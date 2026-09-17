Nemzeti Sportrádió

KHL: közel kilenc milliárd forintnyi pénzt kapnak a csapatok

B. A. P.B. A. P.
2026.09.17. 15:53
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Hatalmas összeget kapna a KHL csapatai (Fotó: Getty Images)
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Kontinentális Hokiliga KHL orosz jégkorong-válogatott
Az orosz bázisú Kontinentális Jégkorong Liga (KHL) 2,36 milliárd rubelt (közel 9 milliárd forint) fizet a bajnokságban szereplő kluboknak a mostani szezonra.

A KHL bejelentése szerint a szeptember 4-én elrajtolt idényben a legtöbb pénzt a címvédő jaroszlavli Lokomotiv, a rájátszás győztesét megillető Gagarin Kupa birtokosa kapja csaknem 216 millió rubellel.

A felosztható összegek a televíziós és fogadási jogok értékesítéséből származó bevételekből, valamint a szerencsejáték-felügyelettől kapott pénzekből származnak.

Az anyagi forrásokat főképpen a hokicsarnokok infrastruktúrájának korszerűsítésére, a nézők kiszolgálásának javítására, különböző szórakoztató rendezvények szervezésére fordíthatják a klubok.

A liga a 2014–2015-ös szezontól kezdődően vezette be a bevételek elosztásának gyakorlatát a bajnokság résztvevői között, az idei kifizetés a 12. a sorban.

A KHL 2026–2027-es idényében 22 csapat szerepel Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kína képviseletében.
 

Kontinentális Hokiliga KHL orosz jégkorong-válogatott
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