KHL: közel kilenc milliárd forintnyi pénzt kapnak a csapatok

A KHL bejelentése szerint a szeptember 4-én elrajtolt idényben a legtöbb pénzt a címvédő jaroszlavli Lokomotiv, a rájátszás győztesét megillető Gagarin Kupa birtokosa kapja csaknem 216 millió rubellel.

A felosztható összegek a televíziós és fogadási jogok értékesítéséből származó bevételekből, valamint a szerencsejáték-felügyelettől kapott pénzekből származnak.

Az anyagi forrásokat főképpen a hokicsarnokok infrastruktúrájának korszerűsítésére, a nézők kiszolgálásának javítására, különböző szórakoztató rendezvények szervezésére fordíthatják a klubok.

A liga a 2014–2015-ös szezontól kezdődően vezette be a bevételek elosztásának gyakorlatát a bajnokság résztvevői között, az idei kifizetés a 12. a sorban.

A KHL 2026–2027-es idényében 22 csapat szerepel Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kína képviseletében.

