismét nekirugaszkodásra van szüksége, ám nem félelemmel tekint az előtte álló időszakra.

„Most tehát ismét összeszedem az erőmet, veszek egy nagy levegőt, és indulok tovább. Nem tudom pontosan, mi vár rám a következő szakaszban. De azt tudom, hogy nem félelemmel nézek elébe. Újabb út. Újabb kapaszkodók. Újabb remények. És ha most nem is a csúcson vagyok, akkor majd újra elindulok felé. Mert az utam még folytatódik.”

 

edző betegség kézilabda Zsiga Gyula
Legfrissebb hírek

Munka a kézilabda-válogatottnál – Sótonyi László volt a Szabaddobás vendége

Kézilabda
Tegnap, 13:19

Faluvégi Dorottya a visszatéréséről: Természetes volt, mintha nem is hagytam volna ki sok időt

Kézilabda
2026.09.10. 19:04

Gáncs-Pető Máté: Most kell sokat dolgoznom, hogy magabiztos játékot tudjak mutatni

Kézilabda
2026.09.10. 07:16

A rajt előtt megtippeltük a férfi és a női kézilabda NB I teljes sorrendjét

Kézilabda
2026.09.01. 10:12

Kézilabda: ötszázadik alkalommal vezet NB I-es meccset a Hargitai–Markó páros

Kézilabda
2026.09.01. 09:44

Rosta Miklós: El kell hinnünk, hogy bárki ellen van esélyünk!

Kézilabda
2026.08.31. 10:45

Férfi kézilabda NB I: az előző idény legjobbjára más szerepkörben számítanak Gyöngyösön

Kézilabda
2026.08.31. 09:21

Európai kézilabdaligák: tizenhét magyar gól Craiovában

Kézilabda
2026.08.30. 21:24